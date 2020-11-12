 Зеленський: ″Карантин вихідного дня″ - шанс уникнути локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Зеленський: "Карантин вихідного дня" - шанс уникнути локдауну

Попри неминучі втрати для деяких галузей бізнесу, карантин вихідного дня - єдиний шанс уникнути повного локдауну в країні, вважає президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський виступив на захист рішення запровадити в країні "карантин вихідного дня". В опублікованому в суботу, 14 листопада, на його Facebook-сторінці блозі із самоізоляції, Зеленський наголосив, що "карантин вихідного дня" дає шанс уникнути повного локдауну в країні.

"Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття. Якщо у нас є такий шанс - ми повинні ним скористатися. Фактично йдеться про шість неробочих днів", - сказав він. Водночас Зеленський зазначив, що окремі сфери бізнесу справді зазнають втрат, тож уряд має надати їм програми й інструменти підтримки.

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За його словами, окремі програми вже діють, але цього замало, тож уряд має думати, як допомогти малому і середньому бізнесу протриматися в цей період. Навколо "карантину вихідного дня" є багато дискусій, хоча на його особисту думку все досить очевидно, зазначив український президент. "Це можна підтримувати або не підтримувати, але не можна не розуміти, чому саме таке рішення було ухвалено", - сказав він.

Одна з причин, що підштовхнула на такий крок, - це стрімке зростання кількості хворих, додав Зеленський. На тлі цього президент наголосив, що в Україні щодня фіксують нові рекорди щодо кількості інфікованих, і вже понад 12 тисяч хворих за добу.

"Потрібно збити динаміку зростання хворих. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм доведеться вибирати, кого лікувати", - пояснив він.

Зеленський критикує популізм деяких мерів міст

Крім того, Зеленський заявив, що деякі мери міст й надалі думають про вибори, а не про ситуацію з пандемією COVID-19. "У деяких мерів, на жаль, і я це констатую, тривають місцеві вибори. Вони думають не про кількість хворих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі", - сказав Зеленський. "А ми боремося не за рейтинги особисті, а за життя українців. Коронавірус змушує нас ухвалювати складні рішення", - додав він.

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На тлі цього Зеленський застеріг, якщо на місцях і далі будуть "грати в добрих поліцейських" і не виконувати рішення уряду, заперечувати коронавірус і необхідність обмежувальних заходів, то програє вся країна, а не окремі мери.

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Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що Зеленський та керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак лікуються від COVID-19 у лікарні "Феофанія".

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