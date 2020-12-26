Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

Німеччина на знак солідарності у подоланні глобальної пандемії COVID-19 надала Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів Evita V600 загальною вартістю близько 525 тисяч євро. Глава дипломатичного представництва Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) передала апарати лікарні №17 української столиці.

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"Я була вражена самовідданістю та ентузіазмом медичної команди Київської лікарні №17, і я сподіваюся, що апарат штучної вентиляції легенів допоможе багатьом пацієнтам", - наводяться слова посолки у середу, 30 грудня, у Twitter.

Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби підтвердили 7 986 нових випадків інфікування коронавірусом. Також впродовж минулої доби було зафіксовано 243 смерті осіб, хворих на COVID-19. Водночас 16 355 пацієнтів із цією хворобою одужали.

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26 грудня головний державний санітарний лікар заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на даний момент киснем забезпечені понад 70 відсотків від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19.