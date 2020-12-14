Коронавірус: чому від COVID-19 частіше помирають чоловіки?

Від початку пандемії COVID-19 висловлюються різні припущення щодо того, чому чоловіки більше страждають від інфекції, ніж жінки. Серед них і той факт, що серед чоловіків більше курців, що вони загалом менше піклуються про своє здоров'я та харчування. Мовляв, особливо це стосується старшого покоління, яке і належить до групи ризику. Крім того, висловлюється припущення, що чоловіки загалом пізніше звертаються до лікаря, коли їх щось турбує.

Опубліковане 9 грудня у фаховому журналі Nature Communications нове дослідження підтверджує попередні результати досліджень. Зібрані ще у червні 2020 року дані дослідницької ініціативи Global Health 50/50 із понад 20 країн вказували на те, що хоч жінки так само часто заражаються коронавірусом, як і чоловіки, але саме в чоловіків хвороба частіше має тяжкий перебіг. Також, за цими даними, вони частіше помирають унаслідок інфекції. Співвідношення рівня летальності між жінками і чоловіками, згідно з цими даними, - один до двох.

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Одна з причин - це, безумовно, хронічні хвороби. Чоловіки, приміром, набагато частіше за жінок страждають на серцево-судинні захворювання, від яких вони так само частіше помирають, ніж жінки. Крім того, свою роль відіграє і вікова структура населення. Приміром, за даними німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), у Німеччині в усіх вікових групах аж до 70-79 років внаслідок коронавірусної інфекції помирає щонайменше удвічі більше чоловіків, ніж жінок. У віковій групі 80-89 років чоловіків та жінок серед жертв майже порівну, тоді як у віковій групі 90-99 років тренд змінюється на протилежний. Можливо, це пов'язано передусім із тим, що цього віку в принципі досягає більше жінок, ніж чоловіків. RKI ніяк не коментує дані цифри.

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Ключ у рецепторі ACE2?

Науковці припускають, що важливу роль у цій ситуації може відігравати рецептор ACE2. Адже саме він є своєрідним "порталом", через який коронавіруси, що викликають хвороби COVID-19, SARS та MERS, потрапляють до організму. Зрештою, у випадку з хворобою MERS чоловіків серед жертв так само було більше, ніж жінок, каже Бенргард Цвісслер (Bernhard Zwißler) з університетської клініки Мюнхена (LMU Klinikum).

Коронавіруси використовують рецептори ACE2, аби потрапити до організму

Згідно з даними дослідження Університетського медичного центру в нідерландському Гронінгені, рівень концентрації цього рецептора в організмі чоловіків вищий, ніж у жінок. Цю відмінність між статями науковці помітили, коли вивчали можливий зв'язок між рецептором ACE2 та хронічною серцевою недостатністю.

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Бенргард Цвісслер каже, що зараз науковці намагаються з'ясувати, чи призводить прийом медикаментів проти підвищеного кров'яного тиску, які водночас блокують рецептори ACE, до того, що в організмі виробляється більше рецепторів ACE2 і люди таким чином стають більш вразливими до коронавірусної інфекції. Така можливість існує, але це ще не доведено.

Чи захищає жінок гормон естроген і сильніша імунна система?

Імунна система жінок здатна чинити сильніший опір збудникам, ніж чоловіча. Пов'язано це передусім із жіночим гормоном естрогеном, який посилює імунну систему, тож вона швидше і активніше реагує на інфекції. Натомість чоловічий гормон тестостерон послаблює імунну реакцію організму.

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Перевагу імунної системи жінок у боротьбі з вірусними інфекціями у порівнянні з чоловіками, за словами вірусологів, можна спостерігати й у випадку інших захворювань, приміром, грипу чи звичайних застуд. Натомість жінки, своєю чергою, частіше страждають на аутоімунні захворювання, за яких імунна система надто активна та починає атакувати клітини власного організму - подібне ускладнення іноді спостерігається й у хворих на COVID-19.

Чоловіки загалом важче переносять вірусні інфекції, ніж жінки

Крім того, є "генетичні причини", які надають жінкам перевагу, визнає молекулярний вірусолог Томас Пічманн (Thomas Pietschmann) у розмові з DW. Причина полягає в тому, що "власні важливі для імунної системи гени, наприклад, гени, що відповідальні за розпізнання збудників, закодовані на X-хромосомах". Позаяк жінки мають дві такі хромосоми, а чоловіки лише одну, жінки в цьому плані мають перевагу, каже експерт.

