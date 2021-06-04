Шмигаль назвав країни, які погодилися визнати українські сертифікати вакцинації

Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати окремі країни, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у неділю, 6 червня, у соцмережі Facebook. "Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина",- написав він.

Також, за його словами, цього тижня досягли відповідної домовленості з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту української урядової делегації. "Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами", - додав Шмигаль.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що уряди Молдови, Грузії та Туреччини готові домовитися з Україною про в'їзд вакцинованих від коронавірусу українців, які можуть підтвердити це паперовим сертифікатом.

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Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України нещодавно повідомляло, що працює над запровадженням COVID-сертифікатів, які планують запустити з 1 липня. Згідно з повідомленням, COVID-сертифікат має бути внутрішнім документом, що міститиме дані про вакцинацію, а також зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Дивитись відео 06:05 Поділитись Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3tG6U Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021)