 МОЗ: Понад 10 тисяч заражень коронавірусом в Україні за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

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Новини

МОЗ: Понад 10 тисяч заражень коронавірусом в Україні за добу

У міністерстві охорони здоров'я України фіксують з початку березня істотне зростання кількості випадків інфікувань коронавірусом. Також високим залишається й показник госпіталізації.

Українські лікарі в часи пандемії

В Україні останнім часом спостерігається істотне загострення ситуації з пандемією COVID-19. Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені зранку четверга, 4 березня, міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим в соціальній мережі Facebook.

"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (...). Зокрема, захворіли 611 дітей і 388 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 271 особу, летальних випадків - 194; одужали 4 937 осіб", - написав Степанов.

Нагадаємо, напередодні, 3 березня, МОЗ повідомило про 7 235 нових випадків інфікування COVID-19, 2 березня таких випадків зафіксували 5 336, а 1 березня за добу нарахували 4 285 таких випадків.

Так само високим залишається й показник госпіталізації. Як повідомлялося, 3 березня в Україні зареєстрували найвищий рівень госпіталізації хворих на COVID-19.

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Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок четверга становить 1 374 762 людини, 26 591 особа померла, одужали 1 186 873 людини. Упродовж останньої доби найбільшу кількість заражень зареєстровано в Києві (868), а також у Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) і Чернівецькій (626) областях.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 4 березня вакциновано 9568 осіб. Всі вони отримали лише першу дозу вакцини. Нещодавно Степанов поділився планами МОЗ вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.

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