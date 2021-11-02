Епідеміолог - лікар, який спеціалізується на боротьбі з епідеміями. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "епідеміолог".

Епідеміолог спеціалізується на протидії інфекціям, поширення яких набуло масового характеру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.