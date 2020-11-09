 Коронавірус в Україні: новий добовий рекорд у 12524 випадки заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Коронавірус в Україні: новий добовий рекорд у 12524 випадки заражень

В Україні 14 листопада добовий приріст становив 12,5 тисячі хворих на COVID-19, від коронавірусної хвороби за добу померла 191 людина.

Ukraine COVID-19 Krankenhaus in Lviv (Markiian Lyseiko/UkrInform/Avalon/Photoshot/picture alliance )

В Україні станом на ранок суботи, 14 листопада, зафіксовано 12524 нових випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 4 962 особи, помер 191 пацієнт, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

За останню добу госпіталізували 1525 осіб, додав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Напередодні міністр пояснював, що в Україні в лікарнях перебуває 28541 особа. "Ми вже визначили , що загальна кількість ліжок, які ми зможемо відвести, це 83 тисячі ліжок під лікування хворих на COVID-19. Це 50 відсотків нашого ліжкового фонду", - сказав Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Читайте також: Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

Рекордні показники інфікування коронавірусом в Україні фіксують кілька днів поспіль. Так, 13 листопада було зареєстровано 11787 нових хворих за добу, 12 листопада - 11 057 випадків інфікування коронавірусом, 11 листопада - 10611 нових випадків, 10 листопада - 10842 хворих.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 525176 людини, 9508 осіб, в яких виявили коронавірус, померли, 238811 людей одужали.

Між тим задля загальмування поширення коронавірус в країні уряд України з 14 листопада запровадив замість адаптивного карантину "карантин вихідного дня". Утім, влада низки українських міст відмовляється від реалізації заходів, визначених урядом в рамках такого виду карантину.

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