Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Карантин вихідного дня

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "карантин вихідного дня".

У листопаді 2020 року в Україні запровадили тимчасовий карантин вихідного дня з метою сповільнити стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2: по суботах і неділях дозволено працювати тільки продовольчим крамницям, аптекам, транспорту й заправкам; ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Наталка Сняданко: Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину

Наталка Сняданко: Абсурд вихідного дня та інші радощі псевдокарантину 07.12.2020

"У магазині людно і душно, адже усі двері й вікна щільно зачинені від поліції, атмосфера максимально сприяє поширенню вірусу", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Зеленський проти локдауну у грудні, щоб не псувати свята

Зеленський проти локдауну у грудні, щоб "не псувати свята" 04.12.2020

Володимир Зеленський упевнений, що Україні не потрібен локдаун у грудні, але припускає ймовірність його запровадження у січні.

Шмигаль: Уряд не продовжує карантин вихідного дня

Шмигаль: Уряд не продовжує "карантин вихідного дня" 02.12.2020

Кабінет міністрів України не продовжуватиме "карантин вихідного дня". На всій території України діятимуть обмеження "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки до ухвалення урядом інших рішень.
Шмигаль: Розробляється план запровадження більш жорсткого карантину

Шмигаль: Розробляється план запровадження більш жорсткого карантину 21.11.2020

До жорсткіших норм карантину в Україні вдаватимуться лише у тому разі, якщо не спрацює "карантин вихідного дня", запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Краще голодний, але живий: голоси на підтримку повного карантину в Україні лунають частіше

"Краще голодний, але живий": голоси на підтримку повного карантину в Україні лунають частіше 21.11.2020

Поки мери саботують "карантин вихідного дня", щоб захистити малий і середній бізнес, COVID-19 набирає обертів. На цьому тлі частіше чути міркування, що лише повний карантин дозволить уникнути колапсу.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу (фотогалерея)

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу (фотогалерея) 18.11.2020

Друга хвиля коронавірусу, що охопила Європу восени, виявилася масштабнішою за першу. Як європейські країни намагаються впоратися з різким сплеском кількості заражень COVID-19 - у фотогалереї DW.
Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня

Верховна Рада не підтримала скасування "карантину вихідного дня" 17.11.2020

Постанова про скасування "карантину вихідного дня" у Верховній Раді не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Натомість парламент зобов'язав уряд завчасно інформувати громадян про посилення карантинних обмежень.
Зеленський і Степанов переконують у доцільності карантину вихідного дня

Зеленський і Степанов переконують у доцільності "карантину вихідного дня" 16.11.2020

Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробили заяви про дієвість "карантину вихідного дня". За словами Зеленського, ці обмеження є шансом уникнути повного локдауну.
Карантин вихідного дня: близько тисячі порушень за один день

"Карантин вихідного дня": близько тисячі порушень за один день 15.11.2020

Упродовж доби поліцейські порушили дев'ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень, повідомляють у Нацполіції України.
Зеленський: Карантин вихідного дня - шанс уникнути локдауну

Зеленський: "Карантин вихідного дня" - шанс уникнути локдауну 14.11.2020

Попри неминучі втрати для деяких галузей бізнесу, карантин вихідного дня - єдиний шанс уникнути повного локдауну в країні, вважає президент Володимир Зеленський.
Карантин вихідного дня: за порушення штрафів не уникнути

"Карантин вихідного дня": за порушення штрафів не уникнути 14.11.2020

Юристи радять підприємцям не піддаватися на маніпуляції місцевої влади тих українських міст, які відмовилися дотримуватися "карантину вихідного дня". Вони вказують, що аргументи мерів не мають правових підстав.
Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили карантин вихідного дня

Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили "карантин вихідного дня" 14.11.2020

Мери Івано-Франківська та Дніпра не запровадили "карантин вихідного дня". У Франківську вихідні зробили робочими днями для низки підприємств, а у Дніпрі рішення не ухвалили нібито через комісію з ТЕБ НС.
Коронавірус в Україні: новий добовий рекорд у 12524 випадки заражень

Коронавірус в Україні: новий добовий рекорд у 12524 випадки заражень 14.11.2020

В Україні 14 листопада добовий приріст становив 12,5 тисячі хворих на COVID-19, від коронавірусної хвороби за добу померла 191 людина.
Львів оголосив суботу і неділю робочими днями

Львів оголосив суботу і неділю робочими днями 13.11.2020

У Львові обійшли рішення уряду про "карантин вихідного дня" оголошенням суботи та неділі робочими днями.

Тернопіль теж ігноруватиме карантин вихідного дня

Тернопіль теж ігноруватиме "карантин вихідного дня" 13.11.2020

Міська влада Тернополя пояснила, що запровадження карантину вихідного дня знищить економіку міста.

Шмигаль: Рішення уряду про карантин повинні виконувати всі

Шмигаль: Рішення уряду про карантин повинні виконувати всі 13.11.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об'єктів, що внесені до переліку постанови про карантин вихідного дня.
Інші статті