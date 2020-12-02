Зеленський проти локдауну у грудні, щоб "не псувати свята"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що в Україні в грудні не треба запроваджувати локдаун для стримування поширення COVID-19, але є ймовірність такого сценарію в січні.

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"Одразу найгарячіше питання - локдаун у грудні. Я вірю і сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі "за" і "проти", дуже багато даних і прогнозів, радилися з представниками місцевої влади, отримали запевнення МОЗ щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні", - заявив він у п'ятницю, 4 грудня, у своєму влозі, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

Підтримав карантин вихідного дня і згадав про магазини "Рошен"

Зеленський вважає, що карантин вихідного дня, хоч би як до нього не ставилися, дав свій результат, і щоденна кількість захворілих перестала зростати "настільки ж стрімко та геометрично, як колись магазини "Рошен" по всій країні". За його словами, медична система не пропустила "нокаутуючих ударів": вона справляється і витримає.

Президент України зазначив, що в окремих регіонах є точкові проблеми, про які влада знає, працює, і все обов'язково вирішить. "Ми зміцнюємося, хочемо бути готовими до всього, щоб було достатньо ліжок і кисню. А в цілому загальна ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо змогу бізнесу працювати і не втрачати грудень - один із найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які ви так чекаєте", - наголосив він.

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При цьому Зеленський закликав українців носити маски, робити це правильно, закриваючи рот і ніс, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції, уникати скупчень людей і зміцнювати імунітет. А з симптомами захворювання - залишатися вдома і не займатися самолікуванням.

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