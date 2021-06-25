Як довго захищають вакцини Moderna і BioNTech/Pfizer?

Команда науковців на чолі з Алі Еллебеді з Університету Вашингтона у Сент Луїсі, що в американському штаті Міссурі, вивчала передовсім "гермінативний центр", який формується у лімфовузлах після інфікування вірусом Sars-Cov-2 або внаслідок щеплення від COVID-19. При цьому вирішальними є B-лімфоцити, які також називають В-клітинами ("Б-клітинами" кирилицею). Вони належать до безбарвних клітин крові - лейкоцитів. Лише вони можуть утворювати клітини плазми, які виробляють антитіла. В-лімфоцити і Т-лімфоцити спільно формують так звану "адаптивну імунну систему". Вона може пристосовуватися до нових або видозмінених збудників хвороб.

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Американські дослідники знайшли підтвердження того, що вакцини типу мРНКвикликають довготривалу імунну реакцію в організмі. Згідно з результатами дослідження, оприлюдненого днями у науковому журналі Nature, вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna можуть захистити від COVID-19 на роки. У найближчому майбутньому, вважають вчені, оновлювати вакцинацію непотрібно. За однієї умови: що вірус не зазнає настільки сильних мутацій, що його структура докорінно зміниться.

В рамках дослідження вивчалася лише довгострокова дія вакцин типу мРНК, таких як BioNTech/Pfizer і Moderna. Інші вакцини, зокрема, векторні, не досліджувалися.

Збудники, тобто чужорідні антигени, активують B-клітини. Як пояснюють вчені, активовані B-клітини, своєю чергою, можуть розвинутися і стати клітинами плазми або клітинами пам'яті, що виробляють антитіла. Що довше ці В-лімфоцити залишаються в організмі, то краще імунна система може впоратися з варіантами вірусів.

Вчені встановили, що щеплення вакицною типу мРНК призводять до довготривалої імунної відповіді В-клітин

Гермінативний центр активний незвично довго

"Наші дослідження свідчать, що щеплення мРНК-вакциною приводять до довготривалої відповіді В-клітин гермінативного центру, яка уможливлює вироблення стійкої гуморальної імунної реакції", - підсумовують автори дослідження. Гуморальна (рідинна) імунна реакція здійснюється через В-лімфоцити, тобто через плазму. На відміну від клітинної імунної відповіді, яка здійснюється через Т-клітини.

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Зазвичай гермінативні центри, які визначають імунну реакцію, особливо активні протягом 14 днів після інфекції або вакцинації, після чого активність стрімко знижується. Однак у всіх 14 учасників дослідження, які були щеплені вакциною типу мРНК, гермінативні центри були вкрай активними і за 15 тижнів після вакцинації першою дозою, а кількість Т-клітин пам'яті практично не зменшилася.

Довготривалий захист від COVID-19?

Вже у лютому цього року вчені в рамках одного з досліджень знайшли у кістковому мозку тих, хто одужав після COVID-19, імунні клітини проти SARS-CoV-2 - навіть на восьмий місяць після хвороби. Це і низка інших досліджень дозволяють дійти висновку, що у тих, хто одужав, В-клітини пам'яті залишаються в організмі протягом щонайменше року. Якщо тих, хто одужав, згодом ще й вакцинувати, у них, імовірно, формуються довготривалі імунні клітини проти SARS-CoV-2.

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Щеплення вакциною типу мРНК вчені з команди Алі Еллебеді з Університету Вашингтона прирівнюють за дієвістю до ефекту, який має щеплення тих, хто перехворів.

Якщо SARS-CoV-2 згодом не мутує настільки, що повністю зміниться його структура, тоді повторне щеплення у майбутньому не знадобиться. Інакше ситуація, імовірно, виглядатиме для людей похилого віку або хворих, які мусять вживати ліки, що пригнічують імунну систему.