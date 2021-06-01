Україна отримає від США 2 мільйони доз вакцини Moderna - МОЗ
За словами Віктора Ляшка, незабаром Україна може отримати від США два мільйони доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.
Готова для щеплень вакцина виробництва компанії Moderna
Україна найближчим часом отримає від Сполучених Штатів два мільйони доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna. Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив під час спілкування з журналістами ввечері четверга, 1 липня.
"Ми зі США домовилися, вони обіцяли поставити найближчим часом 2 мільйони доз вакцини Moderna", - зазначив міністр.
За його словами препарат надійде до України в рамках глобального механізму зі справедливого розподілу вакцин проти коронавірусу у світі COVAX. Постачання може відбутися вже у липні, додав глава МОЗ.
Ляшко каже про мільйони інших вакцин вже найближчим часом
Також, за словами міністра, до України вже найближчим часом має надійти 5,32 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac та два мільйони доз препарату виробництва компаній BioNTech і Pfizer - один мільйон у липні та ще один - у серпні.
Ще, як додав Ляшко, Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax. За його словами, чотири з них мають надійти вже в серпні. До того ж, тривають переговори про постачання "інших вакцин", зазначив глава МОЗ.
Ляшко зазначив, що наявні домовленості про постачанні препаратів для вакцинації від коронавірусу дозволяють виконати обіцянку зробити 10 мільйонів щеплень вже до кінця цього літа.
Німеччина відкрила кордон для вакцинованих українців
З 25 червня ФРН дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. "Якщо ви повністю вакциновані, починаючи з 25 червня 2021 ви зможете знову в'їжджати до Німеччини", - повідомляло раніше посольство Німеччини в Україні.
Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.
BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.