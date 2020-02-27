 Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.02.2020

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Європа

Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії й коли буде розроблена вакцина? Інтерв'ю DW з експертом Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, професором Жераром Краузе.

Чоловік та жінка в захисних масках у Мілані, 25 лютого

Епідеміолог сумнівається у спроможності карантину зупинити розповсюдження коронавірусу в Італії

До 19 лютого в Італії налічувалося лише три випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Втім, після цього в країні зафіксували різкий стрибок кількості пацієнтів з захворюванням COVID-19, що викликається коронавірусом. До 25 лютого небезпечною інфекцією заразилися вже 287 осіб, а семеро пацієнтів померли. Таким чином, за кількістю заражень коронавірусом Італія піднялася на третє місце в світі - після Китаю і Південної Кореї.

Експерт Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца Жерар Краузе

Експерт Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца Жерар Краузе

Реагуючи на загострення ситуації, італійська влада запровадила режим карантину в 11 населених пунктах провінцій Ломбардія і Венето, які стали епіцентрами поширення коронавірусу, а також скасували знаменитий Венеціанський карнавал і низку інших масових заходів. Чи стане Ломбардія "європейським Уханем", і наскільки великою є небезпека поширення коронавірусу по всій Європі? Ці запитання DW поставила професору Жерару Краузе (Gérard Krause) - голові відділення епідеміології Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца в Брауншвейгу.

Deutsche Welle: Професоре Краузе, італійську провінцію Ломбардія, що стала осередком поширення коронавірусу, дедалі частіше називають "європейським Уханем". Це порівняння виправдане?

Жерар Краузе: Воно трохи перебільшене хоча б тому, що чисельність населення в італійських провінціях, які зіштовхнулися з коронавірусом, з розрахунку на квадратний метр інша, ніж в Ухані. Тож це зовсім інша ситуація.

Краузе не рекомендує відкладати відпустку в Італії через коронавірус

Краузе не рекомендує відкладати відпустку в Італії через коронавірус

Чи є небезпека того, що після спалаху коронавірусу в Італії він почне безконтрольно поширюватися всією Європою?

У подібній ситуації важливо правильно вибрати момент для переходу від спроб обмежити поширення вірусу до боротьби з епідемією. Не варто впадати в ілюзію, що якусь окремо взяту країну можна навіки захистити від подібної інфекції. У випадку з коронавірусом це, ймовірно, не вдасться. Рано чи пізно з цим типом коронавірусу зіткнуться всі країни в північних широтах. І все ж на початковому етапі є сенс спробувати потягнути час - аби підготувати лікарні та системи раннього оповіщення і більше дізнатися про вірус, аби краще реагувати на його спалах.

Виходить, що перевіряти стан здоров'я подорожуючих на кордонах між окремими країнами-членами ЄС, як це робиться в деяких аеропортах, немає сенсу?

Низка змодельованих розрахунків показує, що такі заходи, як правило, не дають помітних результатів. Саме у випадку китайського коронавірусу ефективність перевірок на кордонах не обіцяє бути надзвичайно високою. Адже велика частина заражених ним спочатку не проявляє жодних симптомів, тому при контролі на кордоні ці пацієнти не привертають до себе уваги.

У Італії скасували через коронавірус знаменитий венеційський карнавал

У Італії скасували через коронавірус знаменитий венеційський карнавал

Італія - ​​улюблена мета для туристів. Ви порадили б відмовитися від відпустки там? Або турбуватися не варто, якщо не їздити в ті регіони, де стався спалах коронавірусу?

Я б не став рекомендувати відмовлятися від відпустки в Італії, оскільки виходжу з того, що регіони, в яких можуть трапитися подібні спалахи інфекції, скоро можуть з'явитися і в Німеччині, і у Франції, і в інших країнах. У такій ситуації питання про те, їхати кудись чи ні, відпадає саме собою.

І все ж італійська владаскасувала карнавал у Венеції йзапровадила карантин унизці міст. Чи були ці заходи виправдані?

Завжди простіше судити вже після того, як рішення було ухвалене. Сьогодні такі жорсткі кроки допомагають виграти час, проте в один прекрасний момент вони виявляться безглуздими. До того ж, повторити їх в кожному наступному населеному пункті або європейській країні, в яких з'явиться вірус, не вдасться.

Чи можуть ті, хто все ж вирішив вирушити в подорож, якось захистити себе від вірусу?

Для цього варто згадати про основні правила гігієни. Все, що необхідно робити, аби не заразитися грипом, потрібно робити й для захисту від коронавірусу: частіше мити руки і, якщо заразився сам, намагатися уникати контакту з оточуючими.

Перевірки температури на кордонах не здатні виявити усіх інфікованих коронавірусом

Перевірки температури на кордонах не здатні виявити усіх інфікованих коронавірусом

Як щодо того, аби запастися респіраторними масками?

Звичайні маски потрібні лише тоді, коли вже хвора людина намагається не заразити інших. Щоб захиститися самому, потрібні незручні респіраторні маски класу FFP3 (Маски Filtering Face Piece 3 мають найбільш сильні багатошарові фільтри й здатні захищати від особливо небезпечних вірусів. - Ред.). Такі маски потрібні, в першу чергу, для людей зі слабким імунітетом. Інших способів захисту немає. Проти цього коронавірусу немає ні вакцини, ні профілактичної терапії.

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Особливо багато нових випадків зараження було зафіксовано в колі спілкування одного 38-річного італійця. При цьому вважається, що один хворий у середньому передає інфекцію "лише" двом-трьом іншим людям. Чи бувають пацієнти, які становлять особливу небезпеку для оточуючих?

Йдеться про так званих "суперрозповсюджувачів". Теорію про існування таких пацієнтів не можна ні підтвердити, ні спростувати. Чи йдеться про тих, хто через особливі життєві умови часто й інтенсивно спілкуються з іншими людьми? Чи секрети таких пацієнтів містять вірус в особливо високій концентрації? Ймовірно, обидва ці чинники грають тут роль. Висновок звідси такий - щодо кожного пацієнта потрібно бути готовим до того, що хворий міг мати контакт з великою кількістю інших людей.

Звичайні марлеві маски потрібні лише тим, хто вже захворів на коронавірус

Звичайні марлеві маски потрібні лише тим, хто вже захворів на коронавірус

Чи варто очікувати, що скоро з'явиться вакцина проти коронавірусу?

Виходячи з власного досвіду, я припускаю, що в найближчі тижні й місяці нам не буде доступний медикамент або активний компонент проти цього коронавірусу. Адже будь-які ліки спочатку потрібно перевірити на безпеку на тваринах, а потім і на людях. Необхідні ретельні клінічні дослідження. Цей процес можна прискорити, але не радикально. При цьому виникає питання - хто ж вироблятиме активний компонент і самі ліки? Адже в підсумку ніколи не знаєш, чи буде продукт мати на ринку попит.

Це означає, що, коли епідемія закінчиться, новий препарат може виявитися нікому не потрібним?

Саме так.

Тобто інвестиції в його виробництво можуть виявитися невигідними для фармацевтичних концернів?

Це залежить від низки факторів. Ризик є завжди, якщо не знати, як розвиватиметься ринок.

Дивитись відео 01:24

Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони

    Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

  • Коронавірус в Італії. Місто Кодоньо в регіоні Ломбардія

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Порожні вулиці

    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Кількість хворих стрімко зростає

    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

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Докладно

Чоловік та жінка в захисних масках у Мілані, 25 лютого

Епідеміолог про COVID-19: Повний захист від вірусу - ілюзія

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії, і коли буде розроблена вакцина від нього? Інтерв'ю DW.  

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