МОЗ України рекомендує вакцинувати від COVID-19 усіх дітей з 12 років

МОЗ України затвердило позицію національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, яка рекомендувала вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років.
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України рекомендує вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років незалежно від приналежності до групи ризику препаратом Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Наказ, яким затверджуються відповідні рекомендації національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, підписаний 13 жовтня, але про нього стало відомо у середу, 27 жовтня.
"Враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації", - ідеться у затверджених рекомендаціях.
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Також зазначається, що вакцина від Pfizer/BioNTech протипоказана у разі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини.
Крім того, дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини від Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози в серії щеплень COVID-19 до отримання додаткових наукових даних.
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Нагадаємо, у липні у МОЗ дозволили використовувати вакцину від Pfizer/BioNTech для дітей з 12 років за певних умов. Серед них - високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби за відсутності протипоказань. Інші причини - вакцинація з метою об'єднання сім'ї для виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або ж для виїзду на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання потрібні аналогічні документи. Також дітей від 12 років могли вакцинувати, якщо вони є учасниками міжнародних спортивних змагань.
За даними Ради національної безпеки та оборони, в Україні станом на середу у віковій групі 12-15 років щепились однією дозою 2336 дітей, повністю імунізовані - 1370. Серед дітей 16-18 років першу дозу вакцини отримали 12073 дитини, повний курс вакцинації пройшли 7753 дитини.