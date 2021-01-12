Діти і коронавірус: безсимптомні, але заразні

Наскільки великою є небезпека заразитися коронавірусом від дітей - питання, якому присвячено вже багато різноманітних досліджень у різних країнах світу. Одне з них провели науковці на чолі з віденським мікробіологом Міхаелем Ваґнром (Michael Wagner). Представляючи результати дослідження на початку січня, Ваґнер повідомив, що у листопаді 2020 року в кожному третьому-четвертому шкільному класі, де науковці провели тести, сиділа одна інфікована дитина, про чиє зараження коронавірусом раніше відомо не було.

В рамках дослідження, проведеного в австрійських школах, його учасники повинні були протягом хвилини полоскати горло спеціальним соляним розчином, який після цього перевіряли на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест). Для дітей така процедура набагато приємніша, ніж стандартна, коли за допомогою ватної палички беруть мазок із горла та носа.

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Як продемонструвало дослідження, діти часто заражені вірусом, часом навіть частіше за дорослих, але майже не мають симптомів. Тож, на перший погляд, немає необхідності тестувати їх на коронавірус. "Якщо я дивлюся лише на інфікованих дітей і хочу з'ясувати, чи є інші підтверджені зараження у школах, не тестуючи при цьому безсимптомних дітей, то я не можу відповісти на питання, звідки з'явився вірус", - каже Ваґнер у програмі Panorama на німецькому телеканалі ARD. За його словами, з'ясувати джерело інфекції у випадку виявлених заражених дітей можна, лише протестувавши весь клас, та й те не один раз.

Мазок із горла - найпоширеніший спосіб брати зразок для ПЛР-тесту на коронавірус

Діти можуть переносити вірус

Досі більшість наукової спільноти вважала, що діти загалом не відіграють великої ролі в поширені коронавірусу. Утім, результати дослідження Центру імені Гельмгольца в Мюнхені, яке базувалося на тестах на антитіла, наштовхують на інший висновок.

Аннете-Ґабріеле Ціґлер (Annette-Gabriele Ziegler), під чиїм керівництвом проводилося дослідження, каже: "Ми протестували дітей на антитіла проти коронавірусу та дійшли висновку, що коронавірусною інфекцією перехворіли у понад шість разів більше дітей, ніж ми вважали раніше".

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У рамках дослідження на антитіла перевірили кров майже 12 тисяч дітей із Баварії, що на півдні Німеччини. Учасники дослідження, яке проводилося з січня по липень 2020 року, були віком від одного до 18 років. Майже третина дітей, які проживали разом із кимось, у кого був підтверджений коронавірус, мали в крові антитіла. Трохи менше половини цих дітей не мали жодних симптомів, антитіла проти коронавірусу можна встановити в крові, коли після зараження минуло від одного до чотирьох тижнів.

Особлива імунна відповідь у дітей

Те, що діти часто не демонструють жодних симптомів, тобто інфекція розвивається і поширюється непомітно, пов'язано, зокрема, із так званими наївними T-клітинами (Т-лімфоцитами), пояснює Донна Фабер. Мікробіологиня та імунологиня Колумбійського університету досліджувала, зокрема, різноманітні реакції антитіл на коронавірус у дітей та дорослих.

Крім цього, під її керівництвом проводилося дослідження, присвячене первинній імунній відповіді у дітей і її ролі у боротьбі з коронавірусом. "Діти по-іншому реагують на віруси загалом та на коронавіруси зокрема. Це пов'язано з цими наївними Т-клітинами", - пояснює науковиця в розмові з DW. "Нові Т-клітини можуть зовсім по-іншому реагувати на збудників хвороб. В організмах дітей постійно утворюються нові так звані наївні Т-клітини, вони мають цілий арсенал із них. Натомість дорослі протягом життя втрачають здатність виробляти нові наївні Т-клітини", - каже Фабер.

Чи достатньо наявних обмежень у школах, аби спинити поширення вірусу?

Ці клітини циркулюють між кров'яними судинами та периферійними лімфатичними органами. Коли вони зустрічаються з антигеном (генетично чужорідною речовиною), то починають розмножуватися і можуть зрештою відповісти на вірус уже за допомогою адаптивної (набутої) імунної відповіді.

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"Натреновані" клітини

Натомість Т-клітини дорослих "натреновані" боротися з тими інфекціями, якими людина вже перехворіла, приміром, із вірусом грипу. На них дорослі реагують набагато ефективніше, ніж діти. Але у випадку з коронавірусом SARS-CoV-2 ідеться про збудник, який є новим як для дітей, так і для дорослих, пояснює Фабер. Тож завдяки новим Т-клітинам діти можуть краще реагувати на інфекцію, каже науковиця.

Виходить, що небезпеку заразитися коронавірусом від дітей досі недооцінювали. Діти цілком можуть непомітно передавати вірус далі. Але їх набагато рідше тестують на коронавірус або ж не тестують взагалі. Німецька науковиця Ціґлер вимагає набагато суворіших обмежень у дитсадках і школах, аби ефективніше боротися з поширенням вірусу. Крім тих, які вже відомі й використовуються у Німеччині зараз (соціальна дистанція, регулярні провітрювання та інші правила гігієни), вона рекомендує формувати групи з мінімально можливого числа людей, а також частіше тестувати - навіть тих, хто не демонструє очевидних симптомів.