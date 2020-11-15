Зеленський: Україна може вдвічі збільшити кількість ліжок для COVID-хворих
За минулий тиждень в країні кількість ліжок з централізованим киснем і кисневими концентраторами збільшена на п'ять тисяч, повідомив український президент Володимир Зеленський.
Зеленський обіцяє, що держава в разі необхідності готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19 (ілюстрація)
Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що держава в разі необхідності готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19. "Зараз існує 50 тисяч ліжок для хворих на COVID-19. Сьогодні ми готові, в разі необхідності, оперативно збільшити цю кількість майже вдвічі - до 91 тисяч ліжок", - сказав він у своєму блозі, опублікованому на його сторінці Facebook ввечері у середу, 18 листопада.
Говорячи про забезпеченість ліжками з киснем, Зеленський зазначив, що за минулий тиждень на п'ять тисяч збільшена кількість ліжок з централізованим киснем і концентраторами. "У планах на цей тиждень ще кілька тисяч ліжок з киснем. Звичайно, всім нам хотілося б, щоб і додаткові ліжка, і кисень нікому не знадобився, але держава готова до будь-якого складного сценарію", - наголосив він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Президент також нагадав, що додатково виділено майже 9 мільярдів гривень для боротьби з COVID-19. "Це закупівля експрестестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент", - розповів він.
Підтримка бізнесу
Також Зеленський заявив, що очікує від уряду найближчими днями комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину.
"Я доручив уряду, і в найближчі дні ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові послаблення, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність", - сказав він.
Позитивний повторний тест
Щодо перебігу своє хвороби Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 поки виявився позитивним, але він почувається все краще.
"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного (де розташована лікарня "Феофанія"- Ред.)", - сказав він у своєму блозі в середу.
Зеленський також зазначив, що з кожним днем почувається все краще і краще. "Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботи піднімається", - запевнив він. Зеленський висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.
Дивитись відео02:33
Поділитись
Стадіони, парковки, ярмарки: де облаштовують мобільні госпіталі у світі (13.10.2020)
Стадіони, парковки, ярмарки: де облаштовують мобільні госпіталі у світі (13.10.2020)
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Європу накрила друга хвиля коронавірусу
З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: м'який локдаун
На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс
М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу
Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"
Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків
Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня
У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину
Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті
У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Італія: обійми з батьками через пластикову штору
Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Данія: жертвами коронавірсу стали норки
Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021
Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.