Індія як виняток

На подив науковців, дослідження з Індії демонструють, що в цій країні жінки мають більший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж чоловіки. Статистика свідчить, що рівень летальності серед інфікованих коронавірусом жінок становить 3,3 відсотка, натомість серед чоловіків - 2,9 відсотка. У віковій групі від 40 до 49 років у країні померли 3,2 відсотка хворих на COVID-19 жінок, тоді як серед чоловіків цей показник становив 2,1 відсотка. А у віковій групі від п'яти до 19 років в Індії помирали від коронавірусу взагалі лише жінки.

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Науковці намагаються з'ясувати причини цієї індійської особливості. Одне з можливих пояснень - той факт, що у країні просто більше літніх жінок, ніж чоловіків. Крім того, здоров'ю жінок у країні традиційно приділяють менше уваги, ніж чоловіків, ідеться в оцінках експертів. Відповідно, жінки рідше звертаються до лікарів та частіше спершу вдаються до самолікування. І лише коли вже нічого не допомагає, здають аналізи та звертаються по допомогу.

"Яку роль відіграють біологічні фактори, а яку - соціальні, незрозуміло. Стать в індійському суспільстві може бути критичним фактором", - розповів журналістам BBC Субу Субраманіан, професор Гарвардського університету, який досліджує здоров'я населення.

Ситуація в Індії особлива, тут жертвами коронавірусу частіше стають жінки

Від так званого іспанського грипу 1918 року в Індії так само померло суттєво більше жінок, ніж чоловіків. Жінки частіше інфікувалися вірусом, адже багато з них недоїдали та перебували в погано провітрюваних помешканнях, а також через те, що жінки набагато частіше, ніж чоловіки, доглядали за хворими.

Чому діти не належать до групи ризику?

Що ж стосується дітей, то в них перебіг коронавірусної інфекції, як правило, помірний і часто не супроводжується жодними симптомами. З чим пов'язана така ситуація, поки що достеменно з'ясувати не вдалося. Медики припускають, що маленьким дітям допомагає особливий імунний захист, який передається від матері до дитини спершу під час вагітності, а пізніше - через молоко матері.

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До цього вродженого імунного захисту належать, приміром, спеціальні так звані клітини-кілери, які вражають усіх збудників, що потрапляють до організму через слизову оболонку чи шкіру. Дії такої "пасивної імунізації" зазвичай достатньо, поки в дитини не виробиться своя власна імунна система. У дітей власний імунний захист формується вже до десятого року життя, але й після того імунна система людини залишається спроможною навчатися протидіяти різноманітним патогенам протягом усього подальшого життя.

Медики вважають, що дітей від коронавірусу захищають клітини, передані від матері

Віковий розподіл хворих на COVID-19 так чи інакше суттєво відрізняється від ситуації з іншими інфекціями, коли дітей часто вважають "розсадниками" хвороб, адже вони швидко поширюють віруси серед населення. У випадку нового коронавірусу це не так, свідчать результати дослідження на замовлення уряду німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг.

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Натомість досі незрозумілим залишається питання, чи є інфіковані діти настільки ж заразними, як і дорослі. Відомий німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) із берлінської клініки Charité у своєму дослідженні, яке викликало великий резонанс у ЗМІ, продемонстрував, що в горлі інфікованих дітей вірус наявний у тому ж обсязі, що й у дорослих. Схожих висновків дійшли й інші дослідники з різних країн світу.

Утім, сама лише наявність вірусів у дихальних шляхах іще нічого не свідчить про інтенсивність їхньої передачі від однієї людини до іншої. І позаяк діти рідше мають симптоми, тобто, приміром, менше кашляють, не виключено, що вони хоча й інфіковані самі, але заражають менше людей, ніж дорослі. Принаймні таке припущення висловили педіатри і гігієнологи у спільній заяві, яку поширили чотири німецькі фахові спілки.

*Цю опубліковану спочатку 26 червня 2020 року статтю було актуалізовано 17 грудня 2020 року на основі нових даних, що містила публікація в спеціалізованому виданні Nature Communications.

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