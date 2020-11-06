 COVID-19: у ФРН більше 23 тисяч випадків інфікування за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

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Новини

COVID-19: у ФРН більше 23 тисяч випадків інфікування за добу

Упродовж останніх 24 годин у Німеччині зафіксовано більше 23 тисяч випадків зараження коронавірусом, що є рекордом, повідомляють епідеміологи.

Пандемія COVID-19 у ФРН

У Німеччині зростає кількість хворих на COVID-19. Згідно з оприлюдненими у суботу, 7 листопада, даними Інституту Роберта Коха, протягом останніх 24 годин органи охорони здоров'я повідомили про 23399 нових випадків зараження коронавірусом. Нинішня кількість заражень істотно перевищує зафіксований напередодні попередній рекорд - 21506 випадків, передає інформагенція dpa.

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Тим часом число зареєстрованих смертей у зв'язку з коронавірусом за добу зросло на 130. Цей показник значно нижчий за зафіксований у середині квітня рекордний показник, коли протягом однієї доби було зареєстровано 315 смертей. Загалом у Німеччині у зв'язку з коронавірусом померло вже 11 226 осіб, йдеться в повідомленні.

Як пояснили епідеміологи з Інституту Роберта Коха, потрібно від двох до трьох тижнів, щоб на показники кількості інфікованих  вплинули заходи запровадженого з 2 листопада часткового локдауну в країні.

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З початку пандемії співробітниками Інституту Роберта Коха було зареєстровано в цілому 642 488 випадків інфікування Sars-CoV-2 у Німеччині, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом. Нові правила діятимуть до кінця місяця й передбачають обмеження соціальних контактів і закриття барів і ресторанів, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працююють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

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Німеччина приймає пацієнтів з COVID-19 з Бельгії (04.11.2020)

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


DW.COM

У ФРН уряд планує підтримати постраждалі від локдаунів аеропорти

З федерального бюджету, а також з бюджетів окремих федеральних земель Німеччини мають виділити близько одного мільярда євро для підтримки аеропортів країни, пообіцяли в уряді ФРН.  

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