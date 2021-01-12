 Діти і коронавірус: безсимптомні, але заразні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.01.2021

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Світ

Діти і коронавірус: безсимптомні, але заразні

Досі вважалося, що діти не відіграють великої ролі у поширенні коронавірусу. Та нові дослідження показують, що вони можуть переносити вірус навіть частіше за дорослих.

Досі вважалося, що діти рідко переносять коронавірус

Досі вважалося, що діти рідко переносять коронавірус

Наскільки великою є небезпека заразитися коронавірусом від дітей - питання, якому присвячено вже багато різноманітних досліджень у різних країнах світу. Одне з них провели науковці на чолі з віденським мікробіологом Міхаелем Ваґнром (Michael Wagner). Представляючи результати дослідження на початку січня, Ваґнер повідомив, що у листопаді 2020 року в кожному третьому-четвертому шкільному класі, де науковці провели тести, сиділа одна інфікована дитина, про чиє зараження коронавірусом раніше відомо не було.

В рамках дослідження, проведеного в австрійських школах, його учасники повинні були протягом хвилини полоскати горло спеціальним соляним розчином, який після цього перевіряли на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест). Для дітей така процедура набагато приємніша, ніж стандартна, коли за допомогою ватної палички беруть мазок із горла та носа.

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Як продемонструвало дослідження, діти часто заражені вірусом, часом навіть частіше за дорослих, але майже не мають симптомів. Тож, на перший погляд, немає необхідності тестувати їх на коронавірус. "Якщо я дивлюся лише на інфікованих дітей і хочу з'ясувати, чи є інші підтверджені зараження у школах, не тестуючи при цьому безсимптомних дітей, то я не можу відповісти на питання, звідки з'явився вірус", - каже Ваґнер у програмі Panorama на німецькому телеканалі ARD. За його словами, з'ясувати джерело інфекції у випадку виявлених заражених дітей можна, лише протестувавши весь клас, та й те не один раз.

Мазок із горла - найпоширеніший спосіб брати зразок для ПЛР-тесту на коронавірус

Мазок із горла - найпоширеніший спосіб брати зразок для ПЛР-тесту на коронавірус

Діти можуть переносити вірус

Досі більшість наукової спільноти вважала, що діти загалом не відіграють великої ролі в поширені коронавірусу. Утім, результати дослідження Центру імені Гельмгольца в Мюнхені, яке базувалося на тестах на антитіла, наштовхують на інший висновок.

Аннете-Ґабріеле Ціґлер (Annette-Gabriele Ziegler), під чиїм керівництвом проводилося дослідження, каже: "Ми протестували дітей на антитіла проти коронавірусу та дійшли висновку, що коронавірусною інфекцією перехворіли у понад шість разів більше дітей, ніж ми вважали раніше".

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У рамках дослідження на антитіла перевірили кров майже 12 тисяч дітей із Баварії, що на півдні Німеччини. Учасники дослідження, яке проводилося з січня по липень 2020 року, були віком від одного до 18 років. Майже третина дітей, які проживали разом із кимось, у кого був підтверджений коронавірус, мали в крові антитіла. Трохи менше половини цих дітей не мали жодних симптомів, антитіла проти коронавірусу можна встановити в крові, коли після зараження минуло від одного до чотирьох тижнів.

Особлива імунна відповідь у дітей

Те, що діти часто не демонструють жодних симптомів, тобто інфекція розвивається і поширюється непомітно, пов'язано, зокрема, із так званими наївними T-клітинами (Т-лімфоцитами), пояснює Донна Фабер. Мікробіологиня та імунологиня Колумбійського університету досліджувала, зокрема, різноманітні реакції антитіл на коронавірус у дітей та дорослих.

Крім цього, під її керівництвом проводилося дослідження, присвячене первинній імунній відповіді у дітей і її ролі у боротьбі з коронавірусом. "Діти по-іншому реагують на віруси загалом та на коронавіруси зокрема. Це пов'язано з цими наївними Т-клітинами", - пояснює науковиця в розмові з DW. "Нові Т-клітини можуть зовсім по-іншому реагувати на збудників хвороб. В організмах дітей постійно утворюються нові так звані наївні Т-клітини, вони мають цілий арсенал із них. Натомість дорослі протягом життя втрачають здатність виробляти нові наївні Т-клітини", - каже Фабер.

Чи достатньо наявних обмежень у школах, аби спинити поширення вірусу?

Чи достатньо наявних обмежень у школах, аби спинити поширення вірусу?

Ці клітини циркулюють між кров'яними судинами та периферійними лімфатичними органами. Коли вони зустрічаються з антигеном (генетично чужорідною речовиною), то починають розмножуватися і можуть зрештою відповісти на вірус уже за допомогою адаптивної (набутої) імунної відповіді.

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"Натреновані" клітини

Натомість Т-клітини дорослих "натреновані" боротися з тими інфекціями, якими людина вже перехворіла, приміром, із вірусом грипу. На них дорослі реагують набагато ефективніше, ніж діти. Але у випадку з коронавірусом SARS-CoV-2 ідеться про збудник, який є новим як для дітей, так і для дорослих, пояснює Фабер. Тож завдяки новим Т-клітинам діти можуть краще реагувати на інфекцію, каже науковиця.

Виходить, що небезпеку заразитися коронавірусом від дітей досі недооцінювали. Діти цілком можуть непомітно передавати вірус далі. Але їх набагато рідше тестують на коронавірус або ж не тестують взагалі. Німецька науковиця Ціґлер вимагає набагато суворіших обмежень у дитсадках і школах, аби ефективніше боротися з поширенням вірусу. Крім тих, які вже відомі й використовуються у Німеччині зараз (соціальна дистанція, регулярні провітрювання та інші правила гігієни), вона рекомендує формувати групи з мінімально можливого числа людей, а також частіше тестувати - навіть тих, хто не демонструє очевидних симптомів.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


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Докладно

Досі вважалося, що діти рідко переносять коронавірус

Діти і коронавірус: безсимптомні, але заразні

Нові дослідження показують, що діти можуть переносити коронавірус навіть частіше за дорослих.  

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