 Як довго захищають вакцини Moderna і BioNTech/Pfizer? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.07.2021

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Світ

Як довго захищають вакцини Moderna і BioNTech/Pfizer?

Україна, як очікується, невдовзі отримає від США два мільйони доз вакцини Moderna. Американські вчені нещодавно з'ясували, як довго захищають вакцини типу мРНК від коронавірусної хвороби.

Україна, як очікується, невдовзі отримає два мільйони доз вакцини від Moderna

Україна, як очікується, невдовзі отримає два мільйони доз вакцини від Moderna

Команда науковців на чолі з Алі Еллебеді з Університету Вашингтона у Сент Луїсі, що в американському штаті Міссурі, вивчала передовсім "гермінативний центр", який формується у лімфовузлах після інфікування вірусом Sars-Cov-2 або внаслідок щеплення від COVID-19. При цьому вирішальними є B-лімфоцити, які також називають В-клітинами ("Б-клітинами" кирилицею). Вони належать до безбарвних клітин крові - лейкоцитів. Лише вони можуть утворювати клітини плазми, які виробляють антитіла. В-лімфоцити і Т-лімфоцити спільно формують так звану "адаптивну імунну систему". Вона може пристосовуватися до нових або видозмінених збудників хвороб. 

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Американські дослідники знайшли підтвердження того, що вакцини типу мРНКвикликають довготривалу імунну реакцію в організмі. Згідно з результатами дослідження, оприлюдненого днями у науковому журналі Nature, вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna можуть захистити від COVID-19 на роки. У найближчому майбутньому, вважають вчені, оновлювати вакцинацію непотрібно. За однієї умови: що вірус не зазнає настільки сильних мутацій, що його структура докорінно зміниться.

В рамках дослідження вивчалася лише довгострокова дія вакцин типу мРНК, таких як BioNTech/Pfizer і Moderna. Інші вакцини, зокрема, векторні, не досліджувалися.

Збудники, тобто чужорідні антигени, активують B-клітини. Як пояснюють вчені, активовані B-клітини, своєю чергою, можуть розвинутися і стати клітинами плазми або клітинами пам'яті, що виробляють антитіла. Що довше ці В-лімфоцити залишаються в організмі, то краще імунна система може впоратися з варіантами вірусів.

Вчені встановили, що щеплення вакицною типу мРНК призводять до довготривалої імунної відповіді В-клітин

Вчені встановили, що щеплення вакицною типу мРНК призводять до довготривалої імунної відповіді В-клітин

Гермінативний центр активний незвично довго

"Наші дослідження свідчать, що щеплення мРНК-вакциною приводять до довготривалої відповіді В-клітин гермінативного центру, яка уможливлює вироблення стійкої гуморальної імунної реакції", - підсумовують автори дослідження. Гуморальна (рідинна) імунна реакція здійснюється через В-лімфоцити, тобто через плазму. На відміну від клітинної імунної відповіді, яка здійснюється через Т-клітини.

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Зазвичай гермінативні центри, які визначають імунну реакцію, особливо активні протягом 14 днів після інфекції або вакцинації, після чого активність стрімко знижується. Однак у всіх 14 учасників дослідження, які були щеплені вакциною типу мРНК, гермінативні центри були вкрай активними і за 15 тижнів після вакцинації першою дозою, а кількість Т-клітин пам'яті практично не зменшилася.

Довготривалий захист від COVID-19?

Вже у лютому цього року вчені в рамках одного з досліджень знайшли у кістковому мозку тих, хто одужав після COVID-19, імунні клітини проти SARS-CoV-2 - навіть на восьмий місяць після хвороби. Це і низка інших досліджень дозволяють дійти висновку, що у тих, хто одужав, В-клітини пам'яті залишаються в організмі протягом щонайменше року. Якщо тих, хто одужав, згодом ще й вакцинувати, у них, імовірно, формуються довготривалі імунні клітини проти SARS-CoV-2.

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Щеплення вакциною типу мРНК вчені з команди Алі Еллебеді з Університету Вашингтона прирівнюють за дієвістю до ефекту, який має щеплення тих, хто перехворів.

Якщо SARS-CoV-2 згодом не мутує настільки, що повністю зміниться його структура, тоді повторне щеплення у майбутньому не знадобиться. Інакше ситуація, імовірно, виглядатиме для людей похилого віку або хворих, які мусять вживати ліки, що пригнічують імунну систему.

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