COVID-19: у ФРН більше 23 тисяч випадків інфікування за добу

У Німеччині зростає кількість хворих на COVID-19. Згідно з оприлюдненими у суботу, 7 листопада, даними Інституту Роберта Коха, протягом останніх 24 годин органи охорони здоров'я повідомили про 23399 нових випадків зараження коронавірусом. Нинішня кількість заражень істотно перевищує зафіксований напередодні попередній рекорд - 21506 випадків, передає інформагенція dpa.

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Тим часом число зареєстрованих смертей у зв'язку з коронавірусом за добу зросло на 130. Цей показник значно нижчий за зафіксований у середині квітня рекордний показник, коли протягом однієї доби було зареєстровано 315 смертей. Загалом у Німеччині у зв'язку з коронавірусом померло вже 11 226 осіб, йдеться в повідомленні.

Як пояснили епідеміологи з Інституту Роберта Коха, потрібно від двох до трьох тижнів, щоб на показники кількості інфікованих вплинули заходи запровадженого з 2 листопада часткового локдауну в країні.

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З початку пандемії співробітниками Інституту Роберта Коха було зареєстровано в цілому 642 488 випадків інфікування Sars-CoV-2 у Німеччині, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом. Нові правила діятимуть до кінця місяця й передбачають обмеження соціальних контактів і закриття барів і ресторанів, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працююють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

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