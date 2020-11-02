Коронавірус у Німеччині: рекордні 21,5 тисячі випадків за добу

У Німеччині протягом минулої доби підтвердили 21 506 випадків інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні, повідомив у п'ятницю, 6 листопада, Інститут Роберта Коха (RKI). Також зафіксовано 166 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

Кількість нових випадків інфікування у ФРН протягом доби вперше перевищила 20 тисяч. Напередодні, 5 листопада, Інститут Коха повідомляв про 19 990 нових випадків, що також було рекордним показником. З початку епідемії COVID-19 у Німеччині інфікування вірусом було підтверджено загалом у понад 619 тисяч осіб. На даний момент зафіксовано 11 096 летальних випадків.

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У Німеччині з 2 листопада через значне зростання випадків зараження коронавірусом запровадили нові обмеження. У країні закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуваються за порожніх трибун. Також зачинені косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Магазини працюють, але вони повинні обмежити кількість клієнтів у приміщеннях. Школи і дитсадки відкриті, людям можуть зустрічатися у кількості не більше десяти осіб і не більше ніж з двох домогосподарств. Також туристи не можуть зупинятися у німецьких готелях.

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