Pfizer/BioNTech просять у ЄС допустити вакцину від коронавірусу для малих дітей

Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецька партнерка BioNTech надали Європейській агенції з лікарських засобів (EMA) дані дослідження вакцини від COVID-19 серед дітей у віці від п'яти до 11 років. Виробники повідомили в п'ятницю, 15 жовтня, що мають намір отримати від європейського регулятора дозвіл на використання препарату для імунізації дітей від коронавірусної інфекції.

Місяць тому Pfizer і BioNTech вже заявили, що дослідження вказують на безпечність вакцини та "стійку" імунну відповідь, яку вона викликає в цій віковій групі. Зараз виробники просять EMA надати їм реєстраційне свідоцтво в Європейському Союзі. До цього Pfizer і BioNTech надіслали аналогічні дані в Управління з санітарного нагляду за якістю продуктів харчування і медикаментів США і запросили там екстрений дозвіл на використання вакцини для малих дітей.

Навіщо вакцинувати дітей від ковіду

Досвід пандемії показує, що діти мають низький ризик захворіти COVID-19 у важкі формі нижчий. Проте вони все ж можуть інфікуватися і передати вірус більшій кількості людей. Крім того, зі збільшенням числа заражень зростає ймовірність важкого перебігу хвороби, зокрема, й серед дітей. Вакцинація дітей молодшого віку розглядається як спосіб для забезпечення роботи шкіл і допоміжний елемент в боротьбі з пандемією.

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У дослідженні Pfizer і BioNTech брали участь 2 268 дітей у віці від п'яти до 11 років. Вони, так само, як передбачає вакцинація дорослих і підлітків, отримували дві дози вакцини з інтервалом в 21 день. Дозування для дітей становило 10 мікрограмів, тоді як дорослим вводять 30 мікрограмів препарату.

Зазначимо, що вакцина Pfizer/BioNTech уже певний час використовується для вакцинації підлітків від 12 років у багатьох країнах світу. У ЄС і США вакцину допущено до використання в цій віковій групі з травня 2021 року. В Україні щеплювати підлітків цією вакциною міністерство охорони здоров'я рекомендувало в липні. Крім того, виробники проводять тестування препарату на дітях у віці від шести місяців до двох років, а також - від двох до п'яти років. Дані щодо результатів цих досліджень можуть з'явитися вже до кінця року.

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Нагадаємо, 4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів погодило рекомендацію здійснювати бустерні щеплення - через шість місяців після другої дози - вакциною виробництва BioNTech/Pfizer для усіх осіб старших 18 років. Окрім того, європейський регулятор погодив також рекомендацію робити додаткові щеплення для осіб з ослабленою імунною системою - вакцинами як BioNTech/Pfizer, так і Moderna.