Вибори в США: у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені

Влада американського штату Джорджія прийняла рішення про ручний перерахунок усіх бюлетенів, поданих на виборах президента США. Про це в середу, 11 листопада, заявив держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер, повідомляє агентство Reuters.

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Планується, що перерахунок має завершитися до 20 листопада. Як пояснив Раффенспергер, влада ухвалила таке рішення через надзвичайно маленьку різницю у кількості голосів, відданих за Байдена і Трампа. Як показали результати, у Джорджії Байден випередив Трампа лише на 14 101 голос з приблизно п'яти мільйонів по всьому штату.

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Держсекретар Джорджії також повідомив, що особи, які будуть перераховувати бюлетені, працюватимуть в парах під наглядом спостерігачів від обох політичних партій.

Штаб Трампа опротестував результати в Мічигані

Також повідомляється, що штаб президента США Дональда Трампа в середу подав позов до федерального суду проти держсекретарки штату Мічиган Джоселін Бенсон і представників влади округу Вейн.

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Як повідомляє американський телеканал Fox News, у позові містяться дані про те, що під час підрахунку бюлетенів спостерігачам від демократів надавалася перевага, підраховувалися бюлетені, подані зареєстрованими виборцями, ігнорувалися деякі представлені протести. У низці випадків, за твердженням позивачів, "спостерігачам від республіканців фізично і навмисно блокували доступ до представників виборчих комісій, посилаючись на соціальну дистанцію через коронавірус, у той час як спостерігачам від демократів дозволяли підходити ближче".

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Мічиган традиційно є одним з "хитких" штатів на виборах президента США. Там, згідно з підрахунками, перемогу здобуває кандидат в президенти США від демократів Джо Байден, проте Трамп поставив під сумнів результати голосування в Мічигані, заявивши, що в цьому штаті була "велика кількість таємно вкинутих бюлетенів".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Китаю Сі Цзіньпін У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Росії Володимир Путін Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Бразильський президент Жаір Болсонару Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Лідер КНДР Кім Чен Ин Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Прем'єр Словенії Янез Янша Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном. Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик

