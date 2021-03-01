Шмигаль констатував початок третьої хвилі пандемії в Україні
В Україні розпочалася третя хвиля пандемії COVID-19, заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Він застеріг щодо можливості повернення до локдауну.
Денис Шмигаль також не виключає повернення до локдауну
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 в країні. Про це він сказав у четвер, 4 березня, під час пресконференції в Києві, присвяченій року роботи його уряду.
"Потрібно розуміти: розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що процес вакцинації у світі займе щонайменше два роки, протягом яких зберігатиметься необхідність дотримання маскового режиму.
Загроза повернення до локдауну
Шмигаль також застеріг, що найімовірніше, доведеться повертатися до впровадження локдауну, щойно велика частина українських областей перейдуть у "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Водночас він визнав, що дуже не хотілося б вводити локдаун.
"Не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує", - зауважив він. Крім того, український прем'єр допустив можливість початку четвертої і п'ятої хвиль пандемії.
Вакцинація в Україні
Денис Шмигаль також поінформував, що у 2021 році заплановано вакцинування близько 10 мільйонів українців. "У цьому і наступному роках (…) ми бачимо можливість вакцинувати близько 20-22 мільйонів українців. (…) Цього року, відповідно, очікуємо близько 10 мільйонів людей, які провакцинуються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.
Крім того, Шмигаль виступив за щеплення груп 2-го і 3-го етапу вакцинування замість утилізації залишків вакцини. "Дози та упаковки розраховані на певну кількість, в цьому випадку, з вакциною, яка в нас є, вона кратна 10. Є частина вакцин, які не встигають використовувати в період, коли вони мають бути використані, і далі ця вакцина має бути утилізована, фактично викинута", - пояснив він. За словами прем'єра, слід так продумати систему, щоб, якщо люди першого етапу провакцинувалися і залишилися дози, то необхідно залучати людей з другого і третього етапу вакцинування.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 4 березня вакциновано 9568 осіб. Всі вони отримали лише першу дозу вакцини. Нещодавно міністр охорони здоров'я України Максим Степанов поділився планами його відомства вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.