 Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Новини

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

В'їхати в Німеччину з туристичною метою з третіх країн, зокрема, з України, можуть ті, хто отримав повне щеплення вакцинами від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Люди на велосипедах та самокатах у Берліні

До Німеччини можуть в'їхати лише туристи, вакциновані визнаними в Євросоюзі вакцинами

Німеччина з 25 червня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. "Якщо ви повністю вакциновані, починаючи з 25 червня 2021 ви зможете знову в'їжджати до Німеччини", - повідомляло раніше посольство Німеччини в Україні.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, щойно будуть завершені необхідні тестування, додали в німецькому посольстві.

"Паспорти вакцинації" для подорожей

Як повідомлялось, у Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікати, які мають допомогти відновити вільний рух усередині ЄС, а також подорожі до Шенгену в умовах пандемії. Вони міститимуть інформацію про вакцинацію від коронавірусу, наявність імунітету після одужання від COVID-19 або негативного результату тесту на коронавірус та почнуть діяти з 1 липня.

Україна теж запровадила сертифікат імунітету від коронавірусу. Це - паперовий документ, що визнаний на міжнародному рівні та враховує міжнародні медико-санітарні правила для перетину кордону. Його видає міністерство охорони здоров'я України.

Український сертифікат видають тим, хто отримав дві дози щеплення вакциною проти COVID-19, схваленою до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Міністерство закордонних справ України веде переговори з низкою країн, аби прискорити процес безперешкодного перетину кордону українськими громадянами за наявності COVID-свідоцтва. Найближчим часом з паперовим сертифікатом можна буде поїхати в Туреччину, Молдову, Угорщину, Ізраїль та інші країни.

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