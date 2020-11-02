 Коронавірус: Німеччина не святкуватиме 11 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Коронавірус: Німеччина не святкуватиме 11 листопада

Відкриття карнавального сезону об 11 годині 11 хвилині 11 листопада в Німеччині як масовий захід не відбудеться.

Карнавал у Кельні 24 лютого 2020 року у скажений понеділок

24 лютого 2020 року у "скажений понеділок" карнавалісти у Кельні передбачали, як може вплинути на них коронавірус

Через пандемію COVID-19 цього року в Німеччині у середу, 11 листопада, не відзначатимуть відкриття традиційного карнавалу. Через так званий м'який локдаун, який набув чинності в Німеччині 2 листопада, і триватиме щонайменше до кінця місяця, скасовується традиційне святкування відкриття карнавального сезону, що починається 11 листопада об 11 годині 11 хвилин. У цей день карнавальні столиці - Кельн, Дюссельдорф та Майнц - зазвичай заповнені як мешканцями цих міст, так і тисячами туристів.

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Нині в Німеччині заборонено збиратись групами понад 10 людей, причому ці групи мають походити лише з двох домогосподарств. Також зачинені кафе і ресторани - їм дозволено продавати їжу тільки на винос. Окрім обмежень, що діють через локдаун на території всієї Німеччини, у Кельні весь день 11 листопада діятиме заборона на вжиття алкоголю на вулицях та обмеження на його продаж.

Скасування традиційних великих карнавальних заходів у містах вдарить по місцевій економіці. Наприклад, у Кельні від заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією и проведенням карнавалів, залежать близько 6500 робочих місць. За даними оприлюдненого в 2019 році дослідження, карнавальні заходи лише в Кельні згенерували оборот близько 631 мільйона євро.

Дивитись відео 00:57

"Бабин четвер": карнавал у Німеччині вступає в гарячу фазу (08.02.2018)

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Хто ж такий "Єк"?

    "Єк" (Jeck) означає блазень на місцевому діалекті. Так у Кельні називають усіх, хто святкує карнавал. Не сахайтеся гуляк, яких ви не знаєте. Просто робіть як вони. Якщо вас беруть під руку - хитайтеся з ними у ритм музики. Якщо ж схоплять за плечі, то це для того, щоб сформувати "паровозик". Співайте разом, навіть якщо ви не знаєте слів. Зрештою, у вас є шість днів, щоб вивчити їх.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Поцілунки дозволено

    Не лякайтеся: поцілунки - поширений звичай під час святкових днів. Особливо у "бабин четвер" (Weiberfastnacht) - день, коли жінки беруть владу у свої руки, що знаменує початок вуличного карнавалу. Легенький поцілунок або ж дотик до щоки тут називають "бюцхен" (Bützchen), і він є проявом карнавального настрою. Лише зануди відмовляють у поцілунках.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Хоча б капелюх

    Одягнутися на карнавал у нудний костюм матроса? Уродженці Кельна на це не погодяться! Справжніх "блазнів" можна впізнати за їхніми креативними, зробленими власноруч костюмами. На карнавалі немає такого поняття, як переборщити з одягом. Вважається, що капелюх - це необхідний мінімум. А далі дайте волю вашій фантазії: чим дивакуватіше - тим краще.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Ідеальний костюм для карнавалу

    Карнавальний костюм справді хороший, коли він підходить для вечірок: як на вулиці, адже йдеться зрештою про "вуличний карнавал", так і для посиденьок в барах. Після багатьох кухлів пива ідеальний костюм також повинен слугувати ще одній важливій практичній цілі: не повинен викликати проблем або затримок, якщо вам потрібно сходити до вбиральні.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Нагостріть вуха!

    Для Кельна барабанний дріб - це звук вуличного карнавалу. Де б не грали музики, чудовий настрій гарантований. Люди танцюють і співають до самого ранку. Музиканти, які піднімають настрій, - не лише з Кельна чи навколишніх районів. Багато з них приїжджають з усієї Європи, щоб долучитися до свята. Приєднуйтеся й ви!

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Купуйте квитки завчасно!

    "Бабин четвер": Рівно об 11:11 у четвер вуличний карнавал офіційно відкривається величезним сценічним шоу на площі Альтер Маркт (Старий Ринок) у старому місті Кельна. Тут виступають найкращі карнавальні колективи міста. Шоу настільки популярне, що вже о 9:00 на площі ніде яблуку впасти. Пройти можна лише за квитком, тому спонтанно потрапити не вдасться. Хоча люди гуляють і в інших місцях.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Не перебирайте!

    Навіть у звичайні дні вулиця Цюльпіхерштрасе, яка розташована поблизу університету, - дуже жвава через велику кількість барів та ресторанів. На "бабин четвер" та в наступні дні вона перетворюється на гарячу алкогольну місцину. Утім, місцеві жителі вважають, що запої не мають нічого спільного з карнавалом. Тому вони уникають цієї вулиці. Приємніше святкувати, наприклад, на Северінштрасе.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Веселіться зі смаком

    Якщо ви хочете розважитися як місцевий, вирушайте в паб. Варто уникати залюднених місць навколо Кельнського собору. Святкування відбувається у кожному районі без винятку. Стояти в черзі - це частина досвіду і, як правило, приємного, адже ви заводите розмови і, можливо, вивчите пісню на "кьольш" (Kölsch) - кельнському діалекті. До речі, так називають і місцеве пиво.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Кельнський етикет

    Під час карнавалу в пабах зазвичай є тільки барні столики. Решта - танцювальний майданчик. Й пиво ллється рікою. Туристи часто дивуються, що місцеве пиво - "кьольш" - не потрібно дозамовляти. Його вам приноситимуть до тих пір, поки ви не відмовитеся, поклавши бірдекель на свій келих. Вочевидь, гуляки на цій фотографії досі спраглі.

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Виберіть процесію

    Якщо ви гадаєте, що в Кельні є лише одна карнавальна хода - на "скажений понеділок", то ви помиляєтеся. Від початку карнавалу в Кельні проходять різні процесії. В них беруть участь також школи та клуби. Групам, які будуть визнані найкращими, надається місце на ході у параді в "скажений понеділок".

  • Карнавал у Кельні

    Кельнський карнавал: 11 порад для початківців

    Залишайтеся до кінця!

    Нуббель - солом'яне опудало, яке звисає з фасадів деяких пабів під час карнавалу. Напередодні Попільної середи його знімають і "переносять на могилу" під час факельної ходи. Спалення Нуббеля означає кінець карнавалу. Кожен, хто пережив цей ритуал, розуміє, що карнавал - це більше, ніж просто гуляння. Це - народний фестиваль, який магічним чином пов'язує людей.

    Автор: Анн Термеш, Олександр Куницький


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