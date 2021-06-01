Україна отримає від США 2 мільйони доз вакцини Moderna - МОЗ

Україна найближчим часом отримає від Сполучених Штатів два мільйони доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna. Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив під час спілкування з журналістами ввечері четверга, 1 липня.

"Ми зі США домовилися, вони обіцяли поставити найближчим часом 2 мільйони доз вакцини Moderna", - зазначив міністр.

За його словами препарат надійде до України в рамках глобального механізму зі справедливого розподілу вакцин проти коронавірусу у світі COVAX. Постачання може відбутися вже у липні, додав глава МОЗ.

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Ляшко каже про мільйони інших вакцин вже найближчим часом

Також, за словами міністра, до України вже найближчим часом має надійти 5,32 мільйона доз китайської вакцини CoronaVac та два мільйони доз препарату виробництва компаній BioNTech і Pfizer - один мільйон у липні та ще один - у серпні.

Ще, як додав Ляшко, Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax. За його словами, чотири з них мають надійти вже в серпні. До того ж, тривають переговори про постачання "інших вакцин", зазначив глава МОЗ.

Ляшко зазначив, що наявні домовленості про постачанні препаратів для вакцинації від коронавірусу дозволяють виконати обіцянку зробити 10 мільйонів щеплень вже до кінця цього літа.

Німеччина відкрила кордон для вакцинованих українців

З 25 червня ФРН дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. "Якщо ви повністю вакциновані, починаючи з 25 червня 2021 ви зможете знову в'їжджати до Німеччини", - повідомляло раніше посольство Німеччини в Україні.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

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