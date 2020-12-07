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У листопаді 2020 року в Україні запровадили тимчасовий карантин вихідного дня з метою сповільнити стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2: по суботах і неділях дозволено працювати тільки продовольчим крамницям, аптекам, транспорту й заправкам; ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.