Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19?

Минулого року епідемія COVID-19 і карантинні обмеження майже позбавили Україну іншої епідеміологічної проблеми - грипу. На думку лікарів, у нинішньому епідсезоні така ситуація може повторитись. Проте фахівці застерігають: існує ймовірність захворіти на коронавірусну інфекцію та грип одночасно, а симптоми двох захворювань дуже схожі. Найбільш ефективний спосіб запобігти цьому або хоча б знизити ризики для здоров'я та життя - вакцинуватися не лише від COVID-19, а й від грипу. За даними Центру громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я, наразі в Україні зареєстровані три вакцини від грипу - "Ваксігрип Тетра" (вироблена у Франції), "Інфлувак Тетра" (Нідерланди) та "ДжіСі Флю Квадривалент" (Південна Корея).

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Про те, як комбінувати вакцини, чим загрожує відмова від щеплення та що робити, якщо симптоми є, а до лікаря потрапити складно, DW поговорила з епідеміологинею, заслуженою лікаркою України Людмилою Мухарською.

DW: Пані Мухарська, через епідемію COVID-19 і карантинні обмеження торік епідемії грипу як такої в Україні не було. Чого варто очікувати в цьому році?

Людмила Мухарська: Експерти кажуть про те, що в цьому році, скоріше за все, складеться схожа ситуація. Дельта-варіант коронавірусу, який зараз циркулює у світі, витіснив інші штами аналогічних вірусних респіраторних захворювань. Крім того, певна кількість людей дотримується необхідних протиепідемічних заходів. До того ж у нинішньому епідсезоні циркулюватимуть вже відомі штами грипу, до яких у певної кількості людей вже є імунітет - вони перехворіли раніше. Тому сподіватимемося, що різкого зростання рівня захворюваності на грип не буде.

Чи доцільно в такому разі зараз вакцинуватися від грипу?

Вакцинуватись потрібно, попри на те, що прогнози щодо циркуляції грипу спокійні. Кожна людина може захворіти - і може захворіти серйозно. Це захворювання може протікати в дуже важких формах і може закінчитись смертю. Тому вакцинуватись потрібно. Більш того, слід враховувати, що в Україні щеплення від грипу не охоплюють велику кількість людей. У таких обставинах вакцинація і дає той індивідуальний захист, якого потребує кожен.

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Тобто найбільший ризик відсутності щеплення від грипу полягає в тому, що захворювання може мати тяжку форму і загрожувати життю? Це стосується всіх людей, чи тих, хто належить до груп ризику?

Це стосується, в основному, людей із груп ризику, особливо - медичного. Це люди похилого віку або ті, у кого є хронічні захворювання. Для них грип є дуже небезпечним, як і COVID-19. Саме тому їм показана вакцинація від обох захворювань.

Чи змінилися настрої людей щодо вакцинації внаслідок поширення коронавірусу? Чи не стали українці ще більше ігнорувати щеплення від грипу?

В українців і не було великої готовності вакцинуватись від грипу. Кількість щеплених була настільки мізерною в порівнянні з загальною кількістю населення, що, мені здається, нижче падати нікуди. Якщо не в цьому році - тому що зараз люди все ж розмірковують у першу чергу над вакцинацією від COVID-19 - то, можливо, в наступні роки люди зрозуміють, яку роль у боротьбі з захворюваністю відіграє вакцинація, і будуть все-таки охочіше робити щеплення від грипу.

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Центр громадського здоров'я повідомляє, що станом на 17 жовтня в Україні не зафіксували циркуляцію вірусів грипу. Водночас щепилися від цього захворювання лише менше семи тисяч осіб. Це поганий показник?

Це дуже мало, це критично. Але ми не будемо говорити про всезагальну вакцинацію, як ми говоримо в ситуації с COVID-19, і рахувати відсотки по відношенню до всього населення. Однак окремі групи - професійні та медичного ризику - мають вакцинуватися. Зробити це повинні лікарі, оскільки вони першими стикаються з хворими на грип, і ті люди, які багато спілкуються з іншими.

