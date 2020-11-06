Кому загрожує важка форма COVID-19? Вчені з ФРН знайшли відповідь

Чому більшість людей, які заразилися коронавірусом, переносять захворювання в легкій формі або безсимптомно, тоді як для деяких COVID-19 становить загрозу для життя?

За тяжкого перебігу хвороби в організмі людини часто виникає надмірна запальна реакція. Запалюються легені, а в деяких випадках - серцевий м'яз або нирки. Дуже часто пошкоджуються дрібні кровоносні судини і підвищується згортання крові, що, своєю чергою, може призвести до утворення тромбів в легенях. Саме це у більшості випадків і є безпосередньою причиною смерті за наявності COVID-19.

Фактор ризику - мегакаріоцити у крові

Команда вчених з низки німецьких і нідерландських університетів та дослідницьких інститутів виявили у крові пацієнтів з COVID-19 ключовий індикатор, здатний заздалегідь попередити про потенційно тяжкий перебіг хвороби.

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Це мегакаріоцити - так звані клітини-попередниці тромбоцитів, які відіграють ключову роль у системі згортання крові. Мегакаріоцити зазвичай розташовані в кістковому мозку. Там вони трансформуються в тромбоцити, які потім потрапляють в кров.

Клітини крові зі зображення мікроскопа, забарвленого на комп'ютері: еритроцити (червоні), лейкоцити (жовті) та тромбоцити (зеленуваті)

Однак в деяких випадках мегакаріоцити мігрують в кров безпосередньо. "Нам відомі випадки потрапляння клітин-попередниць тромбоцитів у кров тяжкохворих пацієнтів - наприклад, при бактеріальному сепсисі (зараження крові - Ред.)", - пояснює один зі співавторів дослідження, співробітник Інституту клінічної молекулярної біології Кільского університету Флоріан Тран (Florian Tran). За його словами, це може вказувати на те, що мегакаріоцити викликають надмірне згортання крові, що вкрай небезпечно, пояснює він.

Другий фактор ризику - незрілі еритроцити

Крім того, дослідники виявили у зразках крові пацієнтів з COVID-19 велику кількість незрілих червоних кров'яних тілець - попередниць еритроцитів, які зазвичай також дозрівають в кістковому мозку.

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Еритроцити відповідають за транспортування кисню від легенів до органів людини. Водночас велика кількість незрілих еритроцитів у крові вказує на брак кисню. Це - добре відома реакція організму, що виникає при важких легеневих захворюваннях.

Таким чином, виявлення двох типів незрілих тілець у крові може допомогти ще на ранньому етапі виявити ризик важкого перебігу хвороби і призначити пацієнтові, зараженому коронавірусом, відповідне лікування.