Коронавірус в Україні: 12,5 тисячі нових випадків зараження

В Україні за добу зафіксували 12 496 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у середу, 18 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 256 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 8096 осіб одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 570 тисяч випадків інфікування, 10 112 хворих померли, 259 тисяч людей одужали.

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Нагадаємо, 14 листопада в Україні зареєстрували рекордні від початку пандемії 12 524 нових випадки захворювання на COVID-19.

Сам Степанов також повідомив про свій позитивний тест на коронавірус. Упродовж минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.