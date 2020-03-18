Чи допоможуть ліки з антитіл у боротьбі проти коронавірусу?

Якщо пацієнти перехворіли спричиненим коронавірусом захворюванням COVID-19 - а в світі таких людей уже близько 80 тисяч - в їхній плазмі крові міститься велика кількість різноманітних антитіл, здатних ефективно протидіяти коронавірусам.

А коли видобуті з сироватки крові антитіла вводяться іншому хворому коронавірусом, тоді той пацієнт отримує так звану "пасивну імунізацію". Такий спосіб лікування дещо нагадує вакцинацію, але це не вакцинація в повному сенсі цього слова, адже антитіла не вироблялися організмом самотужки.

Переваги та недоліки такої терапії

Однак переваги такої терапії очевидні, бо в разі зараження коронавірусом організму не потрібно самотужки поступово виробляти антитіла, бо він уже безпосередньо отримує такі антитіла, що здатні одразу боротися з патогенними мікроорганізмами.

Недоліком пасивної імунізації є те, що її дія зазвичай триває всього кілька тижнів або місяців. Крім того, така імунізація не надає постійного імунітету проти певного патогена, бо введені антитіла руйнуються десь протягом місяця. Після того організм знову наражається на ризик ще раз заразитися тим же патогеном, оскільки імунна система не мала достатнього стимулу виробити достатню кількість власних антитіл.

Нобелівська премія за пасивну вакцинацію

Пасивна вакцинація була запроваджена ще 1890 року німецьким імунологом Емілем фон Берінґом (Emil von Behring). Саме тоді він розробив препарат проти дифтерії. Ще на початку ХІХ століття це високоінфекційне бактеріальне захворювання було відповідальне за смерті тисяч дітей.

Уже 1901 року науковця винагородили першою Нобелівською премією з медицини. За успіхи в розробці ліків від дифтерії і правця, отриманих із сироватки крові, преса охрестила фон Берінґа "рятівником дітей", а вже під час Першої світової війни журналісти назвали його "рятівником солдатів".

Еміль фон Берінґ отримав Нобелівськую премію за препарати з антитіл для лікування дифтерії та правця

Застосування проти вірусу Ебола і пташиного грипу

Терапія на основі пасивної імунізації застосовувалася і 2014 року під час спалаху епідемії вірусу Ебола. А в серпні 2018 року, коли це небезпечне захворювання виявили в Демократичній Республіці Конго, ліки з антитіл допомогли скоротити смертність від вірусу Ебола приблизно на 30 відсотків.

Тож тепер дослідники всього світу мають намір застосовувати антитіла з сироватки крові для пасивної імунізації в боротьбі з новим коронавірусом SARS-CoV-2.

Уже в лютому цього року в китайському місті Шанхай було відкрито спеціальну клініку сироваткової терапії.

Тим часом в Японії фармакомпанія Takeda Pharmaceutical планує отримати суміш антитіл під назвою TAK-888 з плазми крові пацієнтів, котрі перехворіли COVID-19 і видужали. У такий спосіб цей виробник ліків воліє розробити новий препарат проти коронавірусу.

Компанія Takeda вже випускає препарат під назвою “Внутрішньовенний імуноглобулін” (IVIG) для лікування пацієнтів з порушеннями імунної системи. Цей підхід має неабиякі перспективи, оскільки сам препарат складається з широкого спектра вже очищених антитіл. На практиці це означає, що дослідникам не потрібно витрачати купу часу і зусиль на те, щоб з'ясувати, які антитіла найкраще борються з коронавірусом. Натомість коронавірус практично одразу опиняється під своєрідним "шквальним вогнем", і в нього мало шансів вистояти.

За допомогою препаратів з антитіл коронавірус хочуть помістити під шквальний вогонь

Такий підхід японських фармакологів уже довів свою ефективність, в тому числі й через те, що препарат потрібен лише в незначній кількості. Крім того, його застосування безпечніше, бо жодні інші віруси не передаються. А головне це добряче заощадить час: препарат уже запроваджено, тож, можливо, вдасться уникнути трудомістких етапів тестування й препарат буде доступний для лікування або профілактики вже на більш ранньому етапі.

Інші виробники ліків теж не чекають з моря погоди. Серед них і каліфорнійський конкурент японців - компанія Vir Pharmaceuticals. Нині ця американська фармакомпанія йде аналогічним шляхом і перевіряє, чи зможуть антитіла, отримані ще 2003 року з сироватки крові колишніх пацієнтів з атиповою пневмонією, також нейтралізувати схожий на неї коронавірус SARS-CoV-2. Варто додати, що Vir Pharmaceuticals тісно співпрацює з китайською компанією WuXi Biologics.

Заміна вакцинації?

На щастя, розробка ліків і вакцин відбувається паралельно. Швидка сироваткова терапія особливо корисна як перша допомога пацієнтам з групи ризику, тобто літнім людям чи людям із уже наявними захворюваннями. Такі препарати на основі антитіл дозволяють охопити більшу кількість пацієнтів, тому що їх можна відносно швидко виробляти у достатній кількості. Приміром, завдяки таким лікам під час спалаху вірусу Ебола 2018 року вдалося, принаймні, знизити рівень смертності.

Однак, щоб справді уповільнити або навіть зупинити передачу нового коронавірусу, без вакцини не обійтися.