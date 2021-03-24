МОЗ України рекомендує вакцинувати від COVID-19 усіх дітей з 12 років

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України рекомендує вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років незалежно від приналежності до групи ризику препаратом Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Наказ, яким затверджуються відповідні рекомендації національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, підписаний 13 жовтня, але про нього стало відомо у середу, 27 жовтня.

"Враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації", - ідеться у затверджених рекомендаціях.

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Також зазначається, що вакцина від Pfizer/BioNTech протипоказана у разі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини.

Крім того, дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини від Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози в серії щеплень COVID-19 до отримання додаткових наукових даних.

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МОЗ влітку дозволив вакцинувати дітей з 12 років в окремих випадках

Нагадаємо, у липні у МОЗ дозволили використовувати вакцину від Pfizer/BioNTech для дітей з 12 років за певних умов. Серед них - високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби за відсутності протипоказань. Інші причини - вакцинація з метою об'єднання сім'ї для виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або ж для виїзду на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання потрібні аналогічні документи. Також дітей від 12 років могли вакцинувати, якщо вони є учасниками міжнародних спортивних змагань.

За даними Ради національної безпеки та оборони, в Україні станом на середу у віковій групі 12-15 років щепились однією дозою 2336 дітей, повністю імунізовані - 1370. Серед дітей 16-18 років першу дозу вакцини отримали 12073 дитини, повний курс вакцинації пройшли 7753 дитини.