Шмигаль констатував початок третьої хвилі пандемії в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 в країні. Про це він сказав у четвер, 4 березня, під час пресконференції в Києві, присвяченій року роботи його уряду.

"Потрібно розуміти: розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що процес вакцинації у світі займе щонайменше два роки, протягом яких зберігатиметься необхідність дотримання маскового режиму.

Загроза повернення до локдауну

Шмигаль також застеріг, що найімовірніше, доведеться повертатися до впровадження локдауну, щойно велика частина українських областей перейдуть у "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Водночас він визнав, що дуже не хотілося б вводити локдаун.

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"Не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує", - зауважив він. Крім того, український прем'єр допустив можливість початку четвертої і п'ятої хвиль пандемії.

Вакцинація в Україні

Денис Шмигаль також поінформував, що у 2021 році заплановано вакцинування близько 10 мільйонів українців. "У цьому і наступному роках (…) ми бачимо можливість вакцинувати близько 20-22 мільйонів українців. (…) Цього року, відповідно, очікуємо близько 10 мільйонів людей, які провакцинуються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

Крім того, Шмигаль виступив за щеплення груп 2-го і 3-го етапу вакцинування замість утилізації залишків вакцини. "Дози та упаковки розраховані на певну кількість, в цьому випадку, з вакциною, яка в нас є, вона кратна 10. Є частина вакцин, які не встигають використовувати в період, коли вони мають бути використані, і далі ця вакцина має бути утилізована, фактично викинута", - пояснив він. За словами прем'єра, слід так продумати систему, щоб, якщо люди першого етапу провакцинувалися і залишилися дози, то необхідно залучати людей з другого і третього етапу вакцинування.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 4 березня вакциновано 9568 осіб. Всі вони отримали лише першу дозу вакцини. Нещодавно міністр охорони здоров'я України Максим Степанов поділився планами його відомства вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.

В Україні останнім часом спостерігається стале зростання випадків зараження коронавірусом. Так само напередодні повідомлялося про найвищий показник госпіталізації пацієнтів з COVID-19.