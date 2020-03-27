Епідемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

Наша імунна система - дивовижна штука, вона працює цілодобово, але ми цього здебільшого не помічаємо. Саме вона покликана захищати наш організм від небезпечних "гостей", наприклад, від вірусів. Новий коронавірус SARS-CoV-2 тут не виняток.

Людям зі слабким імунітетом в цьому плані важче. Якщо ж до цього додаються хронічні хвороби чи перенесені раніше захворювання, потрібно бути особливо пильною, щоб не підхопити інфекцію.

Хронічні легеневі хвороби

У хворих на астму пошкоджені легені. Під час нападу набрякає слизова оболонка бронхів, відбувається спазм дихальних шляхів, і вони звужуються. Через це особливо складно стає видихати, астматики потребують тут суттєво більше зусиль, ніж здорові люди.

Тобто людям з астмою складно видихати повітря з легенів, що може призвести до задухи. У пацієнтів виникає страх задихнутись. Організм намагається чинити спротив, а це ослаблює його.

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Тільки в Німеччині близько восьми мільйонів людей хворі на астму. Більшість з них мають одну з двох типів цієї хвороби: алергічну астму або неалергічну астму.

Легені астматиків пошкоджені вже й так - додаткові інфекції особливо небезпечні

Тобто причиною нападів астми можуть бути алергени або інфекції дихальних шляхів, як це відбувається у випадку вірусного захворювання. Організм тоді повинен чинити спротив не тільки астмі, а й інфекції. Тобто від нього вимагається дуже багато, часом надто багато, через що система дає збій, у найгіршому випадку - з фатальними наслідками.

До хвороб дихальних шляхів належить і хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Дослідники виходять з того, що його викликає, зокрема, куріння. У будь-якому разі, пацієнти з цим діагнозом також наражаються на небезпеку, якщо їхній організм та імунна система мусять додатково боротись з іще однією хворобою.

Людям, чий організм ослаблений через ці захворювання, важче боротися з інфекціями, ніж здоровим. Легені вже уражені, вірусам легше їх заразити.

Цукровий діабет

Люди, які мають цукровий діабет, cамі по собі вже мають слабшу імунну систему, ніж здорові. І стосується це діабету як типу 1, так і типу 2.

Цукровий діабет 1-го типу є автоімунним захворюванням. Воно полягає в тому, що антитіла пошкоджують бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Через це організм продукує недостатньо його гормону, рівень цукру в крові є постійно підвищеним. Підвищені показники цукру у крові послаблюють захисні функції організму. Якщо він ще й заражається інфекцією, що до того ж супроводжуєтсья підвищенням температури тіла, загальний стан діабетика погіршується. Це стосується навіть тих пацієнтів, яким добре вдається тримати діабет під контролем за допомогою медикаментів.

Цукровий діабет може пошкоджувати органи, а значить - ослаблювати організм

Та цукровий діабет - це не лише порушення вуглеводного обміну в організмі. Діабет може пошкоджувати судини та органи, порушувати баланс організму. Якщо це відбувається, організм набагато гірше може боротися з вірусом.

Серцево-судинні захворювання

Сюди належить, зокрема, коронарна, або ішемічна, хвороба серця. У цьому випадку кровообіг порушений внаслідок ураження коронарних артерій, які постачають кров до серцевого м'язу. Звуження в одній із цих артерій призводить до аноксії, себто нестачі кисню.

Причина ішемічної хвороби серця - атеросклероз, поява відкладень у судинах, через які зменшується їхня пропускна здатність. Інфекція в організмі при цьому може мати фатальні наслідки.

Обережнішими мають бути і люди з пороками клапанів серця. У всіх, хто має серцево-судинні захворювання, вірусна інфекція може дестабілізувати організм.

Підвищений кров'яний тиск

Від 20 до 30 мільйонів людей в Німеччині страждають на гіпертонію, тобто підвищений кров'яний тиск. Гіпертонія також є фактором ризику в разі зараження організму інфекцією, адже підвищений кров'яний тиск у довгостроковій перспективі вражає судини.

Якщо тиск є постійно підвищеним, це впливає на серце, яке перманентно має надмірні навантаження. Наслідком можуть бути тяжкі серцево-судинні хровоби, а також те, що оргаізм не в змозі належно впроратись з інфекцією. Пацієнти виявляють небезпеку високого кров'яного тиску часом запізно, інколи тільки після інсульту чи інфаркту. Атакувати ослаблену серцево-судинну систему вірусам просто.

Рак

Інфекції наражають на небезпеку і хворих на рак. Методи лікування послаблюють їхню імунну систему. Тільки в Німеччині щодня на рак захворюють близько 1400 людей.

Кілька сотень тисяч лікуються із застосуванням, зокрема, хіміотерапії. При цьому лікарі застосовують цитостатичні засоби. Мета - за їхньою допомогою зупинити розмноження ракових клітин. Але від застосування хіміотерапії страждають і здорові тканини.

Хіміотерапія для лікування раку атакує не лише шкідливі, але й здорові клітини

Це ослаблює імунну систему, збудникам різноманітних хвороб стає набагто легше потрапити до організму. Наскільки велика небезпека для організму, залежить від багатьох факторів, зокрема, виду раку та загального стану пацієнта.

Люди, до яких застосовують хіміотерапію або опромінення, мають бути дуже-дуже обережні, аби уникнути будь-яких інфекцій і хвороб. Їм варто триматися подалі навіть від тих людей, які мають звичайну застуду.

Збудники хвороб зазвичай передаються повітряно-крапельним шляхом. Якщо носій інфекції чхає чи кашляє, збудники поширюються навколо з великим радіусом. Для хворих на рак такі речі дуже небезпечні.

Прийом імунодепресантів

Небезечними є і автоімунні захворювання, для лікування яких пацієнти змушені приймати імунодепресанти. Ці препарати штучно гальмують імуногенез, пригнічують продукцію антитіл в організмі, тобто викликають штучну імуносупресію - ослаблюють або взагалі вимикають імунну систему.

Звичайно, у такому стані організм більш уразливий до вірусів на кшталт грипу або коронавірусів. Ідеться про пацієнтів з множинним (розсіяним) склерозом, ревматизмом або хронічними запаленнями шлунково-кишкового тракту на кшталт хвороби Крона. Також люди з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) приймають такі препарати.

Імунодепресанти, з одного боку, дозволяють тримати імунну систему під контролем, але, з іншого боку, ослаблюють її. Тобто люди з автоімунними хворобами мають також бути обережними, якщо навколо поширюються віруси та інші збудники. Зараження може мати фатальні наслідки.

І насамкінець: деякі збудники хвороб є небезпечними і для здорових людей, тобто тих, хто не має жодних хронічних хвороб. Бути обережними і дотримуватися правил гігієни варто усім.