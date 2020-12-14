Коронавірус: чому від COVID-19 частіше помирають чоловіки?

Коронавірус SARS-CoV-2 однаково заразний як для чоловіків, так і для жінок чи дітей. Однак у чоловіків хвороба частіше має важкий перебіг. І помирає їх від COVID-19 теж більше. DW з'ясовувала можливі причини.
Від початку пандемії COVID-19 висловлюються різні припущення щодо того, чому чоловіки більше страждають від інфекції, ніж жінки. Серед них і той факт, що серед чоловіків більше курців, що вони загалом менше піклуються про своє здоров'я та харчування. Мовляв, особливо це стосується старшого покоління, яке і належить до групи ризику. Крім того, висловлюється припущення, що чоловіки загалом пізніше звертаються до лікаря, коли їх щось турбує.
Опубліковане 9 грудня у фаховому журналі Nature Communications нове дослідження підтверджує попередні результати досліджень. Зібрані ще у червні 2020 року дані дослідницької ініціативи Global Health 50/50 із понад 20 країн вказували на те, що хоч жінки так само часто заражаються коронавірусом, як і чоловіки, але саме в чоловіків хвороба частіше має тяжкий перебіг. Також, за цими даними, вони частіше помирають унаслідок інфекції. Співвідношення рівня летальності між жінками і чоловіками, згідно з цими даними, - один до двох.
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Одна з причин - це, безумовно, хронічні хвороби. Чоловіки, приміром, набагато частіше за жінок страждають на серцево-судинні захворювання, від яких вони так само частіше помирають, ніж жінки. Крім того, свою роль відіграє і вікова структура населення. Приміром, за даними німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), у Німеччині в усіх вікових групах аж до 70-79 років внаслідок коронавірусної інфекції помирає щонайменше удвічі більше чоловіків, ніж жінок. У віковій групі 80-89 років чоловіків та жінок серед жертв майже порівну, тоді як у віковій групі 90-99 років тренд змінюється на протилежний. Можливо, це пов'язано передусім із тим, що цього віку в принципі досягає більше жінок, ніж чоловіків. RKI ніяк не коментує дані цифри.
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Ключ у рецепторі ACE2?
Науковці припускають, що важливу роль у цій ситуації може відігравати рецептор ACE2. Адже саме він є своєрідним "порталом", через який коронавіруси, що викликають хвороби COVID-19, SARS та MERS, потрапляють до організму. Зрештою, у випадку з хворобою MERS чоловіків серед жертв так само було більше, ніж жінок, каже Бенргард Цвісслер (Bernhard Zwißler) з університетської клініки Мюнхена (LMU Klinikum).
Згідно з даними дослідження Університетського медичного центру в нідерландському Гронінгені, рівень концентрації цього рецептора в організмі чоловіків вищий, ніж у жінок. Цю відмінність між статями науковці помітили, коли вивчали можливий зв'язок між рецептором ACE2 та хронічною серцевою недостатністю.
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Бенргард Цвісслер каже, що зараз науковці намагаються з'ясувати, чи призводить прийом медикаментів проти підвищеного кров'яного тиску, які водночас блокують рецептори ACE, до того, що в організмі виробляється більше рецепторів ACE2 і люди таким чином стають більш вразливими до коронавірусної інфекції. Така можливість існує, але це ще не доведено.
Чи захищає жінок гормон естроген і сильніша імунна система?
Імунна система жінок здатна чинити сильніший опір збудникам, ніж чоловіча. Пов'язано це передусім із жіночим гормоном естрогеном, який посилює імунну систему, тож вона швидше і активніше реагує на інфекції. Натомість чоловічий гормон тестостерон послаблює імунну реакцію організму.
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Перевагу імунної системи жінок у боротьбі з вірусними інфекціями у порівнянні з чоловіками, за словами вірусологів, можна спостерігати й у випадку інших захворювань, приміром, грипу чи звичайних застуд. Натомість жінки, своєю чергою, частіше страждають на аутоімунні захворювання, за яких імунна система надто активна та починає атакувати клітини власного організму - подібне ускладнення іноді спостерігається й у хворих на COVID-19.
