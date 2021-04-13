Степанов заявив про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

Упродовж тижня в Україні спостерігалося скорочення кількості госпіталізацій COVID-хворих і викликів швидкої допомоги, тобто пік захворювань третьої хвилі пройдено, вважає Максим Степанов.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов констатував стабілізацію в Україні ситуації з захворюваністю й госпіталізаціями COVID-хворих упродовж третьої хвилі пандемії. Про це Степанов заявив у вівторок, 13 квітня, під час пресконференції у Києві.
"Як ми й прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності третьої хвилі, й наразі ситуація почала стабілізуватися. Ми бачимо це у всіх регіонах. Кількість госпіталізацій минулого тижня скоротилася на дві тисячі порівняно з попереднім тижнем. Також стабілізувалася кількість викликів швидкої", - наводить слова міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: "Третя хвиля" пандемії COVID-19 накрила Європу, але не всю
Водночас Степанов закликав співробітників Нацполіції, органів місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби забезпечити контроль над дотриманням карантинних обмежень.
Раніше цього дня очільник МОЗ України повідомив, що протягом минулої доби у країні було зафіксовано 11 680 нових випадків захворювання на COVID-19. Значущим було й те, що число тих, хто одужав, становило 14 019 осіб, тобто перевищувало кількість нових інфікувань. Кількість госпіталізацій перевищила 2,3 тисячі, а 457 пацієнтів із COVID-19 померли, зазначалося в повідомленні.
Читайте також: В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronoVac
12 квітня в Україні було зафіксовано 7 856 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 квітня - 12 112, а 10 квітня повідомлялося про 17 463 нових випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, минулого тижня Степанов прогнозував зростання щоденного показника захворюваності на COVID-19 в Україні до 25-30 тисяч.