 Кому загрожує важка форма COVID-19? Вчені з ФРН знайшли відповідь | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Кому загрожує важка форма COVID-19? Вчені з ФРН знайшли відповідь

Німецькі вчені виявили два типи кров'яних клітин, за наявності яких коронавірус має для пацієнта особливу небезпеку. Це дозволяє заздалегідь передбачити, як людина перенесе хворобу.

Пацієнтка з COVID-19 у палаті інтенсивної терапії (Париж, березень 2020 року)

Пацієнтка з COVID-19 у палаті інтенсивної терапії (Париж, березень 2020 року)

Чому більшість людей, які заразилися коронавірусом, переносять захворювання в легкій формі або безсимптомно, тоді як для деяких COVID-19 становить загрозу для життя?

За тяжкого перебігу хвороби в організмі людини часто виникає надмірна запальна реакція. Запалюються легені, а в деяких випадках - серцевий м'яз або нирки. Дуже часто пошкоджуються дрібні кровоносні судини і підвищується згортання крові, що, своєю чергою, може призвести до утворення тромбів в легенях. Саме це у більшості випадків і є безпосередньою причиною смерті за наявності COVID-19.

Фактор ризику - мегакаріоцити у крові

Команда вчених з низки німецьких і нідерландських університетів та дослідницьких інститутів виявили у крові пацієнтів з COVID-19 ключовий індикатор, здатний заздалегідь попередити про потенційно тяжкий перебіг хвороби.

Читайте також: Спершу застуда, потім - кома. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Це мегакаріоцити - так звані клітини-попередниці тромбоцитів, які відіграють ключову роль у системі згортання крові. Мегакаріоцити зазвичай розташовані в кістковому мозку. Там вони трансформуються в тромбоцити, які потім потрапляють в кров.

Клітини крові

Клітини крові зі зображення мікроскопа, забарвленого на комп'ютері: еритроцити (червоні), лейкоцити (жовті) та тромбоцити (зеленуваті)

Однак в деяких випадках мегакаріоцити мігрують в кров безпосередньо. "Нам відомі випадки потрапляння клітин-попередниць тромбоцитів у кров тяжкохворих пацієнтів - наприклад, при бактеріальному сепсисі (зараження крові - Ред.)", - пояснює один зі співавторів дослідження, співробітник Інституту клінічної молекулярної біології Кільского університету Флоріан Тран (Florian Tran). За його словами, це може вказувати на те, що мегакаріоцити викликають надмірне згортання крові, що вкрай небезпечно, пояснює він.

Другий фактор ризику - незрілі еритроцити

Крім того, дослідники виявили у зразках крові пацієнтів з COVID-19 велику кількість незрілих червоних кров'яних тілець - попередниць еритроцитів, які зазвичай також дозрівають в кістковому мозку.

Читайте також: Коронавірус: як довго щеплення захищатиме від COVID-19?

Еритроцити відповідають за транспортування кисню від легенів до органів людини. Водночас велика кількість незрілих еритроцитів у крові вказує на брак кисню. Це - добре відома реакція організму, що виникає при важких легеневих захворюваннях.

Таким чином, виявлення двох типів незрілих тілець у крові може допомогти ще на ранньому етапі виявити ризик важкого перебігу хвороби і призначити пацієнтові, зараженому коронавірусом, відповідне лікування.

Дивитись відео 02:44

Кисень від волонтерів: як "Свої" рятують хворих на СOVID-19 (01.12.2020)

Також за темою

Symbolfoto Coronavirus

Коронавірус: сім різних груп симптомів COVID-19 06.11.2020

Викликана коронавірусом хвороба COVID-19 може мати низку різних симптомів. Австрійські науковці визначили важливі біомаркери хвороби та розділили її симптоми на сім груп. Нові знання можуть допомогти в розробці вакцини.

Symbolbild Mehr als 5000 Neuinfektionen in Deutschland

Тести на COVID-19: коли робити і що треба знати 27.10.2020

Коронавірусна хвороба дедалі швидше поширюється в світі. Як правильно діагностувати COVID-19, якими бувають тести, де і за скільки їх можна зробити в Україні - у матеріалі DW.

Deutschland | Coronavirus | Rosenmontagszug 2020 in Düsseldorf

Як коронавірус атакує все наше тіло 29.07.2020

Коронавірусна хвороба COVID-19 відома насамперед як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, нирки та шкіру.

Реклама

Докладно

Законопроєкти про е-декларування: депутати не поспішають самообмежуватись

Е-декларування: депутати не поспішають самообмежуватись

ВР намагається визначитися із законопроєктами щодо поновлення відповідальності за недостовірні дані в е-декларуванні.  

Прокладка труб Північного потоку-2 може поновитися 5 грудня 2020

Будівництво "Північного потоку-2" розморозять? (відео)

Після майже річного простою і запровадження санкцій США добудова "Північного потоку-2" все ж може розпочатися.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  