 Степанов обіцяє, що локдаун наступного тижня не запровадять | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Степанов обіцяє, що локдаун наступного тижня не запровадять

За словами очільника МОЗ, уряд розглядає різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому разі про зміни людей попередять за сім-десять днів.

Максим Степанов обіцяє, що уряд не запровадить локдаун з наступного тижня

Максим Степанов обіцяє, що уряд не запровадить локдаун з наступного тижня

Запровадження повного локдауну в Україні з 30 листопада точно не буде, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері у п'ятницю, 27 листопада.

"Наступного тижня точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому разі ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - сказав Степанов у ефірі телеканалу "Інтер", цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Зеленський: "Карантин вихідного дня" - шанс уникнути локдауну

Водночас міністр зазначив, що заповнюваність ліжко-місць у лікарнях на сьогодні становить трохи менше 50 відсотків. За словами Степанова, ситуація, пов'язана з боротьбою з коронавірусною хворобою, в країні досить напружена, як і упродовж усіх восьми місяців епідемії, але вона не є критичною.

Степанов також заявив, що МОЗ наступного тижня планує повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення "карантину вихідного дня".

Читайте також: Степанов: Результати "карантину вихідного дня" будуть за два тижні

"Стосовно ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хочемо. Але вже ми й так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, збили тижневу динаміку захворюваності, яка була", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада запроваджено "карантин вихідного дня". Кілька днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежувальних заходів, якщо "карантин вихідного дня" не спрацює при стримуванні коронавірусної інфекції.  Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив переконання в необхідності введення повного локдауну і зазначив, що це питання буде вирішуватись Кабміном найближчими днями.

Дивитись відео 16:51

COVID-19: Степанов про сортування пацієнтів і новий локдаун (05.11.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

Степанов поки не бачить підстав для жорсткого локдауну в Україні - рішення ухвалять за тиждень 27.11.2020

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що у країні поки що немає підстав для запровадження жорсткого локдауну, проте побоюється новорічних свят.

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

Глава МОЗ України Максим Степанов підхопив коронавірус 14.11.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і працюватиме дистанційно.

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

Якщо скасувати карантин, буде до 30 тисяч хворих на COVID-19 щодня - Степанов 17.11.2020

Якщо скасувати карантин, в Україні щодня буде до 30 тисяч інфікувань коронавірусом, заявив Максим Степанов. Він додав, що спостерігаються ускладнення випадків цього захворювання у молоді.

Реклама

Докладно

Ремонт пошкодженого бойовими діями будинку у місті Авдіївка на Донеччині, лютий 2017 року

Відбиток війни на настроях Південно-Східної України

Війна на Сході України і непропрацьований досвід бойових дій лишається серйозною травмою для жителів частини України.  

Deutschland ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Сталь можна виробляти в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  