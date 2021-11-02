Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Епідеміолог

Епідеміолог - лікар, який спеціалізується на боротьбі з епідеміями. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "епідеміолог".

Епідеміолог спеціалізується на протидії інфекціям, поширення яких набуло масового характеру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19?

Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19? 02.11.2021

Ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип існує, і наслідки такого міксу інфекцій передбачити складно. Найкращим захистом є вакцинація від обох хвороб, вважає епідеміологиня Людмила Мухарська.
У МОЗ України пояснили, як школи працюватимуть під час карантину

У МОЗ України пояснили, як школи працюватимуть під час карантину 27.08.2020

У разі підтвердження випадку захворювання на COVID-19 в одного з учнів, весь клас ітиме на самоізоляцію. Рішення про це ухвалюватиме епідеміолог, заявив Максим Степанов.
Боротьба з коронавірусом: німецькі фахівці консультують українських лікарів

Боротьба з коронавірусом: німецькі фахівці консультують українських лікарів 02.06.2020

Лікар та епідеміолог з Німеччини поділилися своїм досвідом щодо COVID-19 та надали практичні поради українським колегам.

Епідеміолог: Цифри щодо смертності від коронавірусу порівнювати не можна

Епідеміолог: Цифри щодо смертності від коронавірусу порівнювати не можна 03.04.2020

Порівняння смертності внаслідок зараження коронавірусом у різних країнах видається дуже складним, каже експерт з питань охорони здоров’я Тобіас Курт з берлінської клініки Charité. В інтерв’ю DW він пояснює чому.
Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія

Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія 27.02.2020

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії й коли буде розроблена вакцина? Інтерв'ю DW з експертом Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, професором Жераром Краузе.