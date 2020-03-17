 Пандемія і політика: влада ФРН проводить наступ на коронавірус | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.03.2020

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Європа

Пандемія і політика: влада ФРН проводить наступ на коронавірус

Німеччина запровадила обмеження на перетин своїх кордонів, у всіх федеральних землях оголошено додаткові канікули для школярів. Зачинені клуби, бари, кінотеатри, релігійні заклади і борделі.

У Німеччині діють суворі обмеження по всій країні через епідемію коронавірусу

У Німеччині діють суворі обмеження по всій країні через епідемію коронавірусу

Після Італії (приблизно 28 тисяч) та Іспанії (понад 11 тисяч) третє місце в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 нині впевнено посідає Німеччина. Число зафіксованих інфекцій у ФРН становить натепер понад 7,6 тисячі. Наступною після Німеччини за цим показником серед європейських країн іде Франція, де медики підтвердили вже більше 6,6 тисячі випадків зараження цим вірусом.

Утім, показовим є те, що в Німеччині в рази менше пацієнтів, які померли від ускладнень після зараження коронавірусом. У вівторок, 17 березня, їх було 20. Тоді коли, приміром, в Італії летальних випадків нарахували вже понад дві тисячі, в Іспанії спричинених коронавірусом смертей вже близько 500, у Франції показник смертності від коронавірусу - близько 150 випадків.

Проте, після деякого зволікання і вагань німецька влада слідом за італійською, іспанською, французькою та австрійською вдалася до посилених запобіжних заходів, хоч, як і раніше, не настільки радикальних, як у перелічених - і деяких східноєвропейських - країнах.

Німцям радять не їздити за кордон

З 8:00 понеділка, 16 березня, запроваджено часткову заборону на перетин кордонів Німеччини з Францією, Люксембургом, Швейцарією, Австрією та Данією. Поліції наказано пропускати на в'їзд та виїзд тільки вантажний транспорт і місцевих жителів, котрі щодня їздять на роботу в сусідню країну.

Контроль на кордоні Німеччини та Франції у Саарбрюкені

Контроль на кордоні Німеччини та Франції у Саарбрюкені

Східні кордони ФРН були перекриті ще раніше з ініціативи відповідно польської та чеської влади. Таким чином, відкритими поки залишаються лише дороги з Німеччини до Бельгії та Нідерландів. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав усіх громадян країни утриматися від поїздок за кордон, якщо в тому немає крайньої потреби. "Є значний ризик, що через посилення обмежень у багатьох країнах ви не зможете повернутися", - написав міністр у своєму Twitter.

Ще в середині минулого тижня офіційний Берлін не вважав такий захід адекватним і виступав за ухвалення спільного узгодженого рішення на рівні Євросоюзу. Але коронавірус не став чекати, поки в Брюсселі знайдуть компроміс, що влаштує всі країни. До того ж, як пояснив напередодні міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), закрити кордони федеральний уряд спонукало прагнення запобігти масовому притоку з Австрії та Франції потенційно інфікованих покупців німецьких магазинів промтоварів, адже в цих двох країнах залишаються відкритими тільки продовольчі супермаркети й аптеки.

Зачинено майже все

Однак у понеділок, в другій половині дня стало відомо, що федеральний уряд Німеччини рекомендував владі кожної з 16 федеральних земель наслідувати приклад сусідів і так само закрити магазини, що не торгують товарами першої необхідності. Крім того, на невизначений час рекомендовано закрити всі клуби, кінотеатри, бари, пивниці, зали ігрових автоматів і спортивні тоталізатори, музеї, церкви, мечеті і синагоги, а також борделі.

Ресторани та кав'ярні поки залишаються відкритими, утім, тут теж накладаються певні, в тому числі й часові, обмеження. А ще, приміром, у Берліні власники таких закладів зобов'язані забезпечити відстань між столиками не менше ніж півтора метри.

У німецьких аеропортах кордони всередині Шенгенської зони поки залишаються відкритими. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, представник німецького МВС також визнав, що абсолютно нереалістично контролювати й сухопутні кордони Німеччини на всій їхній протяжності, як-от, всі 800 кілометрів кордону з Австрією. Адже кордон як такий тут не існує вже багато років.

У Берліні завмерло не тільки громадське життя

Епідеміологічна ситуація в німецькій столиці, як і раніше, залишається порівняно спокійною. Число інфікованих в Берліні (понад 330) досі в рази менше, ніж у землі Північний Рейн - Вестфалія (понад три тисячі), Баварії або Баден-Вюртемберзі (понад тисячу випадків у кожній).

Клубне життя Берліна призупинилося через коронавірус

Клубне життя Берліна призупинилося через коронавірус

Крім того, добре працюють і "слідчі" місцевих відділів охорони здоров'я у Берліні. Виявлено ланцюжки зараження декількох десятків берлінських пацієнтів, які підхопили коронавірус у двох нічних клубах. Спочатку це сталося в клубі Trompete, потім - у The Reed. Зараз медики розшукують тих, хто провів вечір 7 березня в клубі Kater Blau. Встановлено, що того дня там була одна людина, котра згодом захворіла на COVID-19.

Увечері 14 березня уряд Берліна ухвалив цілий пакет термінових заходів. Заборонено будь-які заходи з числом учасників понад 50 осіб. Якщо учасників менше, то організатор зобов'язаний скласти їхній список із зазначенням адрес і номерів телефонів і зберігати такий список протягом чотирьох тижнів.

