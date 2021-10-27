В Україні проти COVID-19 вакциновано 30 відсотків дорослих

В Україні проти COVID-19 хоча б однією дозою вакциновано 30 відсотків дорослого населення, повідомив у середу, 27 жовтня, міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко.

"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293 особи. Завдяки цьому ми досягли цифри 30 відсотків дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою", - сказав він на брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна".

Мільйони доз вакцини

Ляшко наголосив, що "друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою". "Кожен, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, зможе завершити курс вакцинації, прийшовши на друге щеплення", - сказав він. Міністр також повідомив, що наразі у пунктах вакцинації є понад 9 мільйонів доз COVID-вакцин.

За інформацією МОЗ, до кінця 2021 року в Україну надійдуть ще 13,4 мільйона доз вакцин Comirnaty виробництва компаній Biontech/Pfizer. Також підтверджено на 2021 рік постачання 5,45 мільйона доз вакцини від глобальної ініціативи COVAX. "Отже, загальна сумарна кількість очікуваної в Україні вакцини до кінця 2021 року становить 18,85 мільйона доз", - підсумував Ляшко.

У планах уряду - вакцинувати 70 відсотків до кінця року

В середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що Кабінет Міністрів має намір вакцинувати 70 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року, а це, за його словами, 20 мільйонів осіб. Голова уряду розраховує: щотижня в Україні мають вакцинуватись 1,5 мільйона осіб, щоб до кінця року більшість населення були щеплені. На сьогоднішній день в країні вакциновано близько 9,5 мільйона осіб.

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