Епідемічний сезон грипу починається вже у листопаді?

Високий ризик захворіти фіксується з середини листопада і до кінця грудня. Потім люди роз'їжджаються на довгі новорічні свята, менше контактують одне з одним, діти не ходять до школи - а вони зазвичай дуже активно інфікуються вірусом грипу і легко розносять його серед членів родини. У цей період рівень захворюваності не росте. Але черговий його підйом може статися вже після свят, коли всі зберуться разом - зазвичай так буває саме через те, що люди активно починають контактувати одне з одним і обмінюватися вірусами.

Вакцинуватись від грипу, звісно, слід якомога раніше, щойно в Україні з'являється вакцина. Але якщо потрібно зробити щеплення в листопаді чи в грудні - то це також слід зробити, щоб отримати індивідуальний захист. Імунітет від грипу починає формуватися вже через тиждень після щеплення.

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Чи дійсно одна людина може захворіти і на грип, і на коронавірус?

Таке дійсно може бути, ризик не виключений. І якщо буде така змішана інфекція, то передбачити, чим це може закінчитись, складно. Тут треба розуміти вік людини, її загальний стан і інші індивідуальні моменти. Але, звичайно, такий мікс може призвести до надзвичайно неприємних наслідків.

Чи можна поєднувати щеплення від коронавірусу і грипу? Чи, можливо, варто дотримуватись якогось інтервалу між введенням двох вакцин?

Звичайно, ці вакцини можна комбінувати. Я, наприклад, щеплена від обох захворювань. Серед медиків є кілька думок щодо того, яким має бути інтервал між цими щепленнями: хтось допускає, що їх можна зробити в один день, а хтось - з різницею у два-чотири тижні. Але виходити варто з того, що перед щепленням у будь-якому випадку слід проконсультуватися з лікарем, який, з урахуванням стану здоров'я конкретного пацієнта, дасть рекомендації щодо того, коли можна буде зробити щеплення від грипу.

Існують побоювання, що вакцинація від грипу може тимчасово вплинути на імунітет людини, зробивши його більш вразливим до коронавірусної інфекції. Чи це так?

Звичайно, що ні. Будь-яка вакцинація жодним чином не послаблює імунітет. Вона його, навпаки, посилює.

Одна з основних рекомендацій при підозрі на грип - якнайшвидше проконсультуватися з лікарем. Але зараз, у розпал чергової хвилі епідемії, далеко не завжди є можливість швидко потрапити до спеціаліста. Чим це загрожує?

Це дійсно проблема, і вона стосується не лише грипу. Під час таких ситуацій, як зараз, важко отримати медичну допомогу щодо будь-якого патологічного стану. Тому, на жаль, зараз зростає захворюваність на серцево-судинні хвороби, люди не можуть своєчасно отримати допомогу. Іноді це може призвести до летальних випадків, наприклад, внаслідок інфаркту чи інсульту. Це ж стосується і грипу - хвора людина може не отримати вчасно допомогу. Але варто зазначити: часто симптоми грипу і коронавірусу бувають подібними, тому оглянути пацієнта, визначити, що саме з ним, і надати йому допомогу лікар має все одно.

Що робити, якщо на прийом до лікаря все ж не вдається потрапити?

Якщо людина почувається більш-менш нормально, а симптоми захворювання некритичні, то сімейний лікар має надати їй консультацію за телефоном. Якщо ж стан значно погіршується, варто викликати "швидку". Симптоматика грипу буває дуже різноманітною, але критичні симптоми, на які слід звернути увагу, - це температура понад 38 градусів, яка швидко наростає, загальний стан інтоксикації, різке погіршення самопочуття і неможливість самостійно пом'якшити симптоми. Якщо людина розуміє, що самостійно не впорається, а сімейний лікар надати їй допомогу не може, то потрібно звертатися за невідкладною допомогою.