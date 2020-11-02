Коронавірус: Німеччина не святкуватиме 11 листопада

Через пандемію COVID-19 цього року в Німеччині у середу, 11 листопада, не відзначатимуть відкриття традиційного карнавалу. Через так званий м'який локдаун, який набув чинності в Німеччині 2 листопада, і триватиме щонайменше до кінця місяця, скасовується традиційне святкування відкриття карнавального сезону, що починається 11 листопада об 11 годині 11 хвилин. У цей день карнавальні столиці - Кельн, Дюссельдорф та Майнц - зазвичай заповнені як мешканцями цих міст, так і тисячами туристів.

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Нині в Німеччині заборонено збиратись групами понад 10 людей, причому ці групи мають походити лише з двох домогосподарств. Також зачинені кафе і ресторани - їм дозволено продавати їжу тільки на винос. Окрім обмежень, що діють через локдаун на території всієї Німеччини, у Кельні весь день 11 листопада діятиме заборона на вжиття алкоголю на вулицях та обмеження на його продаж.

Скасування традиційних великих карнавальних заходів у містах вдарить по місцевій економіці. Наприклад, у Кельні від заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією и проведенням карнавалів, залежать близько 6500 робочих місць. За даними оприлюдненого в 2019 році дослідження, карнавальні заходи лише в Кельні згенерували оборот близько 631 мільйона євро.

Дивитись відео 00:57 Поділитись "Бабин четвер": карнавал у Німеччині вступає в гарячу фазу (08.02.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2sLbE "Бабин четвер": карнавал у Німеччині вступає в гарячу фазу (08.02.2018)