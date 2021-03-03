 COVID-19: у лікарнях помирає 9 з 10 українців, під′єднаних до ШВЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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COVID-19: у лікарнях помирає 9 з 10 українців, під'єднаних до ШВЛ

Згідно з підрахунками аналітиків НАНУ, 88 відсотків українців, котрі під час лікування COVID-19 були під'єднані до ШВЛ, померли. Летальність серед хворих у відділеннях інтенсивної терапії - 76 відсотків.

Медичне ліжко з апаратом штучної вентиляції легенів

Медичне ліжко з апаратом штучної вентиляції легенів (ілюстрація)

В Україні спостерігається висока летальність серед тих хворих на COVID-19, котрі під час лікування були під'єднані до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це свідчить дослідження робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, створена при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

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Згідно з даними науковців, станом на 1 березня 2021 року з початку пандемії COVID-19 під ШВЛ перебувало загалом 8446 пацієнтів, з яких 7479 або 88 відсотків померли. Дещо менша смертність фіксується у відділеннях інтенсивної терапії: з початку пандемії там перебували 16634 пацієнти, з яких 12623 або 76 відсотків померли.

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Загалом з COVID-19 в Україні з початку пандемії було госпіталізовано 152 753 пацієнти, з яких померло 23 518. Таким чином госпітальна смертність становила близько 15 відсотків, йдеться в дослідженні НАНУ.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні зафіксовано найвищу кількість госпіталізацій за ввесь час пандемії.

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