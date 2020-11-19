Пандемія COVID-19: мільйони дітей втратили доступ до шкільного харчування

Від початку пандемії COVID-19 і закриття шкіл діти не отримали понад 39 мільярдів порцій шкільних обідів. Про це повідомляється у представленому у четвер, 28 січня, спільному звіті ЮНІСЕФ і найбільшої у світі гуманітарної Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН.
У доповіді зазначається, що по всьому світі через пандемію коронавірусу і закриття шкіл 370 мільйонів дітей недоотримали в середньому близько 40 відсотків свого денного раціону, який вони могли б мати у школах.
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Як зазначається у доповіді, мільйони дітей з найбідніших країн світу таким чином втратили доступ до єдиного надійного джерела харчування, адже для багатьох з них їжа, яку вони отримують у школі, - єдине, що вони їдять за весь день.
"Діти, які щодня харчуються в школах, втрачають не тільки освітні можливості, а й надійне джерело харчування. Вони потребують якнайшвидшого відкриття шкіл", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор. Вона також додала, що зараз є високий ризик того, що закриття шкіл призведе до відмови від навчання близько 24 мільйонів дітей.
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Своєю чергою, у ВПП заявили, що відсутність повноцінного шкільного харчування загрожує майбутньому мільйонів найбідніших дітей у світі.
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"Ми ризикуємо втратити ціле покоління", - заявив виконавчий директор ВПП Девід Біслі.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Гасло: сталий розвиток
Виставка в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні презентує понад 70 проектів сучасних художників і дизайнерів, створених у співпраці із кухарами, фермерами та науковцями. Деякі експонати навіть ростуть прямо в музеї. Наприклад, інсталяція GroCycle "Urban Mushroom Farm" ("Міська грибна ферма"), яка являє собою їстівні гриби, що ростуть на кавових відходах.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Потрібні зміни!
Австрійський дует митців honey & bunny вже понад десять років приділяє увагу темі продуктів харчування. У своїх роботах Соня Штуммерер (Sonja Stummerer) і Мартін Габлесрайтер (Martin Hablesreiter) показують, що те, що ми їмо, визначається не випадково, а нашим культурним бекграундом.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Компостувати відходи можна красиво
Частина виставки у лондонському музеї присвячена різноманітним проектам з компостування відходів і перетворення їх на добрива. Проект "Daily Dump" ("Щоденне сміття") - це система для компостування, яка вже успішно використовується в Індії. Для цього відходи, придатні для біологічної переробки, складаються у теракотові горщики ручної роботи.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Ковбаса майбутнього
Нідерландська дизайнерка й дослідниця Каролін Ніблінг працює над розробкою альтернатив м'ясу. Її мета: зменшити споживання м'яса. Результати проекту "The Future Sausage" ("Ковбаса майбутнього") задокументувала фотографка Ноортьє Кнульст. На світлинах, серед іншого, зображені запечена у формі ковбаси морква, фініки, горіхи та комахи.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Фруктова стіна
"Fallen Fruit" ("Опалі фрукти") - це 12-метрова шпалера, виготовлена спеціально для виставки. Вона вказує на історію місця - раніше тут буяв фруктовий сад.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Людський сир
У 2013 році Крістіна Агапакіс та Сіссель Толаас започаткували проект "Selfmade" ("Зроблений власноруч"), під час якого вони створювали сорти сиру із бактерій, добутих із тіла знаменитостей.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Їстівна вода
Пластик - велике навантаження для екосистеми. Щонайменше 150 мільйонів тонн пластику потрапило у світовий океан. Аби знизити його використання і, відповідно, кількість сміття, лондонська лабораторія "Skipping Rocks Lab" винайшла спосіб зберігати воду у виробленій з водоростей оболонці.
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Що ми їстимемо в майбутньому
Соціальне сільське господарство
"Company Drinks" ("Спільні напої") - це міжкультурний проект на сході Лондона, який об'єднує представників різних поколінь. У межах цього проекту кожен охочий може долучитися до виробництва напоїв - від збирання фруктів та овочів до переробки, збуту і продажу. Відвідувачі музею мають можливість ознайомитися з продуктами, виготовленими в межах проекту.
Автор: Сабіне Ельце, Беттіна Бауманн, Інна Завгородня