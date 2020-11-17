 Коронавірус в Україні: 12,5 тисячі нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 12,5 тисячі нових випадків зараження

В Україні підтвердили 12,5 тисячі заражень коронавірусом за добу, 256 хворих померли. Найбільше інфікувань виявили у Києві, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Людина в захисному костюмі дезінфікує карету швидкої допомоги в Києві, фото 7 листопада

В Україні за добу зафіксували 12 496 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у середу, 18 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 256 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 8096 осіб одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 570 тисяч випадків інфікування, 10 112 хворих померли, 259 тисяч людей одужали.

Читайте також: Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною весь світ

Нагадаємо, 14 листопада в Україні зареєстрували рекордні від початку пандемії 12 524 нових випадки захворювання на COVID-19.

Сам Степанов також повідомив про свій позитивний тест на коронавірус. Упродовж минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.

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