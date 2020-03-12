Чим коронавірус небезпечний для дітей: німецькі лікарі про свій досвід

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 не жаліє дітей, - якщо не у прямому, то в переносному сенсі. На початку пандемії, у березні-квітні 2020 року, в Німеччині про дітей говорили не інакше як про "Virusschleuder": мовляв, діти можуть катапультувати поширення інфекції. Тому досить швидко закрили дитячі садки і школи, заборонили дітям у рекомендаційному характері відвідувати літніх родичів, фактично ізолювали їх удома. Коли школи знову відкрили, далеко не всі змогли розділити радість. Відчуття, що діти виступають своєрідними піддослідними кроликами, не полишало багатьох батьків.

Зараз Німеччина перебуває у другому, більш м'якому, локдауні, дитячі садки і школи надалі працюють. Раз по раз з'являються нові дослідження на тему "Діти і коронавірус". Спеціалізовані портали, як, наприклад, kinderaerzte-im-netz, радісно повідомляють, що результати 32 досліджень з різних країн світу показують, що діти заражаються SARS-CoV-2 набагато рідше, ніж дорослі. І все ж на тлі другої хвилі коронавірусу, з якою зараз намагається впоратися Німеччина, залишається багато питань саме про дітей. Тому ми вирішили запитати німецьких лікарів, як на практиці виглядає ситуація: чи заражають діти однокласників, чи важко переносять хворобу, і що турбує лікарів. Відразу скажемо, що далеко не кожен педіатр у Німеччині вже мав справу з коронавірусом у своїй практиці.

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Психосоматика на тлі коронавірусу

У своїй лікарській практиці у Дюссельдорфі дитячий лікар Германн Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl) за час пандемії стикався з різними ситуаціями. Деякі батьки вже за легких симптомів застуди починають турбуватися і бояться, що їхня дитина підхопила коронавірус. "Якщо є такі сумніви, ми робимо тест", - каже DW Германн Йозеф Каль. Але сам коронавірус - не єдина проблема, яка турбує лікарів. Є діти, які, сидячи вдома, починають швидко нудьгувати. Вони відчувають негативні емоції. "Це було особливо помітно при першому локдауні. Зараз, на щастя, ситуація краща. Але все одно проблема залишається: у дітей починаються посилюватися страхи перед "короною". У таких випадках ми рекомендуємо батькам більше розмовляти з дітьми, щоб зняти страх і сумніви", - каже дитячий лікар і представник Спілки педіатрів Німеччини (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte).

Психосоматика у дітей буває дуже різною. "Коли самі батьки відчувають страх, він передається і дітям. Порушення сну, травлення, - все це трапляється у дітей як наслідки емоційних переживань і стресу на тлі пандемії", - пояснює німецький педіатр. Однак, за його спостереженнями і з досвіду колег, діти стали менше хворіти на інфекційні захворювання. Дотримання правил гігієни і заходів захисту, запропонованих під час пандемії, очевидно позначилися позитивно і на загальній ситуації з інфекційними захворюваннями.

Якщо з'являються перші симптоми застуди - нежить, кашель, почервоніння в горлі - зараз у Німеччині батьки найчастіше приводять дітей не в практику до свого педіатра, а спочатку роблять з дитиною тест на коронавірус у спеціальних центрах. "Дехто вважає за краще робити це в практиці у лікаря. Така можливість у нас теж існує, але у чітко призначений час, виділений спеціально для проведення тестів у хворих зі симптомами, схожими на ознаки коронавірусу", - розповідає Германн Йозеф Каль.

За весь час з початку пандемії тільки у трьох дітей, яким був зроблений тест у його практиці в Дюссельдорфі, результат виявився позитивним. Перебіг хвороби був легким, як і у тих, у кого результат тесту в центрі виявився позитивним. "Слава богу, у всіх наших маленьких пацієнтів інфекція протікала у легкій формі, без ускладнень на легені та інших негативних наслідків", - ділиться своїм досвідом німецький лікар. Тому представник Спілки педіатрів Німеччини на своєму досвіді може стверджувати однозначно, що діти не належать до суперпоширювачів, як це припускали навесні. "За нашими спостереженнями, діти до 12 років хворіють рідше, ніж підлітки і дорослі. Напевно, бувають спалахи, але загалом серед дітей рівень поширення інфекції відносно низький, вважає німецький лікар.

