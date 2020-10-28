Анґела Меркель: Рішення про локдаун ухвалювалось "з важким серцем"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що рішення про запровадження у країні часткового локдауну ухвалювалось "з важким серцем", але з переконаністю у його необхідності. "Якщо ми протримаємось цей місяць відповідально, він може стати хвилегасником другої хвилі пандемії", - заявила вона у понеділок, 2 листопада, коли у країні почав діяти так званий "м'який локдаун".

Уряд ФРН "занепокоєний нинішньою ситуацією". За останні три тижні добовий приріст заражень коронавірусом збільшився втричі, а число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії протягом минулих десяти днів подвоїлось. Меркель пояснила, що метою запроваджених заходів є зменшення заражень до порогу 50 на 100 тисяч населення протягом тижня.

"Ми повинні скоротити контакти, де це можливо", - закликала Меркель громадян. Вона також висловила розуміння щодо сумнівів багатьох громадян в цих заходах. "Я можу зрозуміти невдоволення і небажання, але я все одно мушу сприяти прийняттю", - сказала вона. Пандемія - це "щось на зразок природної події, стихійного лиха, з яким нам доводиться стикатися", зазначила канцлерка, додавши, що "світло в кінці тунелю" ще досить далеко.

"Ми всі зекономимо багато грошей, якщо будемо розумними", - сказала вона відносно мільярдної урядової програми підтримки бізнесу в час пандемії.

З 2 листопада у ФРН дозволено зустрічатися не більш ніж десятьом особам лише з двох домогосподарств. Ресторани, бари, клуби та дискотеки зачинені, проте заклади громадського харчування можуть працювати на виніс. Не працюють театри та музеї, а також спортивні зали та басейни. Заборонено зупинятися в готелях з туристичною метою. Водночас у країні надалі працюватимуть торговельні заклади, а діти можуть відвідувати школи та дитячі садки.

Інститут імені Роберта Коха 2 листопада повідомив, що за останню добу в Німеччині заразилися коронавірусом 12 тисяч осіб. Нагадаємо, що рекордний добовий показник інфікування в країні було зафіксовано 31 жовтня - 19 тисяч нових випадків.