Розробники вакцини BioNTech/Pfizer отримають престижну німецьку премію

Троє представників німецької компанії BioNTech, що стоять за розробкою мРНК-вакцини від коронавірусу, отримають престижну медичну премію імені Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера. Про це у наглядовій раді однойменного фонду повідомили у вівторок, 21 вересня.

Грошову премію розміром у 120 тисяч євро розділять між собою засновники компанії BioNTech, подружжя німецьких вчених Угура Шахіна і Езлем Тюречі, та біохімікиня Каталін Каріко, яка приєдналася до команди цього підприємства у 2013 році.

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Більше ніж просто вакцина від коронавірусу

Як зазначається у повідомленні ради, відзнаку за 2022 рік присуджено за "дослідження та розробку (технології. - Ред.) мРНК з превентивною та терапевтичною метою". Вкрай швидке створення дієвої вакцини від коронавірусу при цьому згадується як "надзвичайний успіх".

Однак у наглядовій раді додають, що премію присуджено не лише за вакцину. Лауреати, як зазначається у повідомленні, укріпили технологію, "яка може запровадити зміну парадигм у низці напрямків медицини". Потенційні можливості простягаються від введення антигенів чи терапевтично дієвих протеїнів до їхнього внутрішнього виробництва у клітинах пацієнтів, додають у раді.

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Премія імені Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера

Ця нагорода вважається однією з найпрестижніших у галузі фундаментальних медичних досліджень. Багато її лавреатів минулих десятиріч пізніше отримували й Нобелівську премію у галузі медицини.

Премію присуджують з 1952 року. Традиційно її вручають на день народження нобелівського лавреата Пауля Ерліха (Пауля Ерліха) - 14 березня.

У 2020 році її отримав Сімон Сакагучі, що відкрив регуляторні Т-клітини, завданням яких є збереження рівноваги імунної системи.