Діти не належать до суперпоширювачів коронавірусу, як це припускали навесні, кажуть тепер лікарі

На тлі пандемії він помітив ще одне явище. "Деякі діти, які страждають на зайву вагу, кажуть нам, що під час коронавірусної епідемії вони їдять ще більше. У мене складається враження, що наші маленькі пацієнти, які страждають від зайвої ваги, охоче шукають виправдання своїй проблемі і тепер все пояснюють короною", - не без усмішки зазначає Германн Йозеф Каль.

Точно не суперпоширювачі

Те, що діти не є суперпоширювачами коронавірусу, підтверджує і директор клініки дитячої та підліткової медицини університетської лікарні Кельна Йорґ Деч (Jörg Dötsch). "Звичайно, цей вірус може передаватися і через дітей, але ймовірність набагато нижча, ніж передача від дорослого до дорослого", - каже німецький лікар. Посилаючись на дослідження австралійських колег, він наводить такі цифри: імовірність зараження дитини від дитини - 0,3 відсотка, дорослого від дорослого - 4,4 відсотка. Виходить, що діти заражають одне одного удесятеро рідше, ніж дорослі. Це підтверджують і перші результати пілотного проєкту, який проводиться зараз в Німеччині за підтримки міністерства освіти і наукових досліджень ФРН.

У ньому задіяна команда з вірусологів, педіатрів, співробітників відомств охорони здоров'я. На практиці це виглядає так, розповідає Йорґ Деч: "Ми йдемо в школу і тестуємо весь клас на коронавірус. Тест робимо кожному учневі, але дивимося спочатку на загальний результат по класу. Так працює новий метод тестування, який дозволяє отримати результати дуже швидко. Якщо в класі є позитивні результати, ми вже шукаємо конкретного носія вірусу". У містах результат по класу готовий вже до обіду, індивідуальний - до вечора. У сільській місцевості результати доступні наступного дня після здачі. Проєкт реалізується у чотирьох землях: Баварії, Баден-Вюртемберзі, Саарі і Північному Рейні-Вестфалії.

Дивитись відео 01:16 Поділитись Шкільне життя в масці: як це сприймають німецькі учні (17.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3h3l7 Шкільне життя в масці: як це сприймають німецькі учні (17.08.2020)

Учня з позитивним тестом відправляють на самоізоляцію, в окремих випадках - і тих учнів, які сиділи поблизу. Але весь клас і школу при цьому не закривають, як було на перших етапах. "У Німеччині приблизно 11 мільйонів школярів і ще 1 мільйон вчителів, - пояснює Йорґ Деч. - Ми можемо тестувати 30 учнів за раз, тоді нам треба провести 400 тисяч тестів. Це вже реальна цифра". У пілотному проєкті беруть участь поки 16 освітніх установ (серед них два дитячі садки). Було вже проведено 5000 перевірок (серед них - 2000 дітей дошкільного віку). У 16 класах були позитивні результати. Але і у цих класах не було жодного випадку зараження однокласників, тобто не було подальшого поширення інфекції, підкреслює німецький лікар.

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Що турбує німецьких лікарів

Що ж стосується тяжкості перебігу захворювання, то тут лікар дає стриману оцінку. "Доступні на сьогодні дослідження показують, що коронавірусна хвороба протікає у дітей легше, важкі ускладнення бувають у них дуже рідко, але вони трапляються. І діти можуть потрапити до реанімації. Особливо якщо у дитини вже є якесь серйозне серцево-судинне захворювання або діабет" , - підкреслює Йорґ Деч.

Йорґ Деч

Однак, якщо сьогодні лікарі можуть досить точно визначити групи ризику серед дорослого населення, то у ситуації з дітьми цифри занадто низькі, щоб говорити про те, яка група - в ризику. "Стосовно дітей ми можемо тільки припускати, але точних даних у нас немає", - заявляє німецький лікар. Як показує практика директора кельнської клініки, діти дуже рідко потрапляють з коронавірусом у реанімацію, як, втім, і взагалі до лікарні.

Якщо його колегу з Дюссельдорфа турбує проблема зайвої ваги і малої рухливості дітей під час пандемії, то лікар з Кельна звертає увагу ще на одну важливу проблему - надання своєчасної медичної допомоги. "Якщо у немовляти до шести тижнів піднялася температура, треба їхати до лікаря навіть вночі. Коли дитина багато п'є літрами воду і все одно відчуває спрагу, часто ходить в туалет (ознаки діабету), треба відразу звертатися до лікаря, а не чекати, поки ситуація стане критичною. Коронавірус, звичайно, є, але, повірте, у більшості дітей причина їхнього поганого самопочуття - не COVID. Батьки завжди повинні пам'ятати про це і чинити так, як би вони зробили, якби не було пандемії ", - підкреслює німецький лікар.