Зеленський: Україна може вдвічі збільшити кількість ліжок для COVID-хворих

Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що держава в разі необхідності готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19. "Зараз існує 50 тисяч ліжок для хворих на COVID-19. Сьогодні ми готові, в разі необхідності, оперативно збільшити цю кількість майже вдвічі - до 91 тисяч ліжок", - сказав він у своєму блозі, опублікованому на його сторінці Facebook ввечері у середу, 18 листопада.

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Говорячи про забезпеченість ліжками з киснем, Зеленський зазначив, що за минулий тиждень на п'ять тисяч збільшена кількість ліжок з централізованим киснем і концентраторами. "У планах на цей тиждень ще кілька тисяч ліжок з киснем. Звичайно, всім нам хотілося б, щоб і додаткові ліжка, і кисень нікому не знадобився, але держава готова до будь-якого складного сценарію", - наголосив він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Президент також нагадав, що додатково виділено майже 9 мільярдів гривень для боротьби з COVID-19. "Це закупівля експрестестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент", - розповів він.

Підтримка бізнесу

Також Зеленський заявив, що очікує від уряду найближчими днями комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину.

"Я доручив уряду, і в найближчі дні ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові послаблення, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність", - сказав він.

Позитивний повторний тест

Щодо перебігу своє хвороби Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 поки виявився позитивним, але він почувається все краще.

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"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного (де розташована лікарня "Феофанія"- Ред.)", - сказав він у своєму блозі в середу.

Зеленський також зазначив, що з кожним днем почувається все краще і краще. "Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботи піднімається", - запевнив він. Зеленський висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

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