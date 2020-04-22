 Добровільний карантин у Швеції: за і проти | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2020

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Європа

Добровільний карантин у Швеції: за і проти

Деякі європейські країни поступово і обережно послабляють карантинні обмеження. Усі, крім Швеції - де їх фактично і не запроваджували.

Стокгольм під час пандемії COVID-19

Стокгольм під час пандемії COVID-19

У часи пандемії COVID-19 Швеція проводить зовсім відмінну від інших європейських країн політику - уряд у Стокгольмі відхиляє локдаун як засіб протидії поширенню коронавірусу. У країні відкриті (і не зачинялись) молодші школи, дитячі садки, ресторани, кафе, торгові центри, перукарні та фітнес-клуби. Уряд рекомендував залишатись вдома тільки тим, хто почувається хворим, літнім людям, а також тим, хто має хронічні хвороби. Усім іншим пропонували тримати на вулиці дистанцію, а також максимально перейти на роботу вдома. За рекомендацією уряду у Швеції не працювали тільки гімназії, університети та заклади професійної освіти.

Наприкінці березня у Швеції лише заборонили проведення заходів за участі понад 50 осіб, а від початку квітня також наклали заборону на відвідування будинків для літніх людей та по догляду за хворими. У ці ж дні інші європейські країни, які у березні запровадили жорсткі карантинні обмеження, або продовжують загальний строк їх дії - як от у Франції, Італії чи Іспанії, або відмовляються від них поступово і дуже обережно, як, наприклад, в Німеччині, Австрії, Данії, Чехії, Польщі.  

Тільки цифри

Європейські ЗМІ по-різному оцінюють коронавірусну політику Швеції: від підтримки до критики. При цьому і ті, і інші посилаються на статистику. Ще 1 березня у Швеції було зареєстровано 14 випадків коронавірусу, а 31 березня - 4435. Найвищу кількість заражень на добу реєстрували 8 і 9 квітня - тоді йшлось про понад 700 випадків на день, і 10 квітня загалом було зафіксовано 9,7 тисячі інфікованих. Станом на 22 квітня у Швеції зареєстровані 15322 випадки зараження коронавірусом, з них 1937 - з летальними наслідками.

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Принцеса проти коронавірусу (22.04.2020)

Критики наполягають, що на 10,3 мільйона жителів Швеції цей показник летальності - зависокий і перебуває на рівні США та Швейцарії. Навіть якщо взяти для порівняння інші скандинавські країни, то у Данії до цього часу зареєстровано 384 летальні випадки зі встановлених 8108 заражень, а у Норвегії - 183 з 7241. Кількість населення у кожній з цих країн - вдвічі менше за Швецію. При цьому влада Данії та Норвегії заявляє, що поширення вірусу там не тільки уповільнили, а подавили - саме завдяки такому успіху у цих країнах зараз і послабляють запроваджені карантинні заходи, поступово відкриваючи школи, дитячі садки, перукарні та стоматологічні практики.

Обережні прихильники ж політики Швеції наполягають, що рівень летальності від коронавірусу нижчий за показники Франції, Великобританії, Іспанії та Італії. І пік зареєстрованих смертей уже минув - 18 і 19 квітня, коли за два дні з життя пішли 180 людей (за обрахунками експертів німецького видання Spiegel, ті, хто помирає від COVID-19, потрапляють у статистику заражених у середньому за десять днів до смерті).

Головного епідеміолога Швеції Андерса Тегнелла часто критикують

Головного епідеміолога Швеції Андерса Тегнелла часто критикують

Зовнішні спостерігачі припускають ще, що на щастя Швеції там не було очевидних розсадників коронавірусу - як от футбольних матчів на півночі Італії, вечірок на австрійському лижному курорті в Ішглі чи святкування карнавалу в німецькому Гайнберзі. Можливо, відіграли роль також демографічні особливості країни, де понад половину домогосподарств становлять такі, в яких мешкає лише одна особа. А густота населення там менша, ніж в Нідерландах та Великобританії, які теж довго не запроваджували жорсткі карантинні обмеження.

"Інший шлях Швеції"

Незважаючи на таку летальність від COVID-19, шведський уряд неухильно покладається на рекомендації провідного епідеміолога країни Андерса Тегнелла. Саме він є так би мовити символом "іншого шляху" Швеції. На його думку, закриття шкіл та кордонів не вплинули б на поширення вірусу. "Ми вважаємо, що добровільністю досягаємо того самого, що інші країни досягають завдяки обмеженням", - наводить слова Тегнелла інформаційна агенція dpa. Він передбачає, що шведський уряд навряд чи змінить стратегію. На цьому тлі статистику летальності у міністерстві охорони здоров'я Швеції пояснюють так: "Зберігається велике число померлих щодня, але ми бачимо не зростання, а уповільнення".

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Але не всі експерти у Швеції поділяють такий оптимізм. Майже дві тисячі вчених звернулись до уряду країни з проханням переосмислити свою стратегію. Серед тих, хто підписав відповідного листа, Бо Люндбек - професор клінічної епідеміології легеневих хвороб з Гетеборга. Він вважає, що кількість летальних випадків неприйнятна і та ціна, яку Швеція платить за коронавірус, зависока. "Я не бачу, що Швеція має конкретну стратегію, я також не бачу тренду, - пояснив він у розмові з dpa. - Урядові приписи дуже невизначені, а люди - спантеличені". Люндбек нагадує, що на останніх вихідних за сонячної погоди у Стокгольмі та інших містах багато людей були у кафе і ресторанах, а також у торгових центрах, тож "прохання влади не дуже до них дійшло". А щодня все ще реєструють сотні випадків зараження коронавірусом. "Ми тут, у Швеції, думаємо, що розумніші за інших і можемо не слухати ВООЗ. Це нерозумно", - підсумовує епідеміолог.

Тегнелл таку критику відкидає і наполягає, що Швеція нині знаходиться в іншій фазі, ніж країни-сусідки, тому і має вищі показники смертності від коронавірусу. Він знову і знову каже про колективний імунітет і розраховує на те, що уже у травні у Стокгольмі можна буде бачити перші результати його набуття. При цьому Тегнелл посилається на математичні моделі прогнозів.

Шведи у цілому зорова нація, бідність у країні - на низькому рівні, а дані про стан здоров'я шведів ретельно реєструються. "Такого рівня накопичення даних для спостереження за розвитком і поширенням хвороб у часі, немає навіть в Німеччині", - каже математик Клаус Вендт (Claus Wendt) з Університету німецького міста Зіген.

Куди заведе шлях Швеції, поки що стовідсотково невідомо. Утім, критик уряду Бо Люндбек таки погоджується з останніми заявами уряду Швеції, що головне - тестувати якомога більше людей. Адже ще донедавна у Швеції тестували лише людей, що входили до груп ризику, - наприклад, тих, у кого виникали серйозні проблеми з диханням. 

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Докладно

Стокгольм під час пандемії COVID-19

Добровільний карантин у Швеції: за і проти

Європейські країни поступово послабляють карантинні обмеження. Усі, крім Швеції - де їх фактично і не запроваджували.  

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