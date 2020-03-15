Вакцина проти коронавірусу: у США починають випробування

Клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2 почнуться в США, в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute у місті Сіетл. Перший учасник випробувань отримає експериментальну дозу в понеділок, 16 березня, повідомляє Associated Press.

Загалом у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вони отримуватимуть різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, а також Національними інститутами охорони здоров'я США (NIH).

Також анонсовано можливий початок в квітні клінічних випробувань антікоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії та випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

У Німеччині хочуть дослідити можливу загрозу від коронавірусу для свійських тварин, зокрема свиней

У Німеччині вивчають загрозу коронавірусу для тварин

Тим часом у ФРН розпочалися дослідження впливу збудника хвороби COVID-19 на свійських тварин, а також експерименти з дикими тваринами, аби зрозуміти механізми впливу вірусу на людину та шлях її інфікування від представників тваринного світу.

Інститут Фрідріха Леффлера (FLI) поблизу Грайсфвальда проведе низку експериментів, інфікувавши коронавірусом свиней, курей, тхорів та єгипетських летючих собак, які є різновидом летючих мишей. За словами президента FLI Томаса Меттенляйтера (Thomas Mettenleiter), вибір саме цих тварин зумовлений двома потребами.

Так, інфікування свиней та курей допоможе вивчити загрозу, яку коронавірус може мати для популяцій свійських тварин та сільського господарства. "Важливо знати, чи вірус принесе також складнощі й для тваринництва", - заявив Меттенляйтер.

Натомість тхори вважаються тваринами, на дихальні шляхи яких інфекції впливають подібно до людських. За словами Меттенляйтера, експерименти на них допоможуть у дослідженні ліків та вакцин проти коронавірусу. А летючі миші вважаються тими тваринами, від яких вірус Sars-CoV-2 передався людині.

Результати експериментів у інституті розраховують оприлюднити не раніше квітня цього року.

США хочуть перекупити розробки вакцини проти коронавірусу німецької компанії CureVac

Суперечка між США та ФРН

Як повідомлялось 15 березня, між США та Німеччиною виникла суперечка через німецьку біотехнологічну фірму CureVac, розташовану у німецькому Тюбінгені. Ця фірма також розробляє вакцину проти коронавірусу. За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп намагався залучити німецьких вчених продовжити роботу в США, пообіцяв фінансову підтримку та запропонував надати розроблену вакцину ексклюзивно для США.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що фірма CureVac не буде продана США. Це, сказав німецький міністр, "рішення керівництва компанії", котре запевнило, що вакцина, яка буде розроблена, буде запропонована світу. "Якщо нам, сподіваюсь, скоро вдасться розробити вакцину проти коронавірусу, вона буде надана і допоможе людям не регіонально, а солідарно в усьому світі», - наводить слова власника тюбінгенської компанії Дітмара Гоппа (Dietmar Hopp) Spiegel-Online.