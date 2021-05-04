МОЗ України: COVID-сертифікати можуть запустити з 1 липня

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України працює над запровадженням COVID-сертифікатів, які планують запустити вже з 1 липня. Про це повідомив у четвер, 6 травня, сайт відомства.

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"Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення - нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС", - пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого цитує пресслужба відомства.

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Згідно з повідомленням, COVID-сертифікат буде внутрішнім документом, що міститиме дані про вакцинацію, а також зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дані вноситимуться через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати в лікаря або згенерувати в застосунку чи на порталі "Дія", йдеться в повідомленні.