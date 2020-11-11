Пандемія COVID-19: 432 жертви в РФ та 134 тисячі заражень у США

Станом на ранок середи, 11 листопада, у низці країн світу зафіксовані нові рекордні показники за кількістю нових випадків та жертв COVID-19. Так, у Росії за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість померлих від коронавірусної хвороби - 432 особи. Загальна кількість жертв COVID-19 в країні від початку пандемії становить 31593.

Також за 24 години у країні виявили 18 851 новий випадок інфікування коронавірусом. При цьому 4 477 з них у Москві. Таким чином загальна кількість росіян, що отримали цей діагноз склала 1 836 969.

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У США черговий рекорд нових випадків COVID-19

Попри те, що декілька штатів ще не надали остаточні дані щодо захворюваності, вже зараз зрозуміло, що у США встановлено новий рекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу, пише Reuters. Згідно з даними агентства, у країни виявлено не менше 134 тисяч нових випадків хвороби.

При цьому рекордний показник у США встановлюється вже сьомий день поспіль. А середня кількість заражень на день за тиждень, що минув, склала 120 тисяч нових випадків.

Також за добу, що минула, від COVID-19 у країні померли щонайменше 1450 осіб. Цей показник вперше перевищив позначку у 1400 смертей з середини серпня цього року, коли епідемія досягла свого першого піку у США.

У Німеччині бачать "позитивні зміни"

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом зросла і в Німеччині. Так, згідно з даними Інститут імені Роберта Коха (RKI), за минулу добу діагноз COVID-19 у ФРН поставили 18487 особам. Це не лише на 3,2 тисячі випадків більше за результати попереднього дня, але також вище за показник середи минулого тижня, коли було виявлено 17214 інфікувань.

Втім, глава міністерства охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив в ранковому ефірі телеканалу RTL, що динаміка інфікування в останні дні "відчутно зменшилася", що, на його думку, сигналізує про позитивні зміни у епідемічній ситуації. "Вона (кількість заражень. - Ред.) зростає, але зростає не так сильно. Це, з одного боку, підбадьорює, але цього не достатньо", - додав він.

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