COVID-свідоцтво про вакцинацію в Україні: що треба знати

В Україні почали видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Це паперовий документ, що визнаний на міжнародному рівні та враховує міжнародні медико-санітарні правила для перетину кордону. Його видає міністерство охорони здоров’я України (МОЗ). "Це поки єдиний документ, який визнається на міжнародному рівні. Він не новий, а використовується ще з 2006 року для підтвердження вакцинації від інфекційних хвороб, які мають міжнародне значення. Найбільше його використовували під час жовтої лихоманки, а тепер туди додалося ще щеплення від COVID-19", - пояснила DW генеральна директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ України Марія Карчевич.

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - як його отримати?

Вона зазначила, що свідоцтво вже видасться в Україні тим, хто отримав дві дози щеплення вакциною проти COVID-19, яка схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Якщо людина збирається подорожувати до ЄС, то вакцина повинна бути схвалена ще й на рівні Євросоюзу. Усі вакцини, які зараз використовує Україна, зокрема, Comirnaty від Biontech та Pfizer, AstraZeneca різного виробництва та CoronaVac від Sinovac Biotech, мають дозвіл від ВООЗ. Схвалення на рівні ЄС також мають всі вакцини, що застосовуються в Україні, окрім китайської CoronaVac. Ця вакцина наразі лише проходить процес отримання дозволу на застосування в Євросоюзі.

У МОЗ зауважують, що відразу після щеплення людина має повідомити, що потребує такого свідоцтва, або пізніше звернутися до свого сімейного лікаря або закладу охорони здоров’я, який підключений до електронної системи охорони здоров’я, щоб на підставі даних про вакцинацію згенерувати цей документ і надати його людині. Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською. Свідоцтво повинне містити персональні дані пацієнта, зокрема прізвище та ім’я має бути заповнене латинкою та не відрізнятися від даних закордонного паспорта громадянина, а також інформацію про вакцинацію, зокрема назва вакцини, дату вакцинації тощо. Документ візується підписом лікаря, самого пацієнта та підтверджується офіційним штампом закладу охорони здоров'я.

Куди можна поїхати з паперовим сертифікатом?

"Свідоцтво використовується виключно для перетину кордону. Міжнародні медико-санітарні правила передбачають, що людині, яка надає це свідоцтво не може бути відмовлено у в’їзді на територію іншої країни, якщо там не встановлені додаткові умови в’їзду. Але у тих країнах, де передбачена наявність свідоцтва про щеплення, цей документ підходить", - каже Марія Карчевич.

Міністерство закордонних справ (МЗС) зараз веде переговори з низкою країн, аби прискорити процес безперешкодного перетину кордону українськими громадянами за наявності COVID-свідоцтва, повідомила Карчевич. Вона наголосила, що найближчим часом з паперовим сертифікатом можна буде поїхати в Туреччину, Молдову, Угорщину, Ізраїль та інші країни.

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У липні планують запровадити цифрові COVID-сертифікати

Уже в липні цей процес може ще більш спроститися. Ураїнський уряд готується запровадити цифрові сертифікати про вакцинацію. Вони діятимуть також при в’їзді до тих країн, з якими Україна домовилася про пришвидшене взаємне визнання документів про вакцинацію.

Представниця МОЗ розповіла, що цифрові COVID-сертифікати будуть доступні всім вакцинованим двома дозами вакцини у додатку держаних послуг "Дія". Звідти через QR-код можна буде зчитати всю інформацію про вакцинацію людини проти COVID-19. Окрім цього, також в "Дії" міститиметься інформація про результати ПЛР-тестування. Цей цифровий сертифікат також вимагатимуть для участі у масових заходах.

Директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ України Марія Карчевич зазначає, що українські розробники електронного документу контактують з європейськими колегами, тому український цифровий сертифікат буде подібним до того, що розробляється в ЄС. Після його визнання країнами Євросоюзу його можна буде пред’являти для подорожей у ці країни.