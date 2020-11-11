 Глава МОЗ України Максим Степанов підхопив коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

Глава МОЗ України Максим Степанов підхопив коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і працюватиме дистанційно.

Максим Степанов

Максим Степанов (архівне фото)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19. Про це сам урядовець повідомив у суботу, 14 листопада, в відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці.

"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно", - повідомив Степанов.

Міністр також закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких. "Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові", - наголосив Степанов.

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Нагадаємо, днями стало відомо про госпіталізацію через зараження коронавірусом президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

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Дивитись відео 16:51

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