ВООЗ передала Україні реагенти для діагностики коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) другий набір реагентів для діагностики зразків на COVID-19. Набір розрахований на п'ять тисяч реакцій, чого достатньо для діагностування понад 1,6 тисячі осіб, повідомив ЦГЗ у середу, 18 березня.

"ВООЗ покращує можливості України проводити тестування на COVID-19, бо саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб розірвати ланцюг передачі: запобігти випадкам інфікування та врятувати життя", - йдеться у повідомленні ВООЗ в Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером про постачання до України медобладнання та медикаментів. "Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського", - повідомили в офісі президента.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків інфікування коронавірусом. Від нього померли двоє людей. Через спалах хвороби Кабінет міністрів України оголосив про створення стабілізаційного фонду і запровадження режиму надзвичайної ситуації у Київській області.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму

Окрім того, Зеленський та Маурер обговорили важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації. Президент МКЧХ пообіцяв взяти питання доступу працівників комітету до утримуваних осіб на особистий контроль.

Також сторони обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму. Своєю чергою Петер Маурер позитивно оцінив зусилля України, спрямовані на досягнення миру в цьому регіоні, а Зеленський подякував за гуманітарну допомогу, надану постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним особам. Сторони домовились про те, що за можливості, найближчим часом відбудеться візит президента МКЧХ в Україну, зокрема, для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі.