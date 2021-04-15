 Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2021

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Україна

Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19?

Світовий дефіцит вакцини від COVID-19 змушує деякі країни замислитись над налагодженням виробництва цих препаратів у себе. Чи можливо також в Україні оперативно налагодити виробництво вакцин проти коронавірусу?

Виробництво вакцини Biontech/Pfizer у німецькому Марбургу

Виробництво вакцини Biontech/Pfizer у німецькому Марбургу

Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні вкрай низькі. Країна начебто уклала контракти на поставку препаратів для щеплення проти коронавірусу, але отримати вчасно законтрактовані партії не може.

"Терміни поставок зірвані по всіх без виключення договорах, по всіх проплачених контрактах... Взагалі, те що відбувається у світі нагадує якесь "піратство". Країни, у яких безпосередньо знаходиться виробництво, просто блокують будь-який експорт, щоб вакцини були для їхньої країни. Будь-які поняття ринкових відносин, до яких ми звикли в світі до пандемії, зараз відсутні", - заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, виступаючи днями в Києві перед журналістами.

Нещодавно Індія тимчасово призупинила експорт вакцини Covishield (AstraZeneca) від коронавірусу, яку виготовляє виробник вакцин Serum Institute of India, аби задовольнити внутрішній попит на тлі зростання кількості заражень всередині країни. Раніше уряд України уклав контракт на поставку цієї вакцини та почав нею щеплювати своїх громадян, втім через рішення індійського уряду вакцинація українців вакциною Covishield тепер під питанням.

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Дефіцит вакцини від COVID-19 ставить під загрозу безпеку країни

Ще в серпні минулого року Максим Степанов заявляв, що Україні потрібне власне виробництво вакцин. Але відтоді питання так і не зрушило з місця. Директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко, який очолює комісію з біобезпеки і біозахисту при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО), констатує, що державні органи жодного разу не зверталися до нього за консультацією про хоча б потенційну можливість оперативно налагодити в Україні виробництво вакцин від COVID-19. На його думку, це свідчить про те, що це питання не є у пріоритеті української влади.

"За моїми обов'язками голови цієї комісії, я маю радити президенту чи РНБО, як організувати біозахист в країні. Але президент мене жодного разу не викликав і не просив моїх порад. З головою РНБО за час пандемії я говорив лише кілька разів", - каже Сергій Комісаренко. За його словами, світовий дефіцит вакцини від COVID-19 ставить під загрозу безпеку країни й уже давно варто було б розробити чітку стратегію відновлення в Україні виробництва препаратів для щеплення, однак її до цих пір немає, каже академік.

У лютому 2021-го заступник міністра МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що відомство розробило програму відновлення виробництва вакцин. Документ, однак, не містить конкретних заходів щодо відновлення виробництва, а лише описує загальну політику держави. Програму мав затвердити уряд, але досі так цього й не зробив.

Українські вакцини виявилися нікому не потрібними

До 1990 року в Україні низку вакцин виробляли вітчизняні фармзаводи. Але поступово цей напрямок був занедбаний. У середині 2000-х приватна компанія "Фармак"спробувала налагодити випуск вакцин, підготувала спеціальну програму, затвердила її на засіданні РНБО, вклала у це чималі інвестиції, однак несподівано держава змінила правила гри, зокрема відкорегувавши календар щеплень, і українські вакцини виявилися нікому не потрібними.

"Вакцина це специфічний препарат. Його замовляє в основному держава, й лише невеличка частина реалізується на ринку. Без гарантованого державного замовлення для конкретної вітчизняної вакцини займатися її виробництвом ніхто не буде. Якщо держава купує не в тебе, а в іноземних виробників, то навіщо тобі вкладати гроші у налагодження виробництва?", - пояснює логіку фармвиробників президент "Асоціації Виробники ліків України" Петро Багрій.

За даними МОЗ, нині Україна закуповує вакцини від 10 інфекційних хвороб, внесені до національного календаря щеплень, у шести країн світу: у Бельгії та Франції - вакцину від поліомієліту, у Південної Кореї - від гепатиту В, у Болгарії - вакцину для профілактики туберкульозу, в Індії - для профілактики гемофільної інфекції типу b, у Бельгії та США - вакцину від кору, паротиту та краснухи. Вакцини для України за кошти держбюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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Налагодити виробництво вакцини можна за три - шість місяців

За словами Багрія, більшість цих вакцин, а також дефіцитні вакцини від COVID-19 українські виробники можуть виробляти в Україні шляхом трансферу технологій. За його словами, технологічно українські заводи оснащені й готові виробляти десятки мільйонів доз вакцини, як для України, так і ринку Білорусі, Казахстану, Узбекистану.

"Українські фармкомпанії зараз ведуть переговори з розробниками вакцин проти COVID-19, які пройшли всі випробування і затверджені до використання. Наприклад, група компаній "Лекхім" веде переговори про виробництво в Україні китайської вакцини CoronaVac, "Фармак" шукає потенційних партнерів серед розробників Pfizer/BioNTech та AstraZeneca", - зазначив президент асоціації "Виробники ліків України".

У компанії "Фармак" підтвердили DW, що вже мають необхідне технологічне оснащення для виготовлення вакцин. "У разі трансферу технологій, за нашими оцінками, налагодити виробництво можна за 3-6 місяців. Усе залежить від технології та методів контролю. У нас є виробничі потужності, але цього буде недостатньо, ми готові проінвестувати в додаткове обладнання", - зазначив технічний директор АТ" Фармак" Андрій Гой.

Фармацевтична група компаній "Юрія-Фарм" також повідомила, що розглядає можливість локалізації виробництва вакцин в Україні. В інтервю агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Дмитро Деркач заяв, що веде переговори з розробниками вакцини проти COVID-19 із США та Китаю, розробки яких перебувають у фазі третіх клінічних досліджень.

"Ми не здійснюємо розробку власної вакцини, оскільки нині в світі вже понад 130 компаній перебувають на різних стадіях розробки вакцини від COVID-19, тому ми шукаємо кандидата серед них", - сказав Деркач. Але фармкомпанії хочуть бути впевненими в тому, що держава цього разу серйозно поставиться до "вакцинонезалежності" України та не відмовлятиметься від продукції національного виробника.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Виробництво вакцини Biontech/Pfizer у німецькому Марбургу

Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19?

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