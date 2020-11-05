Друга хвиля пандемії: куди привів Швецію її особливий шлях у протидії коронавірусу

"Події швидко розвиваються в неправильному напрямку, - написав у Facebook прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен. - Більша кількість інфікованих. Більше смертельних випадків. Ситуація серйозна". Це був його перший пост у соціальній мережі після того, як він про всяк випадок самостійно пішов у самоізоляцію: людина з оточення шведського прем'єра мала контакт з інфікованою коронавірусом особою, тому Левен вирішив не ризикувати.

Таким чином політик застосував відносно себе значно суворіші правила, ніж ті, які діють навіть у сусідніх країнах: майже у жодній країні світу не треба йти на карантин контактним особам другого рівня, не говорячи вже про саму Швецію. Ця скандинавська країна й надалі відмовляється від запровадження для населення обов'язкових правил і намагається боротись з пандемією лише рекомендаціями щодо того, як діяти у випадку зараження коронавірусом.

"Якщо ви отримали позитивний тест на COVID-19, тоді радимо щонайменше сім днів після початку хвороби залишатись вдома", - такою є порада, яку можна знайти на офіційній сторінці шведського відомства з охорони здоров'я. На запитання, чи мусять громадяни дотримуватись цієї рекомендації, лунає відповідь: "І так, і ні". Очолює боротьбу з пандемією Андерс Тегнелл, головний епідеміолог країни. Він має неабиякий вплив на політику уряду в умовах пандемії.

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Поодинока критика

Як і всюди в Європі, Швеція нині переживає другу хвилю пандемії. Антирекорд за кількістю інфікованих за один день для цієї країни було встановлено 4 листопада - майже 4500 осіб. Попри таку ситуацію, уряд країни продовжує рухатися своїм особливим шляхом у питанні боротьби з пандемією COVID-19. Головна ідея, що стоїть за такою стратегією: якщо людям не забороняти, а пояснювати й апелювати до їхнього сумління, тоді в суспільстві довше зберігається готовність добровільно дотримуватися певних обмежень.

Але на адресу уряду лунає і критика. Лена Ейнхорн належить до тих небагатьох, хто ставить дії уряду в Стокгольмі під сумнів. Ще у квітні 66-річна кінорежисерка, письменниця та колишня вірусологиня оприлюднила критичного листа на адресу уряду, науково обґрунтувавши свою позицію. У розмові з DW Ейнхорн звернула увагу на те, що епідеміологічна ситуація у Швеції знову є гіршою, ніж у сусідніх країнах. "Різниця полягає в тому, що вони мають інші обмеження, ніж ми", - каже вона. Так, у Данії запроваджені суворі карантинні обмеження в окремих регіонах країни, тоді як у Норвегії в тих регіонах, які визнані зонами ризику, людей зобов'язали працювати з дому.

Шведи без масок

Якщо вийти на вулиці Швеції, то відразу впадає в око головна відмінність: практично ніхто не носить масок - ані на вулиці, ані у крамницях. "У транспорті можна побачити лише поодиноких людей з маскою на обличчі. Носити маску - це справжнє табу", - говорить Ейнхорн. На початку пандемії ще лунали сумніви стосовно доцільності носіння масок. Але тепер уже навіть науково доведено, що маски допомагають помітно сповільнити поширення вірусу. У Норвегії, Фінляндії, Данії маски вже перетворились на норму, тільки у Швеції - ні, критикує вона.

На Хелловін шведам порадили носити маски. Але у Стокгольмі картина на вулицях була ось такою

Лена Ейнхорн не очікує, що Швеція найближчим часом змінить свою стратегію в боротьбі з пандемією. Під час урядової пресконференції критичні запитання лунали передусім з боку іноземних журналістів. За кордоном з моменту спалаху пандемії неодноразово змінювалося ставлення до дій уряду Швеції.

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П'ять періодів шведського шляху

"Спочатку за кордоном казали: "Вау, можливо, вони справді мають рацію, - нагадує Ейнхорн. - Потім у Швеції зросла кількість летальних випадків, і ми перетворились на монстрів". Певний час рівень летальності від коронавірусної хвороби у Швеції був найвищим у світі, оскільки серед жертв було багато людей похилого віку. Натомість в інших країнах людей з групи ризику намагались захищати ефективніше, наприклад, ізолюючи їх від сторонніх.

Потім настав інший період. "Улітку, коли кількість смертельних випадків пішла на спад, Швецію знову почали вважати мало не раєм на Землі, - продовжує Ейнхорн. - Восени у багатьох країнах почалася друга хвиля пандемії, водночас люди почали виступати проти нового локдауну. Тоді Швеція перетворилась на такого собі ідола лібертаріанства. Але після того, як і тут кількість випадків знову почала зростати, Швеція цей імідж знову втратила".

Відомство з охорони здоров'я та державний епідеміолог Тегнелл і надалі користуються підтримкою з боку шведських громадян. У сусідніх країнах уряду рано чи пізно від порад перейшли до запровадження обов'язкових обмежень. Але шведський уряд не може дозволити собі зробити такий крок, вважає Ейнхорн. Причина, на її думку, полягає у незмінно високій популярності відомства з охорони здоров'я та епідеміолога Андерса Тегнелла. Тож і посеред другої хвилі пандемії COVID-19 уряд Швеції робить ставку виключно на добровільні заходи.