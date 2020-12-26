 Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

Загальна вартість апартів, які передані лікарні № 17 у Києві, 525 тисяч євро.

Медичне ліжко з апаратом штучної вентиляції легенів

Медичне ліжко з апаратом штучної вентиляції легенів (ілюстрація)

Німеччина на знак солідарності у подоланні глобальної пандемії COVID-19 надала Україні 18 апаратів штучної вентиляції легенів Evita V600 загальною вартістю близько 525 тисяч євро. Глава дипломатичного представництва Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) передала апарати лікарні №17 української столиці.

Читайте також: Посольство України в США просить Маска допомогти з апаратами ШВЛ

"Я була вражена самовідданістю та ентузіазмом медичної команди Київської лікарні №17, і я сподіваюся, що апарат штучної вентиляції легенів допоможе багатьом пацієнтам", - наводяться слова посолки у середу, 30 грудня, у Twitter.

Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби підтвердили 7 986 нових випадків інфікування коронавірусом. Також впродовж минулої доби було зафіксовано 243 смерті осіб, хворих на COVID-19. Водночас 16 355 пацієнтів із цією хворобою одужали.

Читайте також: МОЗ: Усі приватні клініки України мають 260 ліжок для пацієнтів з COVID-19

26 грудня головний державний санітарний лікар заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на даний момент киснем забезпечені понад 70 відсотків від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19.

Дивитись відео 10:49

Коронавірус: чи стане Харків українським Бергамо? (12.10.2020)

 

DW.COM

Зеленський: Україна може вдвічі збільшити кількість ліжок для COVID-хворих

За минулий тиждень в країні кількість ліжок з централізованим киснем і кисневими концентраторами збільшена на п'ять тисяч, повідомив український президент Володимир Зеленський.  

Також за темою

Ukraine COVID-19 Krankenhaus in Lviv

Коронавірус в Україні: понад 7,7 тисячі нових випадків зараження 26.12.2020

В Україні за останню добу підтвердили 7709 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас 121 людина померла, а 2888 осіб госпіталізували.

Ukraine Kiew Coronavirus Test

Коронавірус в Україні: зафіксовано 8513 нових випадків 22.12.2020

В Україні за добу зафіксували 8513 випадків інфікування коронавірусом. При цьому госпіталізовано 1318 пацієнтів, а померли 232 пацієнти.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус в Україні: понад 10 тисяч нових випадків зараження 23.12.2020

В Україні підтвердили 10 136 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 275 людей померли, а 15 372 пацієнти одужали. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій, Київській і Одеській областях.

Реклама

Докладно

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький

Конституційна криза в Україні поглиблюється

Відсторонивши голову КСУ Тупицького своїм спірним указом, президент Зеленський лише поглиблює конституційну кризу.  

Просто біометричного паспорта з 2021 буде недостатньо - потрібна авторизація, яка дійсна протягом 3 років

Безвіз по-новому і продаж землі: нововведення-2021 (відео)

Нові правила безвізу, земельна реформа, українська у сфері послуг та інше. Які головні зміни принесе українцям 2021 рік?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  