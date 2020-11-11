COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців

Після появи нового коронавірусу SARS-CoV-2 близько року тому ми вже знаємо, що цей агресивний збудник атакує не лише легені та дихальні шляхи, але може мати тяжкі наслідки для серця, судин, нервів, нирок та шкіри. У липні громадськість шокувала новина британських неврологів про те, що коронавірус навіть у випадку легкого перебігу хвороби чи вже вилікуваних людей може пошкодити мозок та центральну нервову систему, наслідком чого можуть стати психози, паралічі та інсульти, які, до того ж, часто розпізнаються надто пізно.

Тепер же науковці Оксфордського дослідницького центру здоров'я та біомедицини в Великобританії з'ясували, що захворювання на COVID-19 може призводити до психічних проблем у кожної п'ятої особи. Передусім ізоляція і самотність часто мають наслідком тривожні розлади, депресії та безсоння. Відповідне дослідження було опубліковане у фаховому журналі Lancet Psychiatry.

У майже шести відсотків психічні проблеми діагностували вперше

Разом із медичною мережею TriNetX науковці проаналізували 70 мільйонів анонімізованих електронних карток пацієнтів зі США. Серед них були й дані 62 тисяч пацієнтів із COVID-19, у яких коронавірусна хвороба мала легку форму. Метою дослідження було з'ясувати, чи з'являлися у цих пацієнтів психічні проблеми в період від двох тижнів до трьох місяців після діагностування COVID.

Серед типових проблем коронавірусних хворих - тривожні розлади, депресії та безсоння

Згідно з дослідженням, 18,1 відсотка коронавірусних пацієнтів впродовж цього періоду було діагностовано психічне захворювання, тобто майже в кожного п'ятого хворого. У 5,8 відсотка пацієнтів психічне захворювання було діагностовано вперше.

Порівняння з іншими хворобами

Аби упевнитися в тому, що ці психічні захворювання справді прямо пов'язані з COVID-19, дані були порівняні з шістьома іншими захворюваннями за той самий період. Серед них грип, інші інфекції дихальних шляхів, шкіряні інфекції, жовчні та сечові камені, а також перелами кісток. Але у випадку всіх цих захворювань лише від 2,5 до 3,4 відсотка хворих згодом отримували діагноз психічного захворювання.

"Ці результати були неочікувані та мають бути проаналізовані. І поки аналіз триватиме, наявність психіатричного розладу має бути додано до факторів ризику щодо COVID-19", - каже Макс Такет з Національного інституту досліджень у сфері охорони здоров'я Великобританії, один із авторів дослідження.

Не трактувати дані дослідження надто широко

Водночас британські науковці застерігають від того, аби переоцінювати дані аналізу електронних карток пацієнтів, адже для деяких висновків поки що бракує обґрунтованих пояснень. Приміром, згідно з даними дослідження, люди з психічним захворюванням мають на 65 відсотків вищий ризик заразитися коронавірусом.

Поширена проблема людей під час пандемії - самотність

Крім того, у коронавірусних пацієнтів упродовж трьох місяців після діагнозу вдвічі частіше діагностували деменцію. Але це не обов'язково означає, що вірус має прямий вплив на мозок. Не виключено, що деменцію частіше діагностували просто тому, що більше людей оглядали лікарі, каже Пол Харрісон, професор психіатрії в Оксфордському університеті.

Багато факторів ризику не враховані

Крім того, науковці не брали до уваги стать чи вік пацієнта, а також те, чи вони є курцями, чи вживають інші наркотики. Водночас усе це фактори, які підвищують ризик мати психічне захворювання. Поза увагою лишилися соціоекономічні аспекти та загальний стрес через пандемію.

При цьому відомо, що ризик захворіти на COVID-19 серед людей з бідних прошарків населення вищий через гірші умові праці та проживання. Ці люди також частіше страждають на психічні розлади.