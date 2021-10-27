У США рекомендують схвалити вакцину BioNTech/Pfizer для дітей з 5 років

Радники Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) рекомендують дозволити використання вакцини BioNTech/Pfizer проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років. Відповідне рішення ухвалили переважною більшістю голосів 26 жовтня.

Експерти наполягають, що користь від щеплення переважатиме ризики. Вони радять вакцинувати молодшу вікову групу меншим дозуванням - 10 мікрограм, у той час як дітей від 12 років у травні було вирішено щеплювати 30-мікрограмовою дозою.

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Вакцина може стати доступною для дітей від 5 років уже наступного тижня, зазначає Reuters. "FDA не зобов'язане слідувати порадам своїх зовнішніх експертів, але, як правило, робить це", - пише агенція. Якщо Управління схвалить щеплення для цієї вікової групи, то консультативна група Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) наступного тижня проведе засідання та складе рекомендації щодо використання вакцини.

Вакцинація дітей від COVID-19

Вакцина Pfizer/BioNTech уже певний час використовується для щеплення підлітків від 12 років у різних країнах світу. В США та Європейському Союзі її допустили до використання в цій віковій групі з травня 2021 року. В Україні щеплювати підлітків цією вакциною за певних умов рекомендували в липні.

15 жовтня американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецька партнерка BioNTech надали Європейській агенції з лікарських засобів (EMA) дані дослідження щодо вакцинації дітей від 5 до 11 років. Виробники попросили надати їм реєстраційне свідоцтво в ЄС. У дослідженні брали участь 2268 дітей, які, як і підлітки та дорослі, отримували дві дози вакцини з інтервалом у 21 день, але меншим дозуванням - 10 мікрограмів. Дослідження вказують на безпечність вакцини та стійку імунну відповідь в цій віковій групі.

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Крім того, виробники проводять тестування препарату на дітях у віці від шести місяців до двох років, а також - від двох до п'яти років. Дані щодо результатів цих досліджень очікуються до кінця року.