Пандемія і політика: влада ФРН проводить наступ на коронавірус

Після Італії (приблизно 28 тисяч) та Іспанії (понад 11 тисяч) третє місце в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 нині впевнено посідає Німеччина. Число зафіксованих інфекцій у ФРН становить натепер понад 7,6 тисячі. Наступною після Німеччини за цим показником серед європейських країн іде Франція, де медики підтвердили вже більше 6,6 тисячі випадків зараження цим вірусом.

Утім, показовим є те, що в Німеччині в рази менше пацієнтів, які померли від ускладнень після зараження коронавірусом. У вівторок, 17 березня, їх було 20. Тоді коли, приміром, в Італії летальних випадків нарахували вже понад дві тисячі, в Іспанії спричинених коронавірусом смертей вже близько 500, у Франції показник смертності від коронавірусу - близько 150 випадків.

Проте, після деякого зволікання і вагань німецька влада слідом за італійською, іспанською, французькою та австрійською вдалася до посилених запобіжних заходів, хоч, як і раніше, не настільки радикальних, як у перелічених - і деяких східноєвропейських - країнах.

Німцям радять не їздити за кордон

З 8:00 понеділка, 16 березня, запроваджено часткову заборону на перетин кордонів Німеччини з Францією, Люксембургом, Швейцарією, Австрією та Данією. Поліції наказано пропускати на в'їзд та виїзд тільки вантажний транспорт і місцевих жителів, котрі щодня їздять на роботу в сусідню країну.

Контроль на кордоні Німеччини та Франції у Саарбрюкені

Східні кордони ФРН були перекриті ще раніше з ініціативи відповідно польської та чеської влади. Таким чином, відкритими поки залишаються лише дороги з Німеччини до Бельгії та Нідерландів. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав усіх громадян країни утриматися від поїздок за кордон, якщо в тому немає крайньої потреби. "Є значний ризик, що через посилення обмежень у багатьох країнах ви не зможете повернутися", - написав міністр у своєму Twitter.

Ще в середині минулого тижня офіційний Берлін не вважав такий захід адекватним і виступав за ухвалення спільного узгодженого рішення на рівні Євросоюзу. Але коронавірус не став чекати, поки в Брюсселі знайдуть компроміс, що влаштує всі країни. До того ж, як пояснив напередодні міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), закрити кордони федеральний уряд спонукало прагнення запобігти масовому притоку з Австрії та Франції потенційно інфікованих покупців німецьких магазинів промтоварів, адже в цих двох країнах залишаються відкритими тільки продовольчі супермаркети й аптеки.

Зачинено майже все

Однак у понеділок, в другій половині дня стало відомо, що федеральний уряд Німеччини рекомендував владі кожної з 16 федеральних земель наслідувати приклад сусідів і так само закрити магазини, що не торгують товарами першої необхідності. Крім того, на невизначений час рекомендовано закрити всі клуби, кінотеатри, бари, пивниці, зали ігрових автоматів і спортивні тоталізатори, музеї, церкви, мечеті і синагоги, а також борделі.

Ресторани та кав'ярні поки залишаються відкритими, утім, тут теж накладаються певні, в тому числі й часові, обмеження. А ще, приміром, у Берліні власники таких закладів зобов'язані забезпечити відстань між столиками не менше ніж півтора метри.

У німецьких аеропортах кордони всередині Шенгенської зони поки залишаються відкритими. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, представник німецького МВС також визнав, що абсолютно нереалістично контролювати й сухопутні кордони Німеччини на всій їхній протяжності, як-от, всі 800 кілометрів кордону з Австрією. Адже кордон як такий тут не існує вже багато років.

У Берліні завмерло не тільки громадське життя

Епідеміологічна ситуація в німецькій столиці, як і раніше, залишається порівняно спокійною. Число інфікованих в Берліні (понад 330) досі в рази менше, ніж у землі Північний Рейн - Вестфалія (понад три тисячі), Баварії або Баден-Вюртемберзі (понад тисячу випадків у кожній).

Клубне життя Берліна призупинилося через коронавірус

Крім того, добре працюють і "слідчі" місцевих відділів охорони здоров'я у Берліні. Виявлено ланцюжки зараження декількох десятків берлінських пацієнтів, які підхопили коронавірус у двох нічних клубах. Спочатку це сталося в клубі Trompete, потім - у The Reed. Зараз медики розшукують тих, хто провів вечір 7 березня в клубі Kater Blau. Встановлено, що того дня там була одна людина, котра згодом захворіла на COVID-19.

Увечері 14 березня уряд Берліна ухвалив цілий пакет термінових заходів. Заборонено будь-які заходи з числом учасників понад 50 осіб. Якщо учасників менше, то організатор зобов'язаний скласти їхній список із зазначенням адрес і номерів телефонів і зберігати такий список протягом чотирьох тижнів.

