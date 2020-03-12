 Чим коронавірус небезпечний для дітей: німецькі лікарі про свій досвід | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.12.2020

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Європа

Чим коронавірус небезпечний для дітей: німецькі лікарі про свій досвід

Діти - суперпоширювачі коронавірусу? Ні. У них рідше бувають ускладнення? Так. Які ще висновки роблять німецькі лікарі про дітей і коронавірус на тлі другої хвилі.

Діти рідко підхоплюють коронавірус

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 не жаліє дітей, - якщо не у прямому, то в переносному сенсі. На початку пандемії, у березні-квітні 2020 року, в Німеччині про дітей говорили не інакше як про "Virusschleuder": мовляв, діти можуть катапультувати поширення інфекції. Тому досить швидко закрили дитячі садки і школи, заборонили дітям у рекомендаційному характері відвідувати літніх родичів, фактично ізолювали їх удома. Коли школи знову відкрили, далеко не всі змогли розділити радість. Відчуття, що діти виступають своєрідними піддослідними кроликами, не полишало багатьох батьків.

Зараз Німеччина перебуває у другому, більш м'якому, локдауні, дитячі садки і школи надалі працюють. Раз по раз з'являються нові дослідження на тему "Діти і коронавірус". Спеціалізовані портали, як, наприклад, kinderaerzte-im-netz, радісно повідомляють, що результати 32 досліджень з різних країн світу показують, що діти заражаються SARS-CoV-2 набагато рідше, ніж дорослі. І все ж на тлі другої хвилі коронавірусу, з якою зараз намагається впоратися Німеччина, залишається багато питань саме про дітей. Тому ми вирішили запитати німецьких лікарів, як на практиці виглядає ситуація: чи заражають діти однокласників, чи важко переносять хворобу, і що турбує лікарів. Відразу скажемо, що далеко не кожен педіатр у Німеччині вже мав справу з коронавірусом у своїй практиці.

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Психосоматика на тлі коронавірусу

У своїй лікарській практиці у Дюссельдорфі дитячий лікар Германн Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl) за час пандемії стикався з різними ситуаціями. Деякі батьки вже за легких симптомів застуди починають турбуватися і бояться, що їхня дитина підхопила коронавірус. "Якщо є такі сумніви, ми робимо тест", - каже DW Германн Йозеф Каль. Але сам коронавірус - не єдина проблема, яка турбує лікарів. Є діти, які, сидячи вдома, починають швидко нудьгувати. Вони відчувають негативні емоції. "Це було особливо помітно при першому локдауні. Зараз, на щастя, ситуація краща. Але все одно проблема залишається: у дітей починаються посилюватися страхи перед "короною". У таких випадках ми рекомендуємо батькам більше розмовляти з дітьми, щоб зняти страх і сумніви", - каже дитячий лікар і представник Спілки педіатрів Німеччини (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte).

Психосоматика у дітей буває дуже різною. "Коли самі батьки відчувають страх, він передається і дітям. Порушення сну, травлення, - все це трапляється у дітей як наслідки емоційних переживань і стресу на тлі пандемії", - пояснює німецький педіатр. Однак, за його спостереженнями і з досвіду колег, діти стали менше хворіти на інфекційні захворювання. Дотримання правил гігієни і заходів захисту, запропонованих під час пандемії, очевидно позначилися позитивно і на загальній ситуації з інфекційними захворюваннями.

Як почуваються діти під час пандемії COVID

Якщо з'являються перші симптоми застуди - нежить, кашель, почервоніння в горлі - зараз у Німеччині батьки найчастіше приводять дітей не в практику до свого педіатра, а спочатку роблять з дитиною тест на коронавірус у спеціальних центрах. "Дехто вважає за краще робити це в практиці у лікаря. Така можливість у нас теж існує, але у чітко призначений час, виділений спеціально для проведення тестів у хворих зі симптомами, схожими на ознаки коронавірусу", - розповідає Германн Йозеф Каль.

За весь час з початку пандемії тільки у трьох дітей, яким був зроблений тест у його практиці в Дюссельдорфі, результат виявився позитивним. Перебіг хвороби був легким, як і у тих, у кого результат тесту в центрі виявився позитивним. "Слава богу, у всіх наших маленьких пацієнтів інфекція протікала у легкій формі, без ускладнень на легені та інших негативних наслідків", - ділиться своїм досвідом німецький лікар. Тому представник Спілки педіатрів Німеччини на своєму досвіді може стверджувати однозначно, що діти не належать до суперпоширювачів, як це припускали навесні. "За нашими спостереженнями, діти до 12 років хворіють рідше, ніж підлітки і дорослі. Напевно, бувають спалахи, але загалом серед дітей рівень поширення інфекції відносно низький, вважає німецький лікар.

