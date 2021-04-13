 Степанов заявив про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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Степанов заявив про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

Упродовж тижня в Україні спостерігалося скорочення кількості госпіталізацій COVID-хворих і викликів швидкої допомоги, тобто пік захворювань третьої хвилі пройдено, вважає Максим Степанов.

Вимірювання температури в одній із лікарень Харкова, 25 травня 2021 року

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов констатував стабілізацію в Україні ситуації з захворюваністю й госпіталізаціями COVID-хворих упродовж третьої хвилі пандемії. Про це Степанов заявив у вівторок, 13 квітня, під час пресконференції у Києві.

"Як ми й прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності третьої хвилі, й наразі ситуація почала стабілізуватися. Ми бачимо це у всіх регіонах. Кількість госпіталізацій минулого тижня скоротилася на дві тисячі порівняно з попереднім тижнем. Також стабілізувалася кількість викликів швидкої", - наводить слова міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Водночас Степанов закликав співробітників Нацполіції, органів місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби забезпечити контроль над дотриманням карантинних обмежень.

Статистика захворювання на COVID-19 в Україні

Раніше цього дня очільник МОЗ України повідомив, що протягом минулої доби у країні було зафіксовано 11 680 нових випадків захворювання на COVID-19. Значущим було й те, що число тих, хто одужав, становило 14 019 осіб, тобто перевищувало кількість нових інфікувань. Кількість госпіталізацій перевищила 2,3 тисячі, а 457 пацієнтів із COVID-19 померли, зазначалося в повідомленні.

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12 квітня в Україні було зафіксовано 7 856 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 квітня - 12 112, а 10 квітня повідомлялося про 17 463 нових випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, минулого тижня Степанов прогнозував зростання щоденного показника захворюваності на COVID-19 в Україні до 25-30 тисяч.

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