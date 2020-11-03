Коронавірус: сім різних груп симптомів COVID-19

Від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 медики та науковці намагаються відстежити всю палітру симптомів, які вона викликає. Дослідникам з Університету Відня вдалося принаймні дещо структурувати симптоми коронавірусної інфекції, що протікає у м'якій формі. Вони розділили їх на сім груп. Відповідна наукова стаття була опублікована у фаховому журналі Allergy.

Читайте також: Розпізнати коронавірус за допомогою смартфона: фантастика чи реальність?

Першочерговою метою науковців було визначити, як виглядає справна імунна система після того, як людина перехворіла на COVID-19, і за допомогою яких параметрів це можна визначити. Для цього дослідники під керівництвом імунолога Вінфріда Пікля (Winfried Pickl ) та алерголога Рудольфа Валенти (Rudolf Valenta) опитали та взяли на аналіз кров 109 осіб, які перенесли коронавірусну хворобу, та 98 здорових пацієнтів як контрольної групи.

Сім груп симптомів COVID-19

Завдяки отриманим даним дослідники змогли продемонструвати, що різні симптоми коронавірусної інфекції пов'язані з деякими іншими, та визначили сім груп симптомів:

Грипозні симптоми (висока температура тіла, дриґота, слабкість та кашель). Симптоми, пов'язані з нежитем (нежить, чхання, сухість у горлі, закладений ніс). Біль у суглобах та м'язах. Запалення очей та слизових оболонок. Проблеми з легенями (запалення легень та задишка). Проблеми шлунково-кишкового тракту (діарея, нудота, головний біль). Втрата смаку та запаху та інші симптоми.

"Що стосується останньої групи, то ми, крім того, дійшли висновку, що смак і запах втрачають здебільшого люди з молодою імунною системою", - сказав імунолог Вінфрід Пікль у розмові з DW. При цьому "молодість" імунної системи визначається не за віком пацієнта, а за кількістю імунних клітин, які виробляються у загруднинній залозі (тимусі) та ось-ось були виділені з неї (Т-лімфоцити).

"Це означає, що ми могли дуже чітко відмежувати системні (наприклад, група 1 і 3) від притаманних для окремих органів (наприклад, група 6 і 7) форм перебігу первісного захворювання на COVID-19", - пояснює Пікль.

Читайте також: Коронавірус і концерти: що дізнались німецькі науковці про ризик зараження

Це, однак, не означає, що не може бути комбінації симптомів з різних груп, каже Пікль. Водночас, науковцям вдалося побачити взаємозв'язок між різними групами симптомів та конкретними параметрами імунної системи. Приміром, перебіг COVID-19, який супроводжується високою температурою, корелює з імунологічною пам'яттю організму та може вказувати на відносно довгу імунну реакцію. Натомість втрата смаку та запаху, згідно з даними дослідження, вказує на високу концентрацію Т-лімфоцитів у крові.

COVID-19 залишає слід у крові

Таким чином, за допомогою аналізу крові учасників дослідження науковці змогли визначити важливі маркери COVID-19. Вони встановили, що коронавірусна інфекція змінює імунну систему настільки, що ці зміни можна побачити навіть через десять тижнів після хвороби.

Зокрема, число гранулоцитів, які зазвичай призначені для боротьби з бактеріальними збудниками хвороб, у тих, хто перехворів на COVID-19, було суттєво нижчим, ніж зазвичай. Імунолог Пікль називає цю інформацію "вражаючою" та "абсолютно новою".

"Натомість в імунних клітин CD4 та CD8 виробляється пам'ять, а клітини CD8-T залишаються сильно активованими. Це свідчить, що імунна система навіть через багато тижнів після первинної інфекції все ще інтенсивно зайнята хворобою", - каже Пікль. Це може бути одним із пояснень, чому багато пацієнтів відчувають слабкість навіть задовго після того, як перехворіли на COVID-19. Водночас число регуляторних Т-клітин у цих пацієнтів було сильно знижене - за словами авторів дослідження, це небезпечна суміш, яка може призвести, зокрема, до автоімунного захворювання.

Крім того, у крові колишніх хворих на COVID-19 науковці побачили підвищену концентрацію імунних клітин, які виробляють антитіла. Чим вищою була температура пацієнтів під час м'якого перебігу хвороби, тим сильнішою зрештою була імунна реакція на вірус.

Читайте також:Коронавірус: як довго зберігається імунітет після хвороби COVID-19

"Наші висновки дозволяють краще зрозуміти хворобу та допомагають під час розробки можливих вакцин, адже ми тепер можемо дивитися на багатонадійні біомаркери та проводити ще кращий моніторинг", - наголошують автори наукової статті. "Тепер, коли ми оцінюватимемо вакцини, знатимемо, що B- та T-лімфоцити є важливими параметрами", - каже імунолог Пікль.

Крім того, за словами науковця, дослідження демонструє, що імунна система людини, борючись із хворобою за допомогою імунних клітин та антитіл, вчиться копіювати поведінку вірусу, запам'ятовує її та відповідним чином реагує.

Наступний крок - застосувати нові знання на практиці: під час лікування хворих, а також для розробки дієвої вакцини проти коронавірусу.