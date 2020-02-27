Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія

До 19 лютого в Італії налічувалося лише три випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Втім, після цього в країні зафіксували різкий стрибок кількості пацієнтів з захворюванням COVID-19, що викликається коронавірусом. До 25 лютого небезпечною інфекцією заразилися вже 287 осіб, а семеро пацієнтів померли. Таким чином, за кількістю заражень коронавірусом Італія піднялася на третє місце в світі - після Китаю і Південної Кореї.

Експерт Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца Жерар Краузе

Реагуючи на загострення ситуації, італійська влада запровадила режим карантину в 11 населених пунктах провінцій Ломбардія і Венето, які стали епіцентрами поширення коронавірусу, а також скасували знаменитий Венеціанський карнавал і низку інших масових заходів. Чи стане Ломбардія "європейським Уханем", і наскільки великою є небезпека поширення коронавірусу по всій Європі? Ці запитання DW поставила професору Жерару Краузе (Gérard Krause) - голові відділення епідеміології Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца в Брауншвейгу.

Deutsche Welle: Професоре Краузе, італійську провінцію Ломбардія, що стала осередком поширення коронавірусу, дедалі частіше називають "європейським Уханем". Це порівняння виправдане?

Жерар Краузе: Воно трохи перебільшене хоча б тому, що чисельність населення в італійських провінціях, які зіштовхнулися з коронавірусом, з розрахунку на квадратний метр інша, ніж в Ухані. Тож це зовсім інша ситуація.

Краузе не рекомендує відкладати відпустку в Італії через коронавірус

Чи є небезпека того, що після спалаху коронавірусу в Італії він почне безконтрольно поширюватися всією Європою?

У подібній ситуації важливо правильно вибрати момент для переходу від спроб обмежити поширення вірусу до боротьби з епідемією. Не варто впадати в ілюзію, що якусь окремо взяту країну можна навіки захистити від подібної інфекції. У випадку з коронавірусом це, ймовірно, не вдасться. Рано чи пізно з цим типом коронавірусу зіткнуться всі країни в північних широтах. І все ж на початковому етапі є сенс спробувати потягнути час - аби підготувати лікарні та системи раннього оповіщення і більше дізнатися про вірус, аби краще реагувати на його спалах.

Виходить, що перевіряти стан здоров'я подорожуючих на кордонах між окремими країнами-членами ЄС, як це робиться в деяких аеропортах, немає сенсу?

Низка змодельованих розрахунків показує, що такі заходи, як правило, не дають помітних результатів. Саме у випадку китайського коронавірусу ефективність перевірок на кордонах не обіцяє бути надзвичайно високою. Адже велика частина заражених ним спочатку не проявляє жодних симптомів, тому при контролі на кордоні ці пацієнти не привертають до себе уваги.

У Італії скасували через коронавірус знаменитий венеційський карнавал

Італія - ​​улюблена мета для туристів. Ви порадили б відмовитися від відпустки там? Або турбуватися не варто, якщо не їздити в ті регіони, де стався спалах коронавірусу?

Я б не став рекомендувати відмовлятися від відпустки в Італії, оскільки виходжу з того, що регіони, в яких можуть трапитися подібні спалахи інфекції, скоро можуть з'явитися і в Німеччині, і у Франції, і в інших країнах. У такій ситуації питання про те, їхати кудись чи ні, відпадає саме собою.

І все ж італійська владаскасувала карнавал у Венеції йзапровадила карантин унизці міст. Чи були ці заходи виправдані?

Завжди простіше судити вже після того, як рішення було ухвалене. Сьогодні такі жорсткі кроки допомагають виграти час, проте в один прекрасний момент вони виявляться безглуздими. До того ж, повторити їх в кожному наступному населеному пункті або європейській країні, в яких з'явиться вірус, не вдасться.

Чи можуть ті, хто все ж вирішив вирушити в подорож, якось захистити себе від вірусу?

Для цього варто згадати про основні правила гігієни. Все, що необхідно робити, аби не заразитися грипом, потрібно робити й для захисту від коронавірусу: частіше мити руки і, якщо заразився сам, намагатися уникати контакту з оточуючими.

Перевірки температури на кордонах не здатні виявити усіх інфікованих коронавірусом

Як щодо того, аби запастися респіраторними масками?

Звичайні маски потрібні лише тоді, коли вже хвора людина намагається не заразити інших. Щоб захиститися самому, потрібні незручні респіраторні маски класу FFP3 (Маски Filtering Face Piece 3 мають найбільш сильні багатошарові фільтри й здатні захищати від особливо небезпечних вірусів. - Ред.). Такі маски потрібні, в першу чергу, для людей зі слабким імунітетом. Інших способів захисту немає. Проти цього коронавірусу немає ні вакцини, ні профілактичної терапії.

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Особливо багато нових випадків зараження було зафіксовано в колі спілкування одного 38-річного італійця. При цьому вважається, що один хворий у середньому передає інфекцію "лише" двом-трьом іншим людям. Чи бувають пацієнти, які становлять особливу небезпеку для оточуючих?

Йдеться про так званих "суперрозповсюджувачів". Теорію про існування таких пацієнтів не можна ні підтвердити, ні спростувати. Чи йдеться про тих, хто через особливі життєві умови часто й інтенсивно спілкуються з іншими людьми? Чи секрети таких пацієнтів містять вірус в особливо високій концентрації? Ймовірно, обидва ці чинники грають тут роль. Висновок звідси такий - щодо кожного пацієнта потрібно бути готовим до того, що хворий міг мати контакт з великою кількістю інших людей.

Звичайні марлеві маски потрібні лише тим, хто вже захворів на коронавірус

Чи варто очікувати, що скоро з'явиться вакцина проти коронавірусу?

Виходячи з власного досвіду, я припускаю, що в найближчі тижні й місяці нам не буде доступний медикамент або активний компонент проти цього коронавірусу. Адже будь-які ліки спочатку потрібно перевірити на безпеку на тваринах, а потім і на людях. Необхідні ретельні клінічні дослідження. Цей процес можна прискорити, але не радикально. При цьому виникає питання - хто ж вироблятиме активний компонент і самі ліки? Адже в підсумку ніколи не знаєш, чи буде продукт мати на ринку попит.

Це означає, що, коли епідемія закінчиться, новий препарат може виявитися нікому не потрібним?

Саме так.

Тобто інвестиції в його виробництво можуть виявитися невигідними для фармацевтичних концернів?

Це залежить від низки факторів. Ризик є завжди, якщо не знати, як розвиватиметься ринок.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YP3T Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)