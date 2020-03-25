 ″Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.03.2020

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Економіка

"Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром"

Фармацевтичні компанії в усьому світі працюють над розробкою вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. У Німеччині вакцину від коронавірусу розробляє фірма CureVac. DW поговорила з Фрідрізом фон Боленом з її наглядової ради.

В лабораторії німецької біотехнологічної фірми CureVac

В лабораторії німецької біотехнологічної фірми CureVac

У німецькій біотехнологічній компанії CureVac, яку контролює холдинг німецького мільярдера і засновника IT-гіганта SAP Дітмара Гоппа (Dietmar Hopp), днями заявили, що вакцина від коронавірусу може бути доступна вже восени. DW попросила докладніше розповісти про це Фрідріха фон Болена (Friedrich von Bohlen) - біохіміка і члена наглядової ради CureVac.

DW: У світі біотехнологічні компанії зараз змагаютьсяміж собою за те, хто першим розробить вакцину проти нового коронавірусу. Наскільки сильно ви просунулися останнім часом?

Фрідріх фон Болен: по-перше, важливо розуміти, що відбувається в даний момент. Вакцини - це єдиний спосіб захистити людей від інфекцій. Але для тих, хто вже заражений, можна розробити ліки, і в цьому напрямі також йдуть дослідження. На даний момент ми вже знаємо, що агресивна форма хвороби COVID-19 може викликати важку пневмонію. Для пацієнтів, які з цим зіткнулися, медики намагаються розробити ліки, які можуть ефективно боротися з таким запаленням легенів.

Фрідріх фон Болен - біохімік і член наглядової ради CureVac

Фрідріх фон Болен - біохімік і член наглядової ради CureVac

Безсумнівно, найкращий варіант - це знайти вакцину. Є кілька компаній, які працюють над її розробкою, використовуючи різні підходи. Що стосується нас, то ми сподіваємося розробити вакцину, використовуючи мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) як джерело інформації. Незабаром ми зможемо розпочати клінічні випробування.

Ви кажете "незабаром". Не могли б ви докладніше на цьому зупинитися? Як відомо, багато людей у ​​Німеччині запитують, як довго їм доведеться дотримуватися правил соціального дистанціювання. Про які часові рамки йдеться, з Вашої точки зору?

Я не ясновидець. Це залежить від багатьох факторів, що лежать поза моїми можливостями. На мою думку, на появу ефективних ліків доведеться чекати ще кілька місяців. Те саме можна сказати і про вакцину. Але якщо говорити про вакцину, яка буде повністю готова для використання, ми, радше за все, говоримо про рік або близько того.

Скільки такої вакцини зможе виробити ваша компанія, коли вона буде доступна?

Великою невідомою величиною на даний момент є те, що ніхто не знає, який рівень захисту імунітету потребуватиме людство, щоби запобігти зараженню інфекцією. Цього передбачити просто не можна, так само як і не можна цього перевірити на людях за неконтрольованих умов. Саме тут у процес включаються регуляторні органи, намагаючись контролюють цей процес покроково. Це критично важливо, адже потрібно також захистити осіб, на яких відбуваються випробування. Через це для отримання необхідних знань нам потрібен певний час, і прискорити цей процес можна лише незначною мірою. Що стосується перспектив доступності вакцини, щодо чого лунають занепокоєння, то тут вакцина на базі мРНК має велику перевагу.

Стверджувати це нам дозволяє вакцина, розроблена CureVac проти сказу. У випадку з нею достатньо лише одного мікрограма, аби в людини виробився повний захист від інфекції. Тобто для вакцинації 1 мільйона людей вистачає одного грама мРНК. Для порівняння, у випадку звичайних вакцин часто потрібно 500 міліграмів діючої речовини, аби досягти захисту. Тому я кажу: мРНК дуже потужна, для забезпечення захисту потрібні набагато менші обсяги вакцини, і саму речовину можна виробити вельми швидко. На мою думку, у другій половині року в нас буде вже достатня кількість необхідного матеріалу, яле я не знаю Я думаю, що виробити достатньо речовини можна вже в другій половині року, але я не знаю, чи вдасться до того часу отримати дозвіл на застосування вакцини.

У Німеччині біотехнології зазвичай не є темою, яка дуже цікавить громадськість. Чи вважаєте ви, що нинішня криза надасть нового імпульсу розвитку біотехнологічних досліджень і їхньому просуванню в країні?

У Німеччині чудова підтримка фундаментальних досліджень. Але для того, щоби результати досліджень впроваджувалися у життя, потрібно бути сміливішими. Цьому заважає багато що, зокрема, недостатні обсяги венчурного капіталу. Сучасна медицина багато в чому відрізняється від традиційної медицини. На сьогодні ми є свідками процесу трансформації. Результати молекулярно-біологічних досліджень про різні захворювання почали використовувати в діагностиці та терапії, і це дуже інноваційний процес, в якому Німеччина повинна багато що надолужити. Ми повинні зробити Німеччину привабливим місцем для компаній, що створюють як нові технології, так і робочі місця. Я вважаю, ця криза може стати певним поштовхом до змін, оскільки багато хто зрозумів, що чимало таких компаній і технологій розташовані десь за кордоном і що було б краще мати такі фірми і їхній досвід тут, тим більше що ми говоримо про такі важливі речі як здоров'я людей.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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