Додаткові канікули для школярів

Вранці в понеділок востаннє цього місяця сходили до школи берлінські старшокласники. Але по домівках їх розпустили вже в першій половині дня. Слідом за гімназіями і старшою школою у вівторок зачинилися в Берліні і всі початкові школи, а також дитячі садки і ясла.

Іспити на свідоцтво про закінчення середньої школи, які за графіком мали початися наприкінці квітня, в Берліні вирішено відкласти на два з половиною тижні. Столична влада визнала, що несправедливо змушувати учнів складати іспити відразу після п'ятитижневої перерви в навчанні.

У всіх федеральних землях влада запровадила додаткові канікули в школах

А ось іспити гімназистів на отримання атестата зрілості, який дозволяє вступати до вишів, вирішено проводити за планом, тобто, з кінця березня. Уроки в таких навчальних закладах фактично і так вже закінчилися. Щоправда, складання іспитів має бути організоване таким чином, щоб між усіма їхніми учасниками витримувалася дистанція, як мінімум, в півтора метри.

Нові правила для урядової прес-конференції

Регулярні – тричі на тиждень - урядові пресконференції в Берліні за участю офіційного представника канцлерки і прессекретарів усіх німецьких міністерств поки не скасовані. Уряд Німеччини вважає вкрай важливим цей канал інформування населення, що дозволяє журналістам отримувати додаткові відомості до пресрелізів міністерств і відомств.

Але до вжитих ще минулого тижня заходів - не сідати в залі поруч - цього понеділка додалися додаткові. Щоб дотримуватися нового правила уряду Берліна про ведення списків учасників, перед входом до зали для проведення пресконференцій встановили урну, в яку всі, хто входив, мали опустити або аркуш паперу, або візитну картку із зазначенням особистої адреси, номера телефону та актуальної дати.

Журналістам на урядових конференціях в Берліні треба сідати далі один від одного

На урядовій пресконференції 16 березня кореспондент DW попросив представницю МОЗ ФРН Сюзанну Вакерс (Susanne Wackers) пояснити, чому, з її точки зору, в Німеччині порівняно мало випадків захворювання COVID-19 зі смертельними наслідками. "Поки ми ще не маємо остаточного висновку щодо цього, - прямо відповіла Вакерс. - Але ми завжди вказували на високий рівень нашої системи охорони здоров'я".

Переваги німецької системи охорони здоров'я

І справді, у Німеччині одна з найвищих у світі щільність лікарняних ліжок на душу населення - 30 на кожні 100 тисяч жителів. У Великобританії, для порівняння, 6 на 100 тисяч, у Франції - 12. У ФРН існує приблизно 1,9 тисячі лікарень і клінік, здатних - як вказує Німецьке товариство лікарень (Deutsche Krankenhausgesellschaft) - одночасно лікувати 497 тисяч пацієнтів, у тому числі, 28 тисяч у відділеннях інтенсивної терапії. При цьому практично будь-яку лікарняну палату в Німеччині, обладнану власним санвузлом і окремою вентиляцією, можна перетворити на ізольований інфекційний бокс.

Крім того, німецькі лікарні значно краще ніж, наприклад, італійські або французькі, обладнані сучасною медичною технікою, зокрема, апаратами штучного дихання, до яких доводиться підключати пацієнтів у разі тяжкого перебігу хвороби COVID-19.

Німецькі лікарні добре облаштовані всім необхідним для лікування COVID-19

Заступниця офіційного речника канцлерки Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) до числа успіхів у боротьбі з коронавірусом додала також і той факт, що "в Німеччині вдалося на дуже ранній стадії взяти під спостереження процес поширення інфекції, що дозволило нам отримати тимчасове вікно для того, щоб цей процес пригальмувати і тим самим забезпечити медичне обслуговування зростаючому числу пацієнтів".

Добровольці в боротьбі з коронавірусом

Тим часом у місцевих німецьких ЗМІ, на дошках оголошень на вулицях міст Німеччини, а також в соціальних мережах з'являється дедалі більше всіляких пропозицій з надання хворим і літнім людям, які належать до групи підвищеного ризику, допомоги в умовах пандемії коронавірусу.

Facebook рясніє оголошеннями молодих людей, що пропонують літнім людям по сусідству сходити в магазин за покупками або допомогти їм замовити продукти харчування онлайн. Є люди, готові просто прийти до самотніх літніх громадян, які втратили можливість бачитися з онуками, щоб поговорити з ними, зіграти в шахи або карти. А в окрузі Верра-Майснер - на південь від Касселя у федеральній землі Гессен - навіть об'єдналися в спільну групу члени молодіжних організацій конкуруючих між собою політичних партій. Група називається "Ми проти коронавірусу! Ми для наших співгромадян!". У групу можна зателефонувати за телефоном гарячої лінії і попросити про допомогу в побуті.