Діти не належать до суперпоширювачів коронавірусу, як це припускали навесні, кажуть тепер лікарі

Діти не належать до суперпоширювачів коронавірусу, як це припускали навесні, кажуть тепер лікарі

На тлі пандемії він помітив ще одне явище. "Деякі діти, які страждають на зайву вагу, кажуть нам, що під час коронавірусної епідемії вони їдять ще більше. У мене складається враження, що наші маленькі пацієнти, які страждають від зайвої ваги, охоче шукають виправдання своїй проблемі і тепер все пояснюють короною", - не без усмішки зазначає Германн Йозеф Каль.

Точно не суперпоширювачі

Те, що діти не є суперпоширювачами коронавірусу, підтверджує і директор клініки дитячої та підліткової медицини університетської лікарні Кельна Йорґ Деч (Jörg Dötsch). "Звичайно, цей вірус може передаватися і через дітей, але ймовірність набагато нижча, ніж передача від дорослого до дорослого", - каже німецький лікар. Посилаючись на дослідження австралійських колег, він наводить такі цифри: імовірність зараження дитини від дитини - 0,3 відсотка, дорослого від дорослого - 4,4 відсотка. Виходить, що діти заражають одне одного удесятеро рідше, ніж дорослі. Це підтверджують і перші результати пілотного проєкту, який проводиться зараз в Німеччині за підтримки міністерства освіти і наукових досліджень ФРН.

У ньому задіяна команда з вірусологів, педіатрів, співробітників відомств охорони здоров'я. На практиці це виглядає так, розповідає Йорґ Деч: "Ми йдемо в школу і тестуємо весь клас на коронавірус. Тест робимо кожному учневі, але дивимося спочатку на загальний результат по класу. Так працює новий метод тестування, який дозволяє отримати результати дуже швидко. Якщо в класі є позитивні результати, ми вже шукаємо конкретного носія вірусу". У містах результат по класу готовий вже до обіду, індивідуальний - до вечора. У сільській місцевості результати доступні наступного дня після здачі. Проєкт реалізується у чотирьох землях: Баварії, Баден-Вюртемберзі, Саарі і Північному Рейні-Вестфалії.

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Шкільне життя в масці: як це сприймають німецькі учні (17.08.2020)

Учня з позитивним тестом відправляють на самоізоляцію, в окремих випадках - і тих учнів, які сиділи поблизу. Але весь клас і школу при цьому не закривають, як було на перших етапах. "У Німеччині приблизно 11 мільйонів школярів і ще 1 мільйон вчителів, - пояснює Йорґ Деч. - Ми можемо тестувати 30 учнів за раз, тоді нам треба провести 400 тисяч тестів. Це вже реальна цифра". У пілотному проєкті беруть участь поки 16 освітніх установ (серед них два дитячі садки). Було вже проведено 5000 перевірок (серед них - 2000 дітей дошкільного віку). У 16 класах були позитивні результати. Але і у цих класах не було жодного випадку зараження однокласників, тобто не було подальшого поширення інфекції, підкреслює німецький лікар.

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Що турбує німецьких лікарів

Що ж стосується тяжкості перебігу захворювання, то тут лікар дає стриману оцінку. "Доступні на сьогодні дослідження показують, що коронавірусна хвороба протікає у дітей легше, важкі ускладнення бувають у них дуже рідко, але вони трапляються. І діти можуть потрапити до реанімації. Особливо якщо у дитини вже є якесь серйозне серцево-судинне захворювання або діабет" , - підкреслює Йорґ Деч.

Лікар Йорґ Деч

Йорґ Деч

Однак, якщо сьогодні лікарі можуть досить точно визначити групи ризику серед дорослого населення, то у ситуації з дітьми цифри занадто низькі, щоб говорити про те, яка група - в ризику. "Стосовно дітей ми можемо тільки припускати, але точних даних у нас немає", - заявляє німецький лікар. Як показує практика директора кельнської клініки, діти дуже рідко потрапляють з коронавірусом у реанімацію, як, втім, і взагалі до лікарні.

Якщо його колегу з Дюссельдорфа турбує проблема зайвої ваги і малої рухливості дітей під час пандемії, то лікар з Кельна звертає увагу ще на одну важливу проблему - надання своєчасної медичної допомоги. "Якщо у немовляти до шести тижнів піднялася температура, треба їхати до лікаря навіть вночі. Коли дитина багато п'є літрами воду і все одно відчуває спрагу, часто ходить в туалет (ознаки діабету), треба відразу звертатися до лікаря, а не чекати, поки ситуація стане критичною. Коронавірус, звичайно, є, але, повірте, у більшості дітей причина їхнього поганого самопочуття - не COVID. Батьки завжди повинні пам'ятати про це і чинити так, як би вони зробили, якби не було пандемії ", - підкреслює німецький лікар.

Дивитись відео 01:33

Як говорити з дітьми про коронавірус (12.03.2020)

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


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Докладно

Діти рідко підхоплюють коронавірус

Чим коронавірус небезпечний для дітей

Які висновки роблять німецькі лікарі про коронавірус і дітей.  

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