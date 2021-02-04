Чи потрібно вакцинувати дітей від коронавірусу?

Німеччина перебуває в жорсткому локдауні, який поки діє до 14 лютого. Як і під час попереднього локдауну навесні 2020 року, в країні зачинені всі навчальні заклади, а дитячі садки приймають дітей лише у виняткових випадках. Німецькі школярі зараз навчаються дистанційно, але не всі школи проводять онлайн-уроки. У плані цифровізації німецький освітній сектор сильно відстає від провідних європейських країн. Лідером, приміром, за цифровими навичками школярів у Європі є Естонія. Тож не дивно, що назріло питання, а чи будуть взагалі вакцинувати дітей від коронавірусу?

Читайте також: Чим коронавірус небезпечний для дітей: німецькі лікарі про свій досвід

Що з вакцинами від коронавірусу для дітей

Поки що вакцин від коронавірусу для дітей в Німеччині немає. Інститут імені Роберта Коха (RKI), який вивчає інфекційні захворювання в країні, інформує: "Вакцини поки доступні тільки для дорослого населення, адже вони ще не могли бути досліджені на предмет ефективності та безпеки для вакцинації дітей". Зрозуміло, що з етичних причин компанії-виробники не можуть включати дітей в свої клінічні дослідження на ранньому етапі, тим більше якщо сертифікація відбувається такими швидкими темпами. Тому вакцини від коронавірусу для дітей просто ще не може бути.

Щонайменше до середини лютого німецькі школярі навчаються дистанційно

У Німеччині за реєстрацію вакцин і моніторинг в цій сфері відповідає Інститут імені Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) - німецький федеральний інститут вакцин і біомедичних лікарських засобів. Там кажуть: "Вакцини схвалені для вікових груп, щодо яких доступні результати клінічних випробувань. Вакцина BioNTech/Pfizer схвалена до застосування з 16 років, Moderna - з 18 років. Для подальшого розширення ліцензій на використання вакцин для дітей і підлітків необхідні відповідні клінічні випробування. І вони проводитимуться".

Німецькі лікарі - про вакцинацію дітей

Чи готові німецькі лікарі робити дітям щеплення від вірусу SARS-CoV-2? Герман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), дитячий лікар-кардіолог і офіційний представник Спілки педіатрів Німеччини в інтерв'ю DW сказав: "Ми б із задоволенням почали вакцинувати дітей, але поки це неможливо, адже ще немає результатів відповідних досліджень. Тому ми закликаємо фірми якнайшвидше включити дітей до своїх досліджень".

Читайте також: Пандемія COVID-19: мільйони дітей втратили доступ до шкільного харчування

У своїй лікарській практиці в Дюссельдорфі дитячий лікар останнім часом часто чує одне й те саме питання від батьків: "Коли ж, нарешті, з'явиться вакцина і для дітей?". Німецький педіатр на це відповідає: "Ми можемо почати вакцинацію тільки тоді, коли вакцини будуть допущені Постійною комісією з вакцинації (Stiko) для певної вікової категорії. Ми дуже хочемо, щоб це відбулося в осяжному майбутньому. І одна з причин, звичайно, та, що у нас є діти з хронічними захворюваннями. Ми були б раді, якби змогли зробити їм щеплення". Як лікар-кардіолог він думає про своїх маленьких пацієнтів, народжених з вадою серця: "Я можу собі уявити, що в разі інфікування SARS-CoV-2 перебіг хвороби може виявитися для них дуже важким. Тому я - за вакцинацію дітей".

Сертифікацію вакцин у Євросоюзі координує Європейське агентство лікарських засобів (EMA). Саме днями воно опублікувало рекомендації для Плану педіатричних досліджень (Paediatric Investigation Plan) для вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna і AstraZeneca. Це план розробки лікарських препаратів для отримання дозволу на застосування лікарського препарату дітьми. Його мета - забезпечити отримання необхідних даних в дослідженнях за участю дітей, якщо це можна зробити в безпечний спосіб. Як багато часу це може зайняти? Німецький педіатр Герман Йозеф Каль сподівається, що перші результати необхідних досліджень з'являться приблизно за пів року.

Діти - не суперпоширювачі, навіщо їх тоді вакцинувати?

Але діти дошкільного віку та учні початкових класів, за наявними на сьогодні даними, суттєво не сприяють поширенню інфекції, вони хворіють рідше, ніж дорослі, і в легшій формі. Чи варто взагалі тоді робити щеплення дітям?

Читайте також: COVID-19: роль дітей у поширенні коронавірусу

Томас Мертенс (Thomas Mertens), голова Постійної комісії з вакцинації (Stiko) при Інституті імені Роберта Коха в інтерв'ю DW не виключив можливість вакцинації дітей від коронавірусу: "Якщо вакцини будуть допущені для дітей і будуть доступні в достатній кількості, то це можливо". Хоча він також вважає, що розбіжностей з приводу ролі дітей в поширенні коронавірусу в німецькій науковій спільноті та серед педіатрів немає: "Педіатри безперервно повторюють, що діти не є головними поширювачами цієї інфекції".

За останні тижні з'явилося відразу кілька публікацій в німецьких ЗМІ, в яких педіатри заговорили про необхідність вакцинації дітей проти коронавірусу. На думку багатьох німецьких лікарів, це варто було б зробити, щоб послабити напруження в сфері освіти в довгостроковій перспективі. Томас Мертенс в інтерв'ю DW прокоментував такі заклики лаконічно: "На даний час вакцини не допущені для щеплення дітей, адже немає відповідних досліджень. Тож усі подальші роздуми про вакцинацію дітей на даний момент зайві".

А як виглядає ситуація з підлітками? "Ризик перебігу захворювання у важкій формі, госпіталізації та смерті у підлітків - мінімальний. Їх вакцинуватимуть разом з усім населенням країни, коли буде досягнута головна мета - вакциновані люди з підвищеним ризиком зараження", - відповідає Томас Мертенс. Німецький лікар співчуває дітям, які опинилися на дистанційному навчанні через пандемію, і їхнім батькам: "Зараз ситуація з освітою - хаотична, вакцинація могла б її нормалізувати. Але навіть на цьому етапі, поки у нас немає вакцин для дітей, я радше за відкриття шкіл, із дотриманням заходів безпеки. Треба зберігати дистанцію, носити маски, часто провітрювати класи".

Результати нового дослідження

Результати нового міждисциплінарного дослідження, опубліковані 22 січня, підтверджують тезу про те, що діти не є суперпоширювачами коронавірусу. У новому дослідженні збір і аналіз даних проводився у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Цей регіон був обраний не випадково. На час проведення дослідження (з 22 квітня по 15 травня 2020 року) за числом підтверджених випадків зараження вірусом SARS-CoV-2 Баден-Вюртемберг посідав друге місце в Німеччині. У дослідженні взяли участь майже п'ять тисяч осіб (2482 дитини і по одному з батьків кожної дитини).

Малі діти не є суперпоширювачами інфекції

Поширення коронавірусу було низьким у батьків (1,8 відсотка) і втричі нижчим у дітей (0,6 відсотка). Вік дітей, які брали участь в дослідженні, - від одного до 10 років. Тож науковці дійшли висновку, що діти дійсно не є суттєвим фактором поширення цього вірусу, на відміну, наприклад, від таких гострих респіраторних вірусних інфекцій, як грип або викликаних пневмококами.