Додаткові канікули для школярів

Вранці в понеділок востаннє цього місяця сходили до школи берлінські старшокласники. Але по домівках їх розпустили вже в першій половині дня. Слідом за гімназіями і старшою школою у вівторок зачинилися в Берліні і всі початкові школи, а також дитячі садки і ясла.

Іспити на свідоцтво про закінчення середньої школи, які за графіком мали початися наприкінці квітня, в Берліні вирішено відкласти на два з половиною тижні. Столична влада визнала, що несправедливо змушувати учнів складати іспити відразу після п'ятитижневої перерви в навчанні.

У всіх федеральних землях влада запровадила додаткові канікули в школах

У всіх федеральних землях влада запровадила додаткові канікули в школах

А ось іспити гімназистів на отримання атестата зрілості, який дозволяє вступати до вишів, вирішено проводити за планом, тобто, з кінця березня. Уроки в таких навчальних закладах фактично і так вже закінчилися. Щоправда, складання іспитів має бути організоване таким чином, щоб між усіма їхніми учасниками витримувалася дистанція, як мінімум, в півтора метри.

Нові правила для урядової прес-конференції

Регулярні – тричі на тиждень - урядові пресконференції в Берліні за участю офіційного представника канцлерки і прессекретарів усіх німецьких міністерств поки не скасовані. Уряд Німеччини вважає вкрай важливим цей канал інформування населення, що дозволяє журналістам отримувати додаткові відомості до пресрелізів міністерств і відомств.

Але до вжитих ще минулого тижня заходів - не сідати в залі поруч - цього понеділка додалися додаткові. Щоб дотримуватися нового правила уряду Берліна про ведення списків учасників, перед входом до зали для проведення пресконференцій встановили урну, в яку всі, хто входив, мали опустити або аркуш паперу, або візитну картку із зазначенням особистої адреси, номера телефону та актуальної дати.

Журналістам на урядових конференціях в Берліні треба сідати далі один від одного

Журналістам на урядових конференціях в Берліні треба сідати далі один від одного

На урядовій пресконференції 16 березня кореспондент DW попросив представницю МОЗ ФРН Сюзанну Вакерс (Susanne Wackers) пояснити, чому, з її точки зору, в Німеччині порівняно мало випадків захворювання COVID-19 зі смертельними наслідками. "Поки ми ще не маємо остаточного висновку щодо цього, - прямо відповіла Вакерс. - Але ми завжди вказували на високий рівень нашої системи охорони здоров'я".

Переваги німецької системи охорони здоров'я

І справді, у Німеччині одна з найвищих у світі щільність лікарняних ліжок на душу населення - 30 на кожні 100 тисяч жителів. У Великобританії, для порівняння, 6 на 100 тисяч, у Франції - 12. У ФРН існує приблизно 1,9 тисячі лікарень і клінік, здатних - як вказує Німецьке товариство лікарень (Deutsche Krankenhausgesellschaft) - одночасно лікувати 497 тисяч пацієнтів, у тому числі, 28 тисяч у відділеннях інтенсивної терапії. При цьому практично будь-яку лікарняну палату в Німеччині, обладнану власним санвузлом і окремою вентиляцією, можна перетворити на ізольований інфекційний бокс.

Крім того, німецькі лікарні значно краще ніж, наприклад, італійські або французькі, обладнані сучасною медичною технікою, зокрема, апаратами штучного дихання, до яких доводиться підключати пацієнтів у разі тяжкого перебігу хвороби COVID-19.

Німецькі лікарні добре облаштовані всім необхідним для лікування COVID-19

Німецькі лікарні добре облаштовані всім необхідним для лікування COVID-19

Заступниця офіційного речника канцлерки Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) до числа успіхів у боротьбі з коронавірусом додала також і той факт, що "в Німеччині вдалося на дуже ранній стадії взяти під спостереження процес поширення інфекції, що дозволило нам отримати тимчасове вікно для того, щоб цей процес пригальмувати і тим самим забезпечити медичне обслуговування зростаючому числу пацієнтів".

Добровольці в боротьбі з коронавірусом

Тим часом у місцевих німецьких ЗМІ, на дошках оголошень на вулицях міст Німеччини, а також в соціальних мережах з'являється дедалі більше всіляких пропозицій з надання хворим і літнім людям, які належать до групи підвищеного ризику, допомоги в умовах пандемії коронавірусу.

Facebook рясніє оголошеннями молодих людей, що пропонують літнім людям по сусідству сходити в магазин за покупками або допомогти їм замовити продукти харчування онлайн. Є люди, готові просто прийти до самотніх літніх громадян, які втратили можливість бачитися з онуками, щоб поговорити з ними, зіграти в шахи або карти. А в окрузі Верра-Майснер - на південь від Касселя у федеральній землі Гессен - навіть об'єдналися в спільну групу члени молодіжних організацій конкуруючих між собою політичних партій. Група називається "Ми проти коронавірусу! Ми для наших співгромадян!". У групу можна зателефонувати за телефоном гарячої лінії і попросити про допомогу в побуті.

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

Що відбувається в країнах, охоплених пандемією SARS-CoV-2, як влада і жителі намагаються боротися з поширенням коронавірусу - у фотогалереї DW. (12.03.2020)  

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