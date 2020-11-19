Пандемія COVID-19: мільйони дітей втратили доступ до шкільного харчування

Від початку пандемії COVID-19 і закриття шкіл діти не отримали понад 39 мільярдів порцій шкільних обідів. Про це повідомляється у представленому у четвер, 28 січня, спільному звіті ЮНІСЕФ і найбільшої у світі гуманітарної Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.

У доповіді зазначається, що по всьому світі через пандемію коронавірусу і закриття шкіл 370 мільйонів дітей недоотримали в середньому близько 40 відсотків свого денного раціону, який вони могли б мати у школах.

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Як зазначається у доповіді, мільйони дітей з найбідніших країн світу таким чином втратили доступ до єдиного надійного джерела харчування, адже для багатьох з них їжа, яку вони отримують у школі, - єдине, що вони їдять за весь день.

"Діти, які щодня харчуються в школах, втрачають не тільки освітні можливості, а й надійне джерело харчування. Вони потребують якнайшвидшого відкриття шкіл", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор. Вона також додала, що зараз є високий ризик того, що закриття шкіл призведе до відмови від навчання близько 24 мільйонів дітей.

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Своєю чергою, у ВПП заявили, що відсутність повноцінного шкільного харчування загрожує майбутньому мільйонів найбідніших дітей у світі.

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"Ми ризикуємо втратити ціле покоління", - заявив виконавчий директор ВПП Девід Біслі.

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