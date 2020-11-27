Степанов обіцяє, що локдаун наступного тижня не запровадять

Запровадження повного локдауну в Україні з 30 листопада точно не буде, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері у п'ятницю, 27 листопада.

"Наступного тижня точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому разі ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - сказав Степанов у ефірі телеканалу "Інтер", цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Водночас міністр зазначив, що заповнюваність ліжко-місць у лікарнях на сьогодні становить трохи менше 50 відсотків. За словами Степанова, ситуація, пов'язана з боротьбою з коронавірусною хворобою, в країні досить напружена, як і упродовж усіх восьми місяців епідемії, але вона не є критичною.

Степанов також заявив, що МОЗ наступного тижня планує повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення "карантину вихідного дня".

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"Стосовно ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хочемо. Але вже ми й так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, збили тижневу динаміку захворюваності, яка була", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада запроваджено "карантин вихідного дня". Кілька днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежувальних заходів, якщо "карантин вихідного дня" не спрацює при стримуванні коронавірусної інфекції. Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив переконання в необхідності введення повного локдауну і зазначив, що це питання буде вирішуватись Кабміном найближчими днями.