Крім того, є "генетичні причини", які надають жінкам перевагу, визнає молекулярний вірусолог Томас Пічманн (Thomas Pietschmann) у розмові з DW. Причина полягає в тому, що "власні важливі для імунної системи гени, наприклад, гени, що відповідальні за розпізнання збудників, закодовані на X-хромосомах". Позаяк жінки мають дві такі хромосоми, а чоловіки лише одну, жінки в цьому плані мають перевагу, каже експерт.
Індія як виняток
На подив науковців, дослідження з Індії демонструють, що в цій країні жінки мають більший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж чоловіки. Статистика свідчить, що рівень летальності серед інфікованих коронавірусом жінок становить 3,3 відсотка, натомість серед чоловіків - 2,9 відсотка. У віковій групі від 40 до 49 років у країні померли 3,2 відсотка хворих на COVID-19 жінок, тоді як серед чоловіків цей показник становив 2,1 відсотка. А у віковій групі від п'яти до 19 років в Індії помирали від коронавірусу взагалі лише жінки.
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Науковці намагаються з'ясувати причини цієї індійської особливості. Одне з можливих пояснень - той факт, що у країні просто більше літніх жінок, ніж чоловіків. Крім того, здоров'ю жінок у країні традиційно приділяють менше уваги, ніж чоловіків, ідеться в оцінках експертів. Відповідно, жінки рідше звертаються до лікарів та частіше спершу вдаються до самолікування. І лише коли вже нічого не допомагає, здають аналізи та звертаються по допомогу.
"Яку роль відіграють біологічні фактори, а яку - соціальні, незрозуміло. Стать в індійському суспільстві може бути критичним фактором", - розповів журналістам BBC Субу Субраманіан, професор Гарвардського університету, який досліджує здоров'я населення.
Від так званого іспанського грипу 1918 року в Індії так само померло суттєво більше жінок, ніж чоловіків. Жінки частіше інфікувалися вірусом, адже багато з них недоїдали та перебували в погано провітрюваних помешканнях, а також через те, що жінки набагато частіше, ніж чоловіки, доглядали за хворими.
Чому діти не належать до групи ризику?
Що ж стосується дітей, то в них перебіг коронавірусної інфекції, як правило, помірний і часто не супроводжується жодними симптомами. З чим пов'язана така ситуація, поки що достеменно з'ясувати не вдалося. Медики припускають, що маленьким дітям допомагає особливий імунний захист, який передається від матері до дитини спершу під час вагітності, а пізніше - через молоко матері.
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До цього вродженого імунного захисту належать, приміром, спеціальні так звані клітини-кілери, які вражають усіх збудників, що потрапляють до організму через слизову оболонку чи шкіру. Дії такої "пасивної імунізації" зазвичай достатньо, поки в дитини не виробиться своя власна імунна система. У дітей власний імунний захист формується вже до десятого року життя, але й після того імунна система людини залишається спроможною навчатися протидіяти різноманітним патогенам протягом усього подальшого життя.
Віковий розподіл хворих на COVID-19 так чи інакше суттєво відрізняється від ситуації з іншими інфекціями, коли дітей часто вважають "розсадниками" хвороб, адже вони швидко поширюють віруси серед населення. У випадку нового коронавірусу це не так, свідчать результати дослідження на замовлення уряду німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг.
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Натомість досі незрозумілим залишається питання, чи є інфіковані діти настільки ж заразними, як і дорослі. Відомий німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) із берлінської клініки Charité у своєму дослідженні, яке викликало великий резонанс у ЗМІ, продемонстрував, що в горлі інфікованих дітей вірус наявний у тому ж обсязі, що й у дорослих. Схожих висновків дійшли й інші дослідники з різних країн світу.
Утім, сама лише наявність вірусів у дихальних шляхах іще нічого не свідчить про інтенсивність їхньої передачі від однієї людини до іншої. І позаяк діти рідше мають симптоми, тобто, приміром, менше кашляють, не виключено, що вони хоча й інфіковані самі, але заражають менше людей, ніж дорослі. Принаймні таке припущення висловили педіатри і гігієнологи у спільній заяві, яку поширили чотири німецькі фахові спілки.
*Цю опубліковану спочатку 26 червня 2020 року статтю було актуалізовано 17 грудня 2020 року на основі нових даних, що містила публікація в спеціалізованому виданні